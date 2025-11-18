Παράθυρο logo
Το πρόγραμμα του 12th Cyprus Jazz & World Music Showcase 2025
Δημοσιεύθηκε 18.11.2025 08:15
Το πρόγραμμα του 12th Cyprus Jazz & World Music Showcase 2025

Το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού και το Θέατρο Ριάλτο διοργανώνουν το 12ο Cyprus Jazz & World Music Showcase, παρουσιάζοντας μια σφαιρική και δυναμική εικόνα της σύγχρονης κυπριακής μουσικής δημιουργίας.  

5 - 7/12 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΚΥΡΙΑΚΗ 19:00 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΑΡΑΛΛΗΛΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5/12 │ 19:00   

@ΡΙΑΛΤΟ 

Nābu Pēra 

Alexis Kasinos Quintet  

Andreas Krambias Quintet  

Moca The Band  

@ART STUDIO 

Kanapes 

Jam Session 

 

 

ΣΑΒΒΑΤΟ 6/12 

11:00-13:00 │ Εργαστήρι με τον Λευτέρη Μουμτζή  

The Sustaining Artist: Building a Resilient Career in the Cypriot Landscape 

 

19:00 

@ΡΙΑΛΤΟ 

Marios Takoushis Trio  

Marios Charalampous Quartet  

Erika Soteri Collective 

 

@ART STUDIO  

Sonic Punishment  

Tatadana  

Jam Session 

ΚΥΡΙΑΚΗ 7/12 │ 19:00 

@ΡΙΑΛΤΟ 

The Nonets Featuring Eleonora Roussou 

Island Seeds 

Vassilis Philippou Nest  

Soulful Groove Collective  

Vassilis Philippou

 

Island Seeds

 

@ART STUDIO 

Panic Screen  

Jam Session 

Panic Screen
Panic Screen

Soulful Groove Collective  

 

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ 

€8 για κάθε μεμονωμένη παράσταση 

€20 ημερήσιο πάσο 

€30 πάσο φεστιβάλ 

 

Γενικές Πληροφορίες: 

Ταμείο: 77 77 77 45  E-tickets: www.rialto.com.cy 

Πληροφορίες: www.cyprusjazzworldmusicshowcase.com,  www.rialto.com.cywww.technopolis20.com 

Facebook page: Cyprus Jazz & World Music Showcase  

Instagram: cyjazzandworldmusicshowcase 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

