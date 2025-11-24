«Έρκουμαι σαν καταρράκτης κάθετα (μια αντίστροφη λιτανεία)» στο Flash Art Festival

To κέντρο παραστατικών τεχνών ΜΙΤΟΣ συμμετέχει στο Flash Art Festival του Θέατρου Ριάλτο με την performance “Έρκουμαι σαν καταταρράκτης κάθετα (μια αντίστροφη λιτανεία), της Έλενας Αγαθοκλέους.
Αυτή είναι η ιστορία του,
όταν αποφάσισε να βουτήξει μέσα σε μια ρωγμή.
Εκεί κάτω αλωνίζει η πόλη.
Ας καταφέρει να επιστρέψει.
Πρόκειται για μια ορμητική μουσική performance, μια σκοτεινή παραβολή στην ελληνική κυπριακή διάλεκτο, που κινείται ανάμεσα στην προσωπική εξομολόγηση και το χορικό βίωμα.
Κείμενο: Έλενα Αγαθοκλέους και Μάριος Παύλου
Σκηνοθεσία, δραματουργία, επί σκηνής: Έλενα Αγαθοκλέους
Πρωτότυπη μουσική, επί σκηνής: Μαριάννα Μιχαήλ σε συνεργασία με Αλέξανδρο Παπαδόπουλου και Κάλαξ
Προβολή: Κωνσταντίνα Peter
Παραγωγή: Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ_2025
Η Έλενα Αγαθοκλέους είναι performance maker, ιδρύτρια/ καλλιτεχνική διευθύντρια του κέντρου παραστατικών τεχνών ΜΙΤΟΣ (2007) και του χώρου Ξυδάδικο στη Λεμεσό. Μαζί με τους συνεργάτες της σχεδιάζει διαθεματικά καλλιτεχνικά project και αναπτύσσει μεθοδολογίες για την κοινότητα.
28.11 | 19:00
Διάρκεια: 45' Πληροφορίες & εισιτήρια: www.rialto.com.cy | 77777745
Διοργανωτής: Θέατρο Ριάλτο