Νέο Αρχαιολογικό εργαστήριο στο Ινστιτούτο Κύπρου - Δωρεά του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη
Δημοσιεύθηκε 25.11.2025 15:08
Νέο Αρχαιολογικό εργαστήριο στο Ινστιτούτο Κύπρου - Δωρεά του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη

Photo credits: @CyprusInstitute

Ενισχύει την ικανότητα της Κύπρου να πραγματοποιεί εξειδικευμένες επιστημονικές αναλύσεις εντός του νησιού, περιορίζοντας αισθητά την ανάγκη αποστολής αρχαιολογικού υλικού στο εξωτερικό.

Νέο Αρχαιολογικό εργαστήριο απέκτησε το Ινστιτούτο Κύπρου, χάρη στη δωρεά του Ιδρύματος Α.Γ. Λεβέντη, το οποίο και χρηματοδότησε τη δημιουργία του. Τα εργαστήρια, που φέρουν πλέον το όνομα «Αρχαιολογικά Εργαστήρια Επιστημών Α.Γ. Λεβέντης», παρουσιάστηκαν σε ειδική τελετή στις εγκαταστάσεις του Ινστιτούτου Κύπρου στην Αθαλάσσα, παρουσία της Υφυπουργού Πολιτισμού Δρ. Βασιλικής Κασσιανίδου.

Η Υφυπουργός τόνισε ότι το νέο εργαστήριο συνιστά «καθοριστική επένδυση στην υψηλού επιπέδου αρχαιολογική έρευνα της χώρας», καθώς ενισχύει την ικανότητα της Κύπρου να πραγματοποιεί εξειδικευμένες επιστημονικές αναλύσεις εντός του νησιού, περιορίζοντας αισθητά την ανάγκη αποστολής αρχαιολογικού υλικού στο εξωτερικό.

Παράλληλα, σημείωσε ότι το έργο αυτό αποτελεί συνέχεια της συνεργασίας του Ιδρύματος Λεβέντη με το Ινστιτούτο, η οποία περιλαμβάνει και την καθιέρωση της Έδρας Α.Γ. Λεβέντης στις Αρχαιολογικές Επιστήμες.

Αναφερόμενη στη διαχρονική προσφορά του Ιδρύματος, υπογράμμισε τον ρόλο του προγράμματος υποτροφιών που έχει στηρίξει εκατοντάδες νέους επιστήμονες, όπως και την ίδια, επισημαίνοντας ότι πολλοί από αυτούς δραστηριοποιούνται σήμερα στην έρευνα και την πανεπιστημιακή εκπαίδευση.

Το νέο εργαστήριο εντάσσεται στο Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας στην Αρχαιολογία και την Πολιτιστική Κληρονομιά [STARC] και αναμένεται να συμβάλει στη διεύρυνση της ερευνητικής δραστηριότητας, στην ανάπτυξη συνεργασιών στην Ανατολική Μεσόγειο και στη συνολική αναβάθμιση των αρχαιολογικών επιστημών στην Κύπρο. 

Επιμέλεια: Χριστοθέα Ιακώβου

