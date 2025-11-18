Το πρόγραμμα του 12th Cyprus Jazz & World Music Showcase 2025

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν το 12ο Cyprus Jazz & World Music Showcase, παρουσιάζοντας μια σφαιρική και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας.
5 - 7/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12 │ 19:00
@ΡΙΑΛΤΟ
Nābu Pēra
Alexis Kasinos Quintet
Andreas Krambias Quintet
Moca The Band
@ART STUDIO
Kanapes
Jam Session
ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12
11:00-13:00 │ Εργαστήρι με τον Λευτέρη Μουμτζή
The Sustaining Artist: Building a Resilient Career in the Cypriot Landscape
19:00
@ΡΙΑΛΤΟ
Marios Takoushis Trio
Marios Charalampous Quartet
Erika Soteri Collective
@ART STUDIO
Sonic Punishment
Tatadana
Jam Session
ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12 │ 19:00
@ΡΙΑΛΤΟ
The Nonets Featuring Eleonora Roussou
Island Seeds
Vassilis Philippou Nest
Soulful Groove Collective
@ART STUDIO
Panic Screen
Jam Session
ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ
€8 για κάθε μεμονωμένη παράσταση
€20 ημερήσιο πάσο
€30 πάσο φεστιβάλ
Γενικές Πληροφορίες:
Ταμείο: 77 77 77 45 E-tickets: www.rialto.com.cy
Πληροφορίες: www.cyprusjazzworldmusicshowcase.com, www.rialto.com.cy, www.technopolis20.com
Facebook page: Cyprus Jazz & World Music Showcase
Instagram: cyjazzandworldmusicshowcase