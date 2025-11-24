Η σχολή Μόδας Istituto Marangoni έρχεται στη Λευκωσία για μια παρουσίαση

Δημοσιεύθηκε 24.11.2025 11:59

Το Artos Cultural and Research House θα φιλοξενήσει την παρουσίαση που συμπίπτει με την ευκαιρία της 90ής επετείου του Istituto Marangoni.

Το Istituto Marangoni, η Σχολή Μόδας, Σχεδιασμού, Τέχνης και Αρωμάτων στο Μιλάνο, τη Φλωρεντία, το Παρίσι, το Λονδίνο και το Ντουμπάι, έρχεται στη Λευκωσία.

Για πρώτη φορά στην Κύπρο, στις 28 Νοεμβρίου 2025, στο Artos Cultural and Research House.

Με την Κρυσταλλένα Στυλιανού, αποκλειστική εκπρόσωπο του Istituto Marangoni στην Κύπρο και την Ελλάδα, μάθετε για τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Istituto Marangoni.

Ακόμα, η Κατερίνα Πασχαλίδη, τελειόφοιτη του Fashion Design, μιλά για την εμπειρία της στο Istituto Marangoni, τη συλλογή της, αλλά και τη ζωή της στο Μιλάνο.

Το Istituto Marangoni Milano Fashion, το Milano Design, το Fashion and Art School της Φλωρεντίας, το Fashion School του Παρισιού, και Fashion and Design School του Λονδίνου προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα προγραμμάτων στη Μόδα, το Σχεδιασμό, την Τέχνη, και στη διαχείρηση Αρωμάτων και τα Καλλυντικών.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν πώς το Istituto Marangoni διαμορφώνει το μέλλον στον κόσμο της μόδας.

Η παρουσίαση στη Λευκωσία συμπίπτει με την ευκαιρία της 90ής επετείου του Istituto Marangoni.

Φέτος, το Istituto Marangoni γιορτάζει μια ιστορία που ορίζεται από το ταλέντο, το όραμα και την καινοτομία μέσα από μια τιμητική σειρά έργων για το παρελθόν της Σχολής, για την φοιτητική κοινότητα του, για την κοινότητα των αποφοίτων του, αλλά και των επαγγελματιών που διαμόρφωσαν την ταυτότητά του μέσα στα χρόνια.

Ένας συλλογικός φόρος τιμής που αγκαλιάζει τη μόδα, το design, την ομορφιά και την τέχνη — μια αφήγηση που συνυφαίνει τη μνήμη, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία.

Στην καρδιά του εορτασμού βρίσκεται το Futures Archive, μια έκθεση-εκδήλωση που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με τη Vogue Italia, και φιλοξενείται στις εμβληματικές αίθουσες του Palazzo Turati στο Μιλάνο, το νέο σπίτι του ιταλικού ιδρύματος αφιερωμένου στη μόδα.

Η επιμελητική ιδέα της έκθεσης αντανακλά την ξεχωριστή εκπαιδευτική προσέγγιση του Istituto Marangoni, η οποία συμπυκνώνεται στη δυναμική έννοια της Μεθόδου(ων). Αναπτυγμένη με ευελιξία και συνεχή εξέλιξη από το 1935, αυτή η μέθοδος ερμηνεύει τους μετασχηματισμούς της μόδας και της κοινωνίας, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ της χειροτεχνίας και της βιομηχανίας, μεταξύ του εργαστηρίου και της ακαδημίας.

Για το Istituto Marangoni

Το Istituto Marangoni ιδρύθηκε το 1935 ως Istituto Artistico dell'Abbigliamento Marangoni στο Μιλάνο και έχει πάνω από 85 χρόνια εμπειρίας στη διαμόρφωση ειδικών στη μόδα, την τέχνη και το design. Το ινστιτούτο έχει εκπαιδεύσει φοιτητές από 5 ηπείρους σε διάστημα τεσσάρων γενεών και έχει ξεκινήσει τη σταδιοδρομία πάνω από 45.000 επαγγελματιών πολυτελείας, συμπεριλαμβανομένων των Domenico Dolce, Alessandro Sartori, Paula Cademartori, Gilda Ambrosio, Julie de Libran και Nicola Brognano. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα της Doxa, το Ινστιτούτο Marangoni έχει ένα εντυπωσιακό ποσοστό απασχολησιμότητας 91%, αποδεικνύοντας την υψηλή ποιότητα των εκπαιδευτικών του προγραμμάτων και την επαγγελματική ετοιμότητα των αποφοίτων του.

Το Istituto Marangoni καλωσορίζει περίπου 5.000 φοιτητές ετησίως από 108 διαφορετικές χώρες στα πανεπιστήμιά του στο Μιλάνο, τη Φλωρεντία, το Παρίσι, το Λονδίνο, τη Βομβάη, τη Σαγκάη, το Ντουμπάι, το Ριάντ, το Μαϊάμι* και τη Σεντζέν*. Το ίδρυμα έχει καταταχθεί μεταξύ των 100 κορυφαίων πανεπιστημίων στον κόσμο στους κλάδους του, σύμφωνα με την Παγκόσμια Κατάταξη Πανεπιστημίων QS 2025.

* αδειοδοτημένα πανεπιστήμια