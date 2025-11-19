Παράθυρο logo
H νέα ατομική έκθεση του Φίλιππου Θεοδωρίδη στην Alpha C.K. Art Gallery
Δημοσιεύθηκε 19.11.2025 10:17
H νέα ατομική έκθεση του Φίλιππου Θεοδωρίδη στην Alpha C.K. Art Gallery

Η Alpha C.K. Art Gallery παρουσιάζει τη νέα δουλειά του Κύπριου ζωγράφου Φίλιππου Θεοδωρίδη με τίτλο «Sign Language for Common People», η οποία εγκαινιάζεται την Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου. Η έκθεση περιλαμβάνει δώδεκα έργα ζωγραφικής αποτελώντας τη συνέχεια μιας ενότητας που πρωτοπαρουσιάστηκε στην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην Αθήνα το 2023.

Στη νέα του έκθεση, καλλιτέχνης προσεγγίζει την ζωγραφική ως φυσική κατασκευή, εστιάζοντας στην ιδέα της δομής. Μοτίβα, πλέγματα και γραμμές εμφανίζονται σε διάφορα μεγέθη και χρωματικές παλέτες. Μεγάλες επιφάνειες με έντονο χρώμα διακόπτονται δυναμικά από λευκά τμήματα. Ο καλλιτέχνης έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα χρωματικών τόνων, αντλώντας έμπνευση από την αστική ζωή και τα μοτίβα που τη συνθέτουν. Μέσα στους πλούσιους σε χρώμα καμβάδες του, μπορούμε πραγματικά να μυηθούμε στον ορίζοντα μιας σύγχρονης μητρόπολης ή να οραματιστούμε τη θέα από το μπαλκόνι μας προς τις σκιές που δημιουργούν τα κτήρια που το περιβάλλουν.

Όπως γράφει η Άλκηστις Τσαμπουράκη στο εισαγωγικό κείμενο του καταλόγου, «Σε αυτό το νέο σώμα δουλειάς, τα τυχαία σταξίματα και πιτσιλίσματα των υλικών γίνονται αναπόσπαστο μέρος του έργου, ενώ κάθε στοιχείο εξετάζεται προσεκτικά, τοποθετείται ακριβώς στην ιδανικότερη θέση, στο κατάλληλο μέγεθος και τη σωστή γωνία. Όλα αποκαλύπτονται εδώ: η εκλεπτυσμένη εικονογραφία του καλλιτέχνη, η αίσθηση του χιούμορ του, η διαρκής πάλη του μεταξύ παραστατικότητας και αφαίρεσης, ανάμεσα στην ενστικτώδη και στη σχολαστική σύνθεση.»

Ο Φίλιππος Θεοδωρίδης γεννήθηκε στη Λεμεσό το 1978. Σπούδασε στο Πανεπιστήμιο του Surrey και στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών της Αθήνας, με καθηγητή τον Γιάννη Ψυχοπαίδη. Έχει παρουσιάσει ατομικές εκθέσεις σε Αθήνα και Κύπρο και έχει συμμετάσχει σε διάφορες ομαδικές εκθέσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ζει και εργάζεται στην Αθήνα. Ως εικονογράφος έχει κερδίσει το Κρατικό Βραβείο Εικονογράφησης για την Παιδική Λογοτεχνία το 2014, το βραβείο της ΕΒΓΕ για μια διαφημιστική εικονογράφηση (Bold & Ogilvy & Mather) το 2016.

Εγκαίνια: Παρασκευή 21 Νοεμβρίου

Διάρκεια έκθεσης: 21 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2025

Πληροφορίες επικοινωνίας τηλ.: +357 22751325 και στο email: info@ackgallery.com

Ο κατάλογος της έκθεσης είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.ackgallery.com.

 

 

 

 

 

 

