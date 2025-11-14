Nama Dama x Alex Tomb - 4 Δεκ. 2025

Η συνεργασία Nama Dama και Alex Tomb αποτυπώνεται στο νέο remix EP "Aperantos: Reimagined", που κυκλοφορεί στις 28 Νοεμβρίου. Για να το γιορτάσουν, οι δύο καλλιτέχνες προσκαλούν το κοινό σε μια βραδιά αφιερωμένη στη δημιουργική διαδικασία.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον πάνω χώρο του Picnic Nicosia την Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει μια ανοιχτή συζήτηση με τους καλλιτέχνες, οι οποίοι θα μιλήσουν για τη δουλειά αυτή και τη σημασία της δημιουργικής διασύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών μουσικών σκηνών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει ακρόαση του νέου έργου και live set από τη Nama Dama.

Ο DJ και παραγωγός Alex Tomb μεταμορφώνει το κομμάτι ‘Aperantos’ της Nama Dama από το πρώτο της άλμπουμ, ‘Pagan Soul’, δημιουργώντας ένα remix EP που ξεδιπλώνειθεί μέσα από την επανερμηνεία. Παράλληλα, το έργο αναδεικνύει τη δημιουργική ανταλλαγή μεταξύ καλλιτέχνη και παραγωγού, προσδίδοντας νέα ζωή στο αρχικό κομμάτι.

Info:

Aperantos: Reimagined Release

Picnic Nicosia

Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου

Ώρα προσέλευσης: 19:30

Είσοδος ελεύθερη