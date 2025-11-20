Το αρχείο δύο σημαντικών σχεδιαστών της Κύπρου παρουσιάζεται σε έκθεση στο ΓΚΑΡΑΖ

Δημοσιεύθηκε 20.11.2025 09:01

Η έκθεση φέρνει «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ: Νοσταλγία για σημαινόμενα του τι εν υπήρξε ποττέ» μαζί το αρχείο του χαράκτη/σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γ. 1901) τζιαι του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γ. 1934), πατέρα τζιαι γιου, που υπήρξαν σημαντικοί σχεδιαστές της Κύπρου κατά τον 20ό αιώνα.

Η έκθεση «ΣΙΜΩΝΗΣ, ΣΙΜΩΝΗΣ», που διοργανώνει το Πολιτιστικό Ίδρυμα Λευτέρη Οικονόμου, αννοίει τις πόρτες της στις 29 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00, στο ΓΚΑΡΑΖ.

Η έκθεση φέρνει μαζί το αρχείο του χαράκτη/σχεδιαστή Κώστα Σιμώνη (γ. 1901) τζιαι του γραφίστα Γιώργου Σιμώνη (γ. 1934), πατέρα τζιαι γιου, που υπήρξαν σημαντικοί σχεδιαστές της Κύπρου κατά τον 20ό αιώνα. Ακόμα τζιαι αν δεν ξέρουν πολλοί τα ονόματά τους, ξέρουν μάλλον δουλειές τους: που διαφημίσεις για ντόπια καταστήματα, ετικέτες ποτών (όπως για κυπριακά κρασιά, μπράντυ, ροδόσταγμα), εταιρικές ταυτότητες για ξενοδοχεία, συσκευασίες προϊόντων κ.ά.

Η έκθεση παρουσιάζει δουλειές των δύο σχεδιαστών που τις δεκαετίες του ’30 μέχρι του ’90: προσχέδια που εν εκυκλοφόρησαν ποττέ, ολοκληρωμένα σχέδια, μακέττες προϊόντων, εργαλεία, τζιαι φωτογραφίες που το αρχείο τους.

Παρατηρώντας το ανανεωμένο ενδιαφέρον που παρουσιάζει ο κόσμος για την οπτική γλώσσα της γενιάς των Σιμώνηδων, προσπαθούμε να καταλάβουμε τι συμβολίζουν τούτες οι δουλειές στη συλλογική μας μνήμη. Πέραν που την παιχνιδιάρικη αισθητική, τις έντονες συνθέσεις τζιαι τη γοητεία των χειροποίητων τεχνικών τους, φαίνεται να υπάρχει μια νοσταλγία που ελκύει τον κόσμο κοντά στην συγκεκριμένη δουλειά. Μέσα που το πρίσμα των σπουδών της νοσταλγίας, προσεγγίζουμε τα σχέδιά τους ως σημαινόμενα για τα φαντασιακά παρελθόντα της Κύπρου όπως τζιαι τα πιθανά μέλλοντα που εν ήρταν. Την ίδια στιγμή, καταλαβαίνουμε τα έργα τους ως οπτικά τεκμήρια που κουβαλούν θραύσματα των κοινωνικών τζιαι ιστορικών πραγματικοτήτων της Κύπρου του 20ού αιώνα.

Σύντομα βιογραφικά:

Ο Κώστας Σιμώνης εγεννήθηκε στην Ελλάδα το 1901. Εσπούδασε ζωγραφική σε ακαδημία στην Κέρκυρα τζιαι ειδικεύτηκε στη χαρακτική. Εργάστηκε στον εκδοτικό οίκο Ασπιώτη-ΕΛΚΑ στην Κέρκυρα μέχρι το 1926 τζιαι μετά εμετακόμισε στη Στερεά Ελλάδα μέχρι το 1931, όταν εγκαταστάθηκε στη Λεμεσό για να ενταχθεί στο Λιθογραφείο του Δημήτρη Κουβά, όπου έμεινε για σχεδόν τριάντα χρόνια.

Ο Γιώργος Σιμώνης, γεννημένος στη Λεμεσό το 1934, επήε στην Αθήνα για να σπουδάσει καλές τέχνες, αλλά τελικά επέλεξε να εκπαιδευτεί στη σύγχρονη λιθογραφία. Έναν χρόνο μετά, επέστρεψε στην Κύπρο τζιαι εδούλεψε για είκοσι δύο χρόνια στη Litho Box ως γραφίστας, ενώ παράλληλα έκαμνε freelance δουλειές τζιαι εσυνεργαζόταν με την Pearl and Dean, μια βρετανική εταιρεία κινηματογραφικής διαφήμισης. Tο 1976 άνοιξε επίσημα το γραφείο γραφιστικής τζιαι διαφήμισης «Γιώργος Σιμώνης» στη Λευκωσία, το οποίο εδιατήρησε μέχρι τζιαι την αφυπηρέτησή του. Απεβίωσε το 2021.

Συντελεστές:

Επιμελητική ομάδα: Μαρία Λεωνίδου, Όμηρος Παναγίδης, Ιουλίτα Τουμαζή, ΆνναΜαρια Χαραλάμπους

Σχεδιασμός έκθεσης: Ελεονώρα Αντωνιάδου

Γραφικά: Όμηρος Παναγίδης

Κείμενα έκδοσης: Iουλίτα Τουμαζή, Σόνια Ανδρέου, Νίκος Φιλίππου

Μετάφραση έκδοσης στα κυπριακά: Λίνα Πρωτοπαπά

Ταινία: Τερέζα Γιωργαλλή, Αλεχάντρο Βιλλάσης, Όμηρος Παναγίδης

Η έκθεση πραγματοποιείται με την υποστήριξη του Υφυπουργείου Πολιτισμού, Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού. Θερμές ευχαριστίες στους Σίμο Σιμώνη τζαι Κωνσταντίνο Σιμώνη, για τον δανεισμό του αρχείου.

Εγκαίνια: 29 Νοεμβρίου 2025, 19:00

Διάρκεια: 29 Νοεμβρίου 2025 - 18 Δεκεμβρίου 2024

Ώρες λειτουργίας: Τρίτη - Σάββατο, 17:00-20:00

Γκαράζ: Αμμοχώστου 16, 1016 Λευκωσία

Πληροφορίες: 22001508

Facebook: @Garage

Instagram: garage_art_space