Ο Δεκέμβριος στο Θέατρο Ριάλτο

Δημοσιεύθηκε 19.11.2025 09:00

Το Θέατρο Ριάλτο ανακοινώνει το γεμάτο μουσική πρόγραμμα του για τον μήνα Δεκέμβρη.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

5, 6, 7/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00

12th Cyprus Jazz & World Music Showcase

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν το 12ο Cyprus Jazz & World Music Showcase, παρουσιάζοντας μια σφαιρική και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας. Συμμετέχουν τα σχήματα: Alexis Kasinos Quintet, Andreas Krambias Quintet, Erika Soteri Collective, ISLAND SEEDS, Marios Charalampous Quartet, Marios Takoushis Trio, Moca The Band, Nābu Pēra, Soulful Groove Collective, The Nonets Featuring Eleonora Roussou, Βασίλης Φιλίππου ‘Φωλιές’. Στο πλαίσιο του παράλληλου προγράμματος, θα παρουσιαστούν τα σχήματα: Καναπές, Panic Screen, Sonic Punishment, Tatadana.

€10 / 8 (€20 για 3 μέρες)

9/12 ΤΡΙΤΗ 20:00 (95’)

Μια Ιλιάδα - Lisa Peterson & Denis O’ Hare I Σατιρικό Θέατρο

Η Δέσποινα Μπεμπεδέλη αναμετριέται με την πιο αρχέγονη εξιστόρηση, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του πρώτου μεγάλου δημιουργού της ευρωπαϊκής και δυτικής λογοτεχνίας, του Ομήρου. To βραβευμένο με Βραβείο Obie Μια Ιλιάδα, των Αμερικανών Lisa Peterson και Denis O’ Hare, από το Σατιρικό Θέατρο σε μετάφραση και σκηνοθεσία Ανδρέα Αραούζου.

€15 / 12

10/12 ΤΕΤΑΡΤΗ 20:30 (130’)

Ρεσιτάλ αισθήσεων - Δημήτρης Μπάσης & Παναγιώτης Μάργαρης

Δύο κορυφαίοι καλλιτέχνες, ο Δημήτρης Μπάσης και ο Παναγιώτης Μάργαρης, ενώνουν τις δυνάμεις τους και παρουσιάζουν, μεταξύ άλλων, παντοτινά διαμάντια σπουδαίων Ελλήνων δημιουργών. Μια σπάνια καλλιτεχνική συνάντηση στη σκηνή του Θεάτρου Ριάλτο.

€ 25 / 22

1/12 ΠΕΜΠΤΗ 20:30 (70’)

Χριστούγεννα με το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας»

Το Μουσικό Σχολείο Λεμεσού «Μάριος Τόκας» παρουσιάζει και φέτος σε συνεργασία με το Θέατρο Ριάλτο την καθιερωμένη χριστουγεννιάτικη του συναυλία. Συμμετέχουν τα μουσικά σύνολα του γυμνασίου και λυκείου. Διευθύνουν οι υπεύθυνοι καθηγητές των μουσικών συνόλων. Στηρίζουν οι Διευθύνσεις και οι Σύνδεσμοι Γονέων του Λανιτείου Λυκείου και Γυμνασίου.

€5

12/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 18:00 (60’)

Suzy’s Christmas Journey: A World of Carols | Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου

Στην καρδιά του πάρκου της Αθαλάσσας, ζει η Σούζη η Αλεπού. H Σούζη δεν είναι μια συνηθισμένη αλεπού! Αγαπά να συλλέγει ήχους της φύσης, μα πάνω απ’ όλα, λατρεύει τη μουσική και τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια! Θα ανακαλύψει παραδόσεις, τραγούδια και χρώματα από τα Χριστούγεννα του κόσμου, παρέα με τη Συμφωνική Ορχήστρα Κύπρου, τη Χορωδία του προγράμματος ΣymphoΠedia. Μια γιορτινή συναυλία για όλη την οικογένεια. Επιμέλεια & συγγραφή παραμυθιού: Νόπη Νικολάου Τηλεμάχου, Εικονογράφηση: Σοφία Αργυρίδου, Χορωδία Προγράμματος ΣymhpoΠedia (μαέστρος: Λοΐζος Λοΐζου), Αφηγήτρια: Μάρα Κωνσταντίνου, Μαέστρος: Κυριακή Κουντούρη.

€12

13/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:30 (70’)

Zer-brech-lich - Alessandro Schiattarella & Ensemble I Beyond DisDance Festival

Το έργο Zer-Brech-Lich της χορογραφικής ομάδας του Alessandro Schiattarella, εξερευνά την ευθραυστότητα και την ποικιλομορφία μέσω της μουσικής, του χορού και του θεάτρου, καθώς τρεις καλλιτέχνιδες με αναπηρία χρησιμοποιούν τον χορό, τον ήχο, το κείμενο και τα αντικείμενα για να μεταμορφώσουν τις ταυτότητές τους και να αγκαλιάσουν την ευαλωτότητα. Ερμηνεία και χορογραφία: Victoria Antonova, Alice Giuliani, Laila White, Σκηνοθεσία, χορογραφία: Alessandro Schiattarella.

€12/10

14/12 ΚΥΡΙΑΚΗ 16:00 (60’) 4+

Η Πριγκίπισσα και το Μπιζέλι – Π.Κ. Επιλογή

Η Πολιτιστική Κίνηση «Επιλογή» παρουσιάζει την παιδική όπερα Η Πριγκίπισσα και το Μπιζέλι, βασισμένη στο αγαπημένο παραμύθι του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν.

Επιμέλεια, Κείμενα, Διασκευή, Πιάνο: Κορίνα Βασιλείου, Αφήγηση: Πέτρος Γιωρκάτζης, Τενόρος: Μάριος Ανδρέου, Σοπράνο: Μαρίζα Αναστασιάδη, Τασούλα Βορκά, Πιάνο: Κορίνα Βασιλείου. Συμμετέχουν: Παιδική Χορωδία & Μουσικό Εργαστήρι της Πολιτιστικής Κίνησης «Επιλογή» και η Παιδική Χορωδία «Μελωδίες και Χρώματα».

€ 15 / 10

16/12 ΤΡΙΤΗ 20:30 (60’)

Christmas Zambomba Flamenca Ι Compania Flamenca Filippa

Ένα ταξίδι στη μαγεία της ισπανικής παράδοσης, μια μουσικοχορευτική παράσταση φλαμένκο. H El Arte del Flamenco en Chipre της Φιλίππας Στυλιανούδη, ταξιδεύει το κοινό στον μαγευτικό κόσμο των ισπανικών καλάντων, των αγαπημένων villancicos. Με τους Jose Louis Hernandez, Emilio Alfredo Silva, την ομάδα χορού Compania Flamenca «La Chispa», και τη χορωδία της Πολιτιστικής Κίνησης «Επιλογή».

€ 20

19/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 19:00 (180’)

Merry Christmas - André Rieu’s 2025 Christmas Concert

Αυτές τις γιορτές, η μαγεία ξεκινά στη μεγάλη οθόνη! Ο André Rieu προσκαλεί το κοινό στη χριστουγεννιάτικη συναυλία του 2025, Merry Christmas, με χαρούμενους ύμνους, όμορφα βαλς και πολλές εκπλήξεις – το απόλυτο χριστουγεννιάτικο κινηματογραφικό γεγονός! Μαζί με την ξακουστή Ορχήστρα Johann Strauss, την Emma Kok και πάνω από 400 μουσικούς πνευστών. Παραγωγή: Piece of Magic Entertainment .

€ 15 / 10

20/12 ΣΑΒΒΑΤΟ 20:30 (70’)

Have Yourself a Very Big Band Christmas - Cyprus Collective Big Band

Η 16μελής μπάντα Cyprus Collective Big Band, που ιδρύθηκε με πρωτοβουλία του Νικόλα Γεωργίου, παρουσιάζει εμβληματικά χριστουγεννιάτικα έργα, όπως το The Nutcracker Suite του Pyotr Ilyich Tchaikovsky σε τζαζ ερμηνείες του Duke Ellington. Συμμετέχουν: Χάρης Ιωάννου, Νικόλας Γεωργίου, Μάριος Χαραλάμπους, Thomas Lumley, Γιάννης Μυράλης, Ηλίας Ιωάννου, Γιώργος Ελ Χάπερ, Ραφαήλ Ορφανίδης, Χριστίνα Καστόρη, Ανδρέας Θεοχάρους, Κλείτος Παύλου, Αναστασία Κίκελ, Αντρέας Παντελής, Κυριάκος Κέστας, Όμηρος Μιλτιάδους, Κάκια Φεσσά.

€ 15 / 12

22/12 ΔΕΥΤΕΡΑ 19:00 (90’)

Performance Works of Lia Haraki – Παρουσίαση βιβλίου

Μια ιδιαίτερη βραδιά αφιερωμένη στην παρουσίαση του νέου βιβλίου της Λίας Χαράκη, “Performance Works of Lia Haraki” (2025), που σηματοδοτεί την ολοκλήρωση μιας τριετούς δημιουργικής πορείας με μια εξαιρετική ομάδα συνεργατών. Το βιβλίο αποτυπώνει περισσότερες από δύο δεκαετίες καλλιτεχνικής έρευνας και πειραματισμού στην πρακτική της περφόρμανς και ουσιαστικής εμπλοκής με την κοινότητα. Αντίτυπα του βιβλίου θα είναι διαθέσιμα στην εκδήλωση.

Είσοδος ελεύθερη

Πληροφορίες/Εισιτήρια: www.rialto.com.cy ή στο 77 77 77 45