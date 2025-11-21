O ΘΟΚ συμμετείχε σε εκδηλώσεις για το ευρωπαϊκό θέατρο στη Ρίγα

Δημοσιεύθηκε 21.11.2025

O ΘΟΚ εκπροσωπήθηκε σε τρεις σημαντικές εκδηλώσεις για το ευρωπαϊκό θέατρο, το ETC International Theatre Conference, το STAGES Forum και το Latvian Theatre Showcase που πραγματοποιήθηκαν από τις 5 ως τις 9 Νοεμβρίου στη Ρίγα της Λετονίας με τη συμμετοχή 300 εκπροσώπων του ευρωπαϊκού θεάτρου.

Ανακοίνωση του ΘΟΚ αναφέρει ότι το Συνέδριο επικεντρώθηκε στον ρόλο του θεάτρου μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον αυξανόμενων εντάσεων, εθνικισμού, περικοπών στην πολιτιστική χρηματοδότηση, βιωσιμότητα και μετασχηματισμό.

Στη Σύνοδο τον ΘΟΚ εκπροσώπησαν η Νικολέτα Κλεοβούλου, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου και η Μαρίνα Μαλένη, Λειτουργός Θεατρικής Ανάπτυξης, η οποία με 52 ψήφους από τις 52 χώρες που ήταν παρούσες, επανεκλέγηκε ως μέλος του Δ.Σ. του ETC.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι ο ΘΟΚ είναι ανάμεσα στις χώρες που έλαβαν Green Theatre Book Certificate και ο Οργανισμός βρίσκεται υπό καθοδήγηση των ειδικών προκειμένου να πετύχει τους στόχους BASIC, INTERMEDIATE και ADVANCED στους τρεις πυλώνες εργασιών κάθε θεάτρου (παραγωγές, δραστηριότητες και κτίρια).

Ο ΘΟΚ έχει πετύχει το Basic σε όλες τις επιμέρους κατηγορίες των τριών πυλώνων και σε αρκετές κατηγορίες βρίσκεται ήδη στην βαθμίδα Intermediate.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, πραγματοποιήθηκαν επιμέρους συναντήσεις για συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη θέσπιση Πανευρωπαϊκού βραβείου The Athena Awards, πρόταση για τη διοργάνωση ετήσιας «Μεσογειακής θεατρικής ακαδημίας» για νεαρούς επαγγελματίες, τη διοργάνωση νέου βήματος επικοινωνίας «Αγορά» στο οποίο οι συμμετέχοντες στην Γενική Συνέλευση θέτουν θέματα που απασχολούν τα θέατρά τους, τους εργαζόμενους και δημιουργούς.

Στη συνάντηση, προέκυψαν θέματα που αφορούν στους Κώδικες συμπεριφοράς στα θέατρα και την ανάγκη εξεύρεσης τρόπων επικοινωνίας μεταξύ εργαζομένων που βασίζονται στις αρχές τις συμπεριληπτικότητας, της ισότητας και του σεβασμού.

Συζητήθηκε επίσης πρόταση συνεργασίας από το Fabula Mundi, το οποίο είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα συνεργασίας και προώθησης της σύγχρονης δραματουργίας για τη στήριξη θεατρικών συγγραφέων.

