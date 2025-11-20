Παράθυρο logo
Δημοσιεύθηκε 20.11.2025 14:43
«Artists in Process: Collaboration» |Παρουσίαση προγράμματος φιλοξενίας Στέγης Χορού Λευκωσίας

Η Στέγη Χορού Λευκωσίας σας προσκαλεί στην ανοικτή παρουσίαση του προγράμματος φιλοξενίας Artists in Process: Collaboration, την Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου στις 20:00. 

Στο πρόγραμμα συμμετέχουν οι Melissa Garcia Carro και Λεόντιος Τουμπουρής, Μαρία Παπαγεωργίου και Κωνσταντίνα Σκαλιώντα, καθώς και Μαρία Χαραλάμπους.

Από τον Σεπτέμβριο, οι τρεις ομάδες αναπτύσσουν την καλλιτεχνική τους έρευνα, διερευνώντας τη δραματουργία ως συνεργατική πρακτική μέσα από εργαστήρια και διαδικτυακές συζητήσεις με τον Χρήστο Πολυμενάκο. 

Την Παρασκευή θα παρουσιάσουν το έργο τους σε εξέλιξη, ανοίγοντας τη δημιουργική τους διαδικασία στο κοινό. 

Μετά το πέρας των παρουσιάσεων θα ακολουθήσει ζωντανή συζήτηση. 

 

Θεσμικός Χορηγός: Υφυπουργείο Πολιτισμού – Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού 

 

