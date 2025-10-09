Στη Φοίβη Κουντούρη απένειμε το Αριστείο της ΚΔ η Ακαδημία Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών

Δημοσιεύθηκε 09.10.2025 14:35

Το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας απονέμεται σε διακεκριμένες και κορυφαίες προσωπικότητες των επιστημών, των γραμμάτων ή των τεχνών, οι οποίες έχουν συνεισφέρει σημαντικά και έχουν αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα τους.

Η Ολομέλεια της Ακαδημίας Επιστημών, Γραμμάτων και Τεχνών αποφάσισε, κατά πλειοψηφία, όπως απονείμει το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Καθηγήτρια Φοίβη Κουντούρη.

Η απόφαση, σύμφωνα με την Ακαδημία, λήφθηκε κατά την 66η Συνεδρία της Ολομέλειας της Ακαδημίας, στις 17 Σεπτεμβρίου 2025, κατόπιν πρότασης της Τάξης των Θετικών Επιστημών.

Το Αριστείο της Κυπριακής Δημοκρατίας απονέμεται σε διακεκριμένες και κορυφαίες προσωπικότητες των επιστημών, των γραμμάτων ή των τεχνών, οι οποίες έχουν συνεισφέρει σημαντικά και έχουν αναγνωρισμένα επιτεύγματα στον τομέα τους. Το Αριστείο συνιστά αναγνώριση των προσωπικοτήτων που συνδέονται με την Κύπρο και έχουν συμβάλει καθοριστικά στην ανάπτυξη των επιστημών, των γραμμάτων ή των τεχνών είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό.

Για τη Φοίβη Κουντουρή

Η Καθηγήτρια Κουντούρη είναι μια διακεκριμένη προσωπικότητα με σημαντικά και αναγνωρισμένα επιτεύγματα σε θέματα οικονομίας της αειφορίας, βιωσιμότητας και φυσικών πόρων. Το έργο της επικεντρώνεται στην ανάπτυξη ανθρωποκεντρικών, διεπιστημονικών μαθηματικών συστημάτων για τη βιώσιμη διάδραση μεταξύ της φύσης, της κοινωνίας και της οικονομίας.

Διδάκτορας Οικονομικών στο Πανεπιστήμιο του Cambridge, στο οποίο εργάστηκε στο ξεκίνημα της σταδιοδρομίας της, συνεργάστηκε στη συνέχεια με το University College London, ενώ τα τελευταία 20 χρόνια είναι Καθηγήτρια στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και, από το 2022, στο Technical University of Denmark (DTU) και Visiting Senior Research Fellow στο Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment, London School of Economics and Political Science. Διευθύνει το Research Laboratory on Socio-Economic and Environmental Sustainability και το Athena Research Center, καθώς και το Alliance of Excellence for Research and Innovation on Aeiphoria τα οποία έχουν τύχει χρηματοδότησης από το European Research Council. Προεδρεύει στο World Council of Environmental and Natural Resource Economists Association, στο SDSN Global Climate Hub, στο SDSN Europe, στο Academia Europaea Task Force on Environment, Sustainability and Climate, ενώ έχει επίσης προεδρεύσει στο Scientific Committee του IAP για το Statement on Human Security και στο European Association of Environmental and Resource Economists.

Έχει εκλεγεί ως μέλος, μεταξύ άλλων, στους ακόλουθους οργανισμούς: Academia Europaea, World Academy of Art and Science, European Academy of Sciences and Arts, Academy of Engineering and Technology of the Developing World, European Association of Environmental and Resource Economics, ενώ είναι και Fellow της IAP. Πρόσφατα, κατόπιν πρότασης της ΕΕ, προσκλήθηκε από τον Γ.Γ. του ΟΗΕ να αναλάβει την τιμητική θέση της Συμπροέδρου της Ομάδας των 15 Επιστημόνων από όλο τον κόσμο, η οποία θα εκπονήσει την Παγκόσμια Έκθεση για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη 2027. Ενεργεί συμβουλευτικά, μεταξύ άλλων, για τους ΟΗΕ, G20, Διεθνή Τράπεζα, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, OECD, EBRD, WHO, ενώ έχει διοριστεί ως Ambassador for the European Research Council, EU Climate Pact Ambassador, Member of the EIB Climate Leaders Network και σε πληθώρα άλλων οργανισμών. Ιδιαίτερης σημασίας είναι ο διορισμός της ως μιας εκ των επικεφαλής στο Lancet Covid-19 Commission. Είναι επίσης Editor σε σειρά βιβλίων του Cambridge University Press, Co-Editor στο Environmental and Resource Economics του Springer Nature, Associate Editor του Nature: Climate Action, Associate Editor του Annual Reviews of Resource Economics, Senior Editor του Cambridge Prisms: Water και Field Chief Editor του Frontiers in Environmental Economics.