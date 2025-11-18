Παράθυρο logo
Τα AVLI Sessions παρουσιάζουν το “Mirror” της Eleni Era
Δημοσιεύθηκε 18.11.2025 12:00
Η πρώτη συναυλία των AVLI Sessions η οποία συνέβη τον περασμένο Σεπτέμβριο στο χωριό Βάβλα, ζωντανεύει μέσα από το “Mirror” της Eleni Era. Μια ηχογράφηση που δεν είναι απλώς μουσική στιγμή, αλλά αντανάκλαση όσων γεννήθηκαν εκείνο το βράδυ.

Γυρισμένο στο Vavla Rustic Retreat, το “Mirror” συλλαμβάνει την ατμόσφαιρα ενός κόσμου που συναντά τη μουσική μέσα από την απλότητα της ύπαρξης. Η φωνή της Eleni Era και ο ήχος του Bösendorfer γίνονται ένα με τους πέτρινους τοίχους, το κρασί και το βραδινό αεράκι του χωριού.

Τα AVLI Sessions, είναι μια σειρά υπαίθριων καλλιτεχνικών συναντήσεων που γεννήθηκαν από την ιδέα “η φιλοξενία είναι πολιτισμός.”Μικρές συναυλίες, σε παραδοσιακές αυλές, όπου οι επισκέπτες μοιράζονται τέχνη, γεύσεις και ανθρώπινες στιγμές.

Κάνει πρεμιέρα στο YouTube την Τετάρτη 19 Νοεμβρίου 2025

Παρακολουθείστε το εδώ 🎥 Video Production: CJ Spyris



