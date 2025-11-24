Παράθυρο logo
«Έρκουμαι σαν καταρράκτης κάθετα (μια αντίστροφη λιτανεία)» στο Flash Art Festival
Δημοσιεύθηκε 24.11.2025 09:38
To κέντρο παραστατικών τεχνών ΜΙΤΟΣ συμμετέχει στο Flash Art Festival του Θέατρου Ριάλτο με την performance “Έρκουμαι σαν καταταρράκτης κάθετα (μια αντίστροφη λιτανεία), της Έλενας Αγαθοκλέους.

 

Αυτή είναι η ιστορία του,

όταν αποφάσισε να βουτήξει μέσα σε μια ρωγμή.

Εκεί κάτω αλωνίζει η πόλη.

Ας καταφέρει να επιστρέψει.

Πρόκειται για μια ορμητική μουσική performance, μια σκοτεινή παραβολή στην ελληνική κυπριακή διάλεκτο, που κινείται ανάμεσα στην προσωπική εξομολόγηση και το χορικό βίωμα.

Κείμενο: Έλενα Αγαθοκλέους και Μάριος Παύλου

Σκηνοθεσία, δραματουργία, επί σκηνής: Έλενα Αγαθοκλέους

Πρωτότυπη μουσική, επί σκηνής: Μαριάννα Μιχαήλ σε συνεργασία με Αλέξανδρο Παπαδόπουλου και Κάλαξ

Προβολή: Κωνσταντίνα Peter

Παραγωγή: Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ_2025

Η Έλενα Αγαθοκλέους είναι performance maker, ιδρύτρια/ καλλιτεχνική διευθύντρια του κέντρου παραστατικών τεχνών ΜΙΤΟΣ (2007) και του χώρου Ξυδάδικο στη Λεμεσό. Μαζί με τους συνεργάτες της σχεδιάζει διαθεματικά καλλιτεχνικά project και αναπτύσσει μεθοδολογίες για την κοινότητα.

 

 

28.11 | 19:00

Διάρκεια: 45' Πληροφορίες & εισιτήρια: www.rialto.com.cy | 77777745

Διοργανωτής: Θέατρο Ριάλτο

 

 

 

