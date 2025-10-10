Η αγορά βιβλίων εντάσσεται στα προνόμια Κάρτας Πολιτισμού Νέων

Δημοσιεύθηκε 10.10.2025 14:59

Η Κάρτα Πολιτισμού Νέων (ΚΠΝ) εμπλουτίζεται με τη δυνατότητα αγοράς βιβλίων, ενισχύοντας έμπρακτα τη φιλαναγνωσία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Υφυπουργείο Πολιτισμού.

Από σήμερα, σημειώνεται, παράλληλα με το δικαίωμα αγοράς εισιτηρίων για συναυλίες, θέατρα, κινηματογραφικές προβολές, φεστιβάλ, εικαστικές εκθέσεις, μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, οι νέοι μεταξύ των ηλικιών 18-21 μπορούν να αγοράσουν βιβλία της επιλογής τους από όλα τα βιβλιοπωλεία της Κύπρου, αξιοποιώντας για τον σκοπό αυτό το ποσό των 220 ευρώ που τους προσφέρεται μέσα από την προπληρωμένη ΚΠΝ.

Ο θεσμός της ΚΠΝ, που καθιερώθηκε και υλοποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος διακυβέρνησης του Προέδρου της Δημοκρατίας, εμπλουτίζεται με αυτή τη νέα πρωτοβουλία, αναφέρεται.

«Η ένταξη του βιβλίου δίνει τη δυνατότητα στους νέους μας να «ταξιδέψουν» μέσα από τις σελίδες των βιβλίων, να έρθουν πιο κοντά στη φιλαναγνωσία και τον Πολιτισμό, χωρίς να επιβαρύνονται οικονομικά οι ίδιοι ή οι οικογένειές τους. Με την αναβάθμιση αυτή στηρίζονται επίσης έμπρακτα οι Κύπριοι εκδότες, συγγραφείς και βιβλιοπώλες», υπογραμμίζεται.

Η Κυβέρνηση, προστίθεται, επενδύει στην πολιτιστική καλλιέργεια των νέων δαπανώντας μέχρι σήμερα το ποσό του €1.750.000 για εφαρμογή του θεσμού της Κάρτας Πολιτισμού Νέων. Σημειώνεται ότι, ταυτόχρονα, μέσω του θεσμού, ενισχύεται και η ντόπια καλλιτεχνική παραγωγή, αφού ήδη 9.241 νέοι έχουν αποκτήσει την Κάρτα και την αξιοποιούν συμμετέχοντας στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες για την Κάρτα Πολιτισμού Νέων οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να επισκεφθούν τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://www.culture.gov.cy/dmculture/dcc.nsf/all/B2AC9E566E80D271C2258A71003AE5BC?opendocument