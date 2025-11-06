Στη Λευκωσία σήμερα το «Space Science Street Festival», ένα Φεστιβάλ Δρόμου για το διάστημα και την επιστήμη

Δημοσιεύθηκε 06.11.2025 14:47

Πραγματοποιείται σήμερα στη Λευκωσία το «Space Science Street Festival», ένα Φεστιβάλ Δρόμου με θέμα το διάστημα και την επιστήμη, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμποσίου Διαστήματος COSPAR 2025 που λαμβάνει χώρα στην Κύπρο.

Το Φεστιβάλ, που διοργανώνει ο Κυπριακός Οργανισμός Εξερεύνησης Διαστήματος (CSEO), σε συνεργασία με το Cyprus Comic Con, θα ξεκινήσει στις 7 το βράδυ. Η εκδήλωση είναι δωρεάν και ανοιχτή για όλους, στην Πλατεία Δημαρχίας και στο «CSEO Space Outreach Centre».

"Είναι η ευκαιρία σας να ανακαλύψετε τα θαύματα του διαστήματος σε μια ατμόσφαιρα διασκεδαστική, χαλαρή και συνάμα συναρπαστική. Θέλατε ποτέ να γνωρίσετε έναν αστροναύτη; Τώρα είναι η ευκαιρία σας. Είμαστε ενθουσιασμένοι που καλωσορίζουμε τον Ούγγρο αστροναύτη Gyula Cserenyi από το πρόγραμμα Hungarian to Orbit (HUNOR). Θα έχετε επίσης τη μοναδική ευκαιρία να συναντήσετε και να συνομιλήσετε με τους ηγέτες της παγκόσμιας διαστημικής κοινότητας, συμπεριλαμβανομένης της Προέδρου του COSPAR, Pascale Ehrenfreund, και του Προέδρου του CSEO, Γιώργου Δανού. Αυτή είναι μια σπάνια ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τους ανθρώπους που διαμορφώνουν το μέλλον της εξερεύνησης του διαστήματος" αναφέρει ανακοίνωση του CSEO.

Επιπρόσθετα, εμπειρογνώμονες και επιστήμονες από τις διαστημικές υπηρεσίες όπως η NASA, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Διαστήματος (ESA), η Ιαπωνική Υπηρεσία Αεροδιαστημικής Εξερεύνησης (JAXA), το Αμερικανικό Ινστιτούτο Αεροναυτικής και Αστροναυτικής (AIAA) και η United Launch Alliance θα είναι εκεί, έτοιμοι να απαντήσουν στις ερωτήσεις του κοινού και να μοιραστούν μαζί του το πάθος τους για το διάστημα, αναφέρεται.

Πέρα από τις συναντήσεις με τους ειδικούς, θα πραγματοποιηθεί και έκθεση διαστήματος και επιστήμης.

"Δείτε από κοντά εκθέματα από το πρόγραμμα αστροναυτών HUNOR, θαυμάστε έργα τέχνης εμπνευσμένα από το διάστημα από το Moon Gallery Foundation, και ανακαλύψτε την ειδική μινιατούρα-έκθεμα της εντυπωσιακής Κυπριακής Εγκατάστασης «Από τη Χοιροκοιτία στον Άρη», που παρουσιάστηκε στη Μπιενάλε της Βενετίας το 2023. Είναι ένας τέλειος συνδυασμός επιστήμης, τεχνολογίας και πολιτισμού για όλες τις ηλικίες" αναφέρει η ανακοίνωση.

Το Φεστιβάλ Δρόμου θα περιλαμβάνει επίσης ζωντανή μουσική, food trucks και ένα show χορού με φωτιές.

Η δράση αυτή πραγματοποιείται με την στήριξη του Μεγάλου Εθνικού Χορηγού, του Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΙδΕΚ).

Το ΚΥΠΕ είναι χορηγός επικοινωνίας του Συμποσίου COSPAR.