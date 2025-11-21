Ημερίδα Πολιτισμός και Επιχειρηματικότητα: Η Εκπαίδευση ως Καταλύτης Δημιουργικής και Βιώσιμης Ανάπτυξης

Δημοσιεύθηκε 21.11.2025 11:56

Στο πλαίσιο του προγράμματος του ΚΟΕΤ Culture Forward – Σκυτάλη Πολιτισμού και του διαχρονικού του στόχου για ενίσχυση του πολιτισμού και αναβάθμιση της εκπαίδευσης, ο ΚΟΕΤ διοργανώνει μια στοχευμένη ημερίδα αφιερωμένη στη συνάντηση του πολιτισμού με την επιχειρηματικότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της εκπαίδευσης ως βασικού μοχλού ενίσχυσης της δημιουργικής έκφρασης και της βιώσιμης ανάπτυξης.

Η ανάγκη για βιώσιμες μορφές ανάπτυξης, η ανάδειξη της πολιτιστικής παραγωγής ως οικονομικού και κοινωνικού κεφαλαίου, καθώς και η ενίσχυση της δημιουργικότητας των νέων μέσα από την εκπαίδευση, αποτέλεσαν τον πυρήνα και το δημιουργικό σκεπτικό πίσω από την ημερίδα. Σκοπός είναι να αποτελέσει η ημερίδα αφορμή για την έναρξη ενός γόνιμου διαλόγου γύρω από τη σύγχρονη πολιτιστική παιδεία, τις ευκαιρίες δημιουργικής επιχειρηματικότητας, αλλά και τις προκλήσεις που συναντούν οι δημιουργοί στην πορεία από την ιδέα στην πράξη.

Το πρόγραμμα της ημερίδας περιλαμβάνει τέσσερις εισηγήσεις από ειδικούς στους τομείς της πολιτιστικής εκπαίδευσης, των δημιουργικών βιομηχανιών και της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, δύο παραδείγματα εφαρμογής από καλλιτέχνες– επιχειρηματίες, οι οποίοι παρουσιάζουν τη δική τους διαδρομή, από την έμπνευση μέχρι την υλοποίηση, και ανοιχτή συζήτηση.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, νέους δημιουργούς, καλλιτέχνες, επαγγελματίες του πολιτισμού, τοπικές αρχές, φοιτητές και κοινωνικά δίκτυα πολιτιστικής ανάπτυξης, με στόχο την ανταλλαγή εμπειριών, ιδεών και πρακτικών που μπορούν να ενισχύσουν τη βιώσιμη και δημιουργική επιχειρηματικότητα.

Ημερομηνία: Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025 – 09:00-13:00

Χώρος: Αμφιθέατρο UNESCO, Πανεπιστήμιο Λευκωσίας Συνδιοργανωτής: Πανεπιστήμιο Λευκωσίας

Υπό την αιγίδα: Έδρα UNESCO Πανεπιστημίου Λευκωσίας

Χορηγός: Κυπριακή Εθνική Επιτροπή για την UNESCO