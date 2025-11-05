Η Ελβετία προτείνει τον λαρυγγισμό ως υποψήφιο για ένταξη στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO

Δημοσιεύθηκε 05.11.2025 21:03

Έχει 4 επίσημες γλώσσες αλλά, όπως λέει η καθηγήτρια Nadja Räss, θα έπρεπε να αναγνωριστεί και μια πέμπτη: ο λαρυγγισμός.

Είτε το έχετε ακούσει να αντηχεί στις Άλπεις ως κραυγή των βοσκών, είτε μέσα από τη σκανδιναβική παραδοσιακή μουσική, είτε ακόμη και στην κραυγή του Ταρζάν που θυμίζει λαρυγγισμό (yodeling), είναι πολύ πιθανό να έχετε συναντήσει αυτή τη χαρακτηριστική παράδοση της Ελβετίας σε κάποια από τις πολλές εκδοχές της.

Περισσότερο από ένα ξεπερασμένο κάλεσμα του παρελθόντος, ο λαρυγγισμός αποτελεί σήμερα δημοφιλή μορφή τραγουδιού που έχει ενταχθεί στο διεθνές μουσικό λεξιλόγιο και συνεχίζει να ανθίζει στη χώρα όπου γεννήθηκε.

Σύμφωνα με την ελβετική κυβέρνηση, περισσότεροι από 12.000 άνθρωποι ασχολούνται ενεργά με τον λαρυγγισμό, μέσα από περίπου 780 ομάδες που ανήκουν στην Ελβετική Ένωση Λαρυγγισμού.

Πλέον, η κυβέρνηση της Ελβετίας προτείνει επίσημα τον λαρυγγισμό ως υποψήφιο για ένταξη στον Κατάλογο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO.

Η συγκεκριμένη κατηγοριοποίηση έχει στόχο να ενισχύσει τη δημόσια ευαισθητοποίηση γύρω από τέχνες, τεχνουργίες, έθιμα, γνώσεις και παραδόσεις που μεταδίδονται από γενιά σε γενιά. Η Ελβετία έχει τέσσερις επίσημες γλώσσες — γερμανικά, γαλλικά, ιταλικά και ρομανσικά — αλλά, όπως λέει η Nadja Räss, θα έπρεπε να αναγνωριστεί και μια πέμπτη: ο λαρυγγισμός.

Η Räss είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων Επιστημών και Τεχνών της Λουκέρνης (HSLU), το οποίο πριν από επτά χρόνια έγινε το πρώτο ελβετικό πανεπιστήμιο που δίδαξε τον λαρυγγισμό.

«Αναπτύξαμε κάποια προγράμματα για να το φέρουμε στο μέλλον. Ένα από αυτά είναι να εντάξουμε τον λαρυγγισμό στα δημοτικά σχολεία», είπε η Ρες, που μεγάλωσε η ίδια τραγουδώντας με αυτή την τεχνική. Σύμφωνα με την ίδια, είκοσι δάσκαλοι στην Ελβετία γνωρίζουν την τεχνική του λαρυγγισμού και ήδη το δοκιμάζουν στις τάξεις τους.

«Ένας από τους στόχους της ζωής μου είναι, όταν πεθάνω, κάθε παιδί στην Ελβετία να έχει έρθει σε επαφή με τον λαρυγγισμό κατά τη διάρκεια του δημοτικού σχολείου», πρόσθεσε.

Η UNESCO, με έδρα το Παρίσι, αναμένεται να ανακοινώσει την απόφασή του έως το τέλος του έτους.

Με πληροφορίες από euronews.com