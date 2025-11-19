Ανοιχτή Πρόσκληση για Κυπριακά Σχήματα για συμμετοχή στο Windcraft Music Fest 12

Δημοσιεύθηκε 19.11.2025 08:15

Το Windcraft Music Fest ανακοινώνει ανοιχτή πρόσκληση για κυπριακά μουσικά σχήματα που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη 12η έκδοση του φεστιβάλ, η οποία θα πραγματοποιηθεί στις 24–26 Ιουλίου 2026 στο χωριό Κατυδάτα. Με επίκεντρο τα πνευστά όργανα και συνδυάζοντας παραδοσιακούς και σύγχρονους ήχους, το φεστιβάλ προσκαλεί τοπικά συγκροτήματα με ιδιαίτερες μουσικές προτάσεις να λάβουν μέρος.

Από το 2014, το φεστιβάλ μετατρέπει το χωριό Κατυδάτα σε μια ζωντανή κοινότητα δημιουργικότητας — συνδυάζοντας τζαζ, world music και σύγχρονες τάσεις σε ξεχωριστές τοποθεσίες όπως περιβόλια, αυλές και πλατείες. Το φεστιβάλ αναδεικνύει τα μουσικά ταλέντα τόσο ντόπιων όσο και διεθνών καλλιτεχνών, με ιδιαίτερη έμφαση στα πνευστά όργανα.

Για την 12η έκδοσή του, το φεστιβάλ προσκαλεί κυπριακά σχήματα που:

• Περιλαμβάνουν πνευστά όργανα στη σύνθεσή τους

• Παρουσιάζουν πρωτότυπες συνθέσεις

• Ιδανικά εξερευνούν ένα μείγμα παραδοσιακών και σύγχρονων μουσικών στυλ μέσα στα ευρύτερα είδη της τζαζ και της world music

Όσα σχήματα ενδιαφέρονται να συμμετέχουν στο φεστιβάλ, καλούνται να αποστείλουν τα ακόλουθα στο info@windcraftmusicfest.com μέχρι την 1η Δεκεμβρίου 2025:

• Σύντομο βιογραφικό σχήματος, συμπεριλαμβανομένου του line-up, του μουσικού υπόβαθρου και των επιρροών

• Βίντεο και/ή ηχητικά δείγματα της δουλειάς τους

• Technical rider

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια στη διαχείρηση του υλικού που θα παραληφθεί.

Το Windcraft Music Fest 12 ανυπομονεί να ανακαλύψει νέες μουσικές φωνές από όλη την Κύπρο και να τις συμπεριλάβει σε ένα συναρπαστικό τριήμερο παραστάσεων και δράσεων.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το φεστιβάλ, επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα: www.windcraftmusicfest.com