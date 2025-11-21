Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας παρουσιάζει ένα ταξίδι στον χρόνο με τον Δημήτρη Μεσημέρη

Δημοσιεύθηκε 21.11.2025 11:25

Ο τραγουδοποιός Δημήτρης Μεσημέρης σε μια αναμέτρηση με τον… χρόνο παρουσιάζει τον νέο του δίσκο με τίτλο «ΤΙΚ ΤΑΚ», στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025, την Τρίτη 25 Νοεμβρίου, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας (20:30). Πρόκειται για μια συναυλία – παρουσίαση που αγγίζει τις ανθρώπινες εμπειρίες μέσα από τη διαδρομή του χρόνου και τους σταθμούς της ζωής.

Ο δίσκος «ΤΙΚ ΤΑΚ» είναι μια θεματική ενότητα τραγουδιών που φωτίζουν διαφορετικούς σταθμούς στη ζωή του ανθρώπου: τη γέννηση, την ενηλικίωση, τον έρωτα, τα όνειρα, τις κοινωνικές ανησυχίες και την απώλεια. Καθώς κάθε τραγούδι ξετυλίγεται, λειτουργεί σαν καθρέφτης συναισθημάτων και στιγμών, δίνοντας στον ακροατή την ευκαιρία να ανατρέξει στο δικό του παρελθόν, να στοχαστεί και να συνειδητοποιήσει πως η ζωή είναι πολύτιμη και εύθραυστη.

Το άλμπουμ περιλαμβάνει συνθέσεις του ίδιου του Δημήτρη Μεσημέρη, καθώς και τραγούδια σε μουσική και στίχους σημαντικών συνεργατών του, όπως οι Βασίλης Χαρίσης, Ανδρέας Παράσχος, Χρήστος Μιχάλαρος, Μιχάλης Πασιαρδής, Γιώργος Δημητρίου και Γιώργος Καλογήρου. Το «ΤΙΚ ΤΑΚ» δεν είναι απλώς ένας δίσκος, είναι μια υπαρξιακή διαδρομή, μια ατμοσφαιρική πρόταση με σύγχρονο ήχο και ποιητικό στίχο. Ο ήχος του ρολογιού, αυτό το διακριτικό τικ τακ του χρόνου, διατρέχει το έργο σαν υπόκωφη υπενθύμιση της συνεχούς κίνησης. Το «ΤΙΚ ΤΑΚ» είναι μια πρόσκληση να ακούσουμε τον εσωτερικό μας ρυθμό. Να κάνουμε παύση. Να νιώσουμε. Αγγίζει το άγχος του χρόνου, την αβεβαιότητα και την ανάγκη για αυθεντικότητα. Είναι ένα κάλεσμα για ουσιαστική ζωή, χωρίς φλυαρίες, χωρίς εντυπωσιασμούς. Μια παράσταση για όλες τις ηλικίες, που μιλά σε βάθος και με ειλικρίνεια.

Παράλληλα, η συναυλία περιλαμβάνει συνθέσεις του Δημήτρη από τη νέα του δουλειά, αλλά και διασκευασμένες εκτελέσεις από την προσωπική του δισκογραφία, καθώς και σύντομα αφηγηματικά κείμενα του Γιώργου Παπακωνσταντίνου, που παντρεύουν τη μουσική με το λόγο δημιουργώντας έναν χώρο σκέψης, συγκίνησης και συλλογισμού.

Ποιος είναι ο Δημήτρης Μεσημέρης

Με αναγνωρίσιμο μέταλλο στη φωνή, ο Δημήτρης είναι μουσικός, ο οποίος δεν εφησυχάζει ποτέ, συνεχώς δημιουργεί. Αποτελεί μία από τις πιο γνήσιες φωνές της νέας κυπριακής μουσικής σκηνής. Με ειλικρινή ερμηνεία, κινείται ανάμεσα στο έντεχνο, τη ροκ, το λαϊκό και το ρεμπέτικο, με μοντέρνα ματιά.

Προερχόμενος από μουσική οικογένεια, σπούδασε μουσική στην Αγγλία. Η πορεία του μέχρι σήμερα περιλαμβάνει live εμφανίσεις, αφιερώματα και συμμετοχές με καταξιωμένους καλλιτέχνες – μεταξύ άλλων με τον Παντελή Θαλασσινό, τον Γιώργο Νταλάρα, τον Αλκίνοο Ιωαννίδη, τη Ρίτα Αντωνοπούλου, τον Μπάμπη Στόκα. Συμμετείχε σε αφιερώματα προς τιμή σπουδαίων δημιουργών - Γιάννη Ρίτσου, Μάνου Ελευθερίου, Μιχάλη

Πασιαρδή, Βασίλη Τσιτσάνη, Μίκη Θεοδωράκη, Μάριου Τόκα, Σταύρου Κουγιουμτζή, Μάνου Λοΐζου, Θάνου Μικρούτσικου, Χρήστου Λεοντή, Γιώργου Κοτσώνη. Είναι ιδρυτικό μέλος του σχήματος «Μακρύδρομος» και διετέλεσε μέλος του ροκ συγκροτήματος «Prospectus».

Το 2014 κυκλοφόρησε το πρώτο του CD single «Εικόνα δίχως χρώμα» και το 2020 το ολοκληρωμένο άλμπουμ «Έχω του κόσμου ποιήματα» και τον live δίσκο «Ζωντανή Ηχογράφηση». Το 2021 έγραψε και τραγούδησε τα τραγούδια «Επιβάτης» και «Χάρτινο Κουτί» για τηλεοπτικά προγράμματα. Συμμετείχε σε δισκογραφικές αρκετές δουλειές άλλων δημιουργών. Το 2025 κυκλοφόρησε τον νέο του ολοκληρωμένο δίσκο «ΤΙΚ ΤΑΚ».

Συντελεστές

Τραγούδι: Δημήτρης Μεσημέρης

Πιάνο: Άριστος Χριστοδούλου

Μπάσο: Πέτρος Παπακωνσταντίνου

Βιολί: Χριστόδουλος Χριστοδούλου

Τύμπανα: Γιώργος Ζένιος

Λαούτο: Χαράλαμπος Παντελή

Μπουζούκι: Γιώργος Δημητρίου

Κλαρίνο: Γιώργος Χατζηπαπάς

Κιθάρες: Άγγελος Χεϊπέλογλου

Συμμετέχουν στα φωνητικά: Φρειδερίκη Τομπάζου, Σάββας Χρυσοστόμου, Κατερίνα Παράσχου, Πόλυς Ιωαννίδης

Κείμενα παρουσίασης: Γιώργος Παπακωνσταντίνου

Διάρκεια: 60΄

Ηλικίες: Kατάλληλο

Εισιτήρια: Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων:

VIP: €14/ €16

ΖΩΝΗ Α: €12/ €14

ΖΩΝΗ Β: €10/ €12

ΖΩΝΗ Γ: €10

ΖΩΝΗ Δ: €10

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG