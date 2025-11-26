Οι εκδηλώσεις Δεκεμβρίου στο Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου

- Έκθεση Κύπρος Νήσος – συνεχίζεται με επιτυχία - η έκθεση αποτελεί ένα σύγχρονο και συναρπαστικό διαδραστικό ταξίδι ανά τους αιώνες, παρουσιάζοντας την Κύπρο από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Ωρες λειτουργίας -καθημερινά και Σαββατοκύριακα 10:00-19:00 – είσοδος ελεύθερη
Ξεναγήσεις :
Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 / 17:00-18:30 (Ελληνικά)
Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 / 10:00-11:30 (Ελληνικά) 12:00-13.30 (Αγγλικά)
- Meet & Greet - εκδήλωση γνωριμίας για οικογένειες με το ΤΕΥΚΡΟ – Τον Πρώτο Ξεναγό Μουσείου με Τεχνητή Νοημοσύνη- Παρασκευή 12/12/25- 17:00 κράτηση απαραίτητη-δωρεάν συμμετοχή.
- ΒΙΩΜΑΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΑ ΓΛΥΚΑ ΚΕΡΑΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ « Η μεταμόρφωση του μελομακάρονου-Τα γλυκά των Χριστουγέννων αλλιώς»- σε συνεργασία με την συγγραφέα και εκπαιδεύτρια Φλωρεντία Κυθραιώτου- Κυριακή 14/12/25 – 11:00 – κράτηση απαραίτητη-δωρεάν συμμετοχή
- Εργαστήριο για οικογένειες «ΕΙΚΟΝΙΖΩ ΤΑ ΔΩΔΕΚΑΗΜΕΡΑ»-Εργαστήριο ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΑΦΗΓΗΣΗΣ/ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ- Σάββατο 20/12 – 11:00– κράτηση απαραίτητη-δωρεάν συμμετοχή
** Πολιτιστικό Ίδρυμα Τράπεζας Κύπρου, Φανερωμένης 86-90 , Λευκωσία | Πληροφορίες & κρατήσεις για εργαστήρια: +357 22128157