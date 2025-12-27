Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου: Στην καρδιά μιας λέσχης βιβλίου

Μια συγγραφέας, ένας διπλωμάτης και μια πολιτική αναλύτρια μιλούν στον «Π» για την αξία του βιβλίου μέσα στη γιορτινή βαβούρα και την καταναλωτική υπερβολή. Από την ποίηση και την πεζογραφία μέχρι την Ιστορία και τη φιλοσοφία, οι επιλογές των άλλων έχουν κάτι και για τους υπόλοιπους

Το να κοιτάς τι διαβάζουν οι άλλοι είναι πάντα συναρπαστικό. Το να εισχωρείς λίγο στις λογοτεχνικές τους προτιμήσεις μοιάζει με μια ματιά στο μυαλό και την ψυχή τους: σου αποκαλύπτει κάτι. Από την ποίηση και την πεζογραφία μέχρι την Ιστορία και τη φιλοσοφία, οι επιλογές των άλλων έχουν κάτι και για τους υπόλοιπους.

Μέρες που είναι, της βιασύνης, της γιορτινής υπερκατανάλωσης και της θορυβώδους καθημερινότητας, το βιβλίο παραμένει ένα δώρο που αντιστέκεται στον χρόνο, επιμένει να τον σταματά. Ο Πολίτης ζητά από τους συνεργάτες του, ανθρώπους που ζουν με τις λέξεις, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, να μιλήσουν για το βιβλίο ως επιλογή δώρου.

Και όλοι συμφωνούν πως ένα βιβλίο παραμένει το δώρο par excellence: ένα δώρο που κουβαλά σκέψη, φροντίδα και τη χαρά της ανακάλυψης. Ένας κόσμος που προσφέρεται, μια εμπειρία που ανοίγει και μια στιγμή που μένει μαζί σου.

Για την Άννα Κουκκίδη-Προκοπίου η αγάπη για τα βιβλία συμβαδίζει με τη δέσμευσή της να καλλιεργεί διάλογο και κριτική σκέψη. Ως πρώην υπουργός Δικαιοσύνης, φεμινίστρια, επικοινωνιολόγος και αναλύτρια, διαθέτει μια πλούσια οπτική τόσο στη λογοτεχνία όσο και στην Ιστορία. Είναι επίσης η κινητήριος δύναμη πίσω από τις μηνιαίες συναντήσεις της λέσχης βιβλίου Πολιτεία, όπου οι αναγνώστριες συναντώνται σε ένα ζεστό περιβάλλον για να εξερευνήσουν ιδέες και ιστορίες.

Τα βιβλία είναι δώρα που αγαπά να προσφέρει τόσο στον εαυτό της όσο και σε εκείνους που αγαπά. «Το σπίτι μου ξεχειλίζει από βιβλία, κάτι που μου δημιουργεί αρκετά προβλήματα με τον άντρα μου», λέει γελώντας. «Συχνά βρίσκω βιβλία που μοιάζουν ιδανικά για φίλους, οικογένεια ή συναδέλφους και τα αγοράζω παρορμητικά. Ψάχνω επίσης βιβλία για ειδικές περιστάσεις και για ανθρώπους που ξέρω ότι θα τα εκτιμήσουν. Με τα χρόνια έμαθα ότι αν κάποιος δεν αγαπά τα βιβλία η χειρονομία δεν πρόκειται πραγματικά να εκτιμηθεί».

Ανάμεσα στα δώρα που έχει λάβει, δύο ξεχωρίζουν. Το Let Them της Mel Robbins, δώρο από την αδελφή της μετά από συζήτηση για το podcast της συγγραφέως. Και ένα πολυδιαβασμένο αντίτυπο της Συνέντευξης με την Ιστορίατης Οριάνα Φαλάτσι, δώρο από τον πατέρα της, που ενέπνευσε τη δική της γραφή.

«Είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία», εξηγεί. «Η Φαλάτσι ήταν ατρόμητη, ασυμβίβαστη και σχολαστική. Έκανε όλες τις ερωτήσεις που πρέπει να κάνουν οι δημοσιογράφοι και δεν είχε ιερά και όσια. Το βιβλίο διαβάζεται σαν ένα who’s who ενός κόσμου που διαμόρφωσε το μέλλον: Κίσινγκερ, Γιασέρ Αραφάτ, Ιντίρα Γκάντι, Βίλι Μπραντ, Αρχιεπίσκοπος Μακάριος, Αλέκος Παναγούλης, η λίστα είναι ατέλειωτη».

Για τα φετινά δώρα, η Άννα επιλέγει ιστορίες γυναικών και θάρρους. Θα χαρίσει τα Είμαι Επικίνδυνη και Μικρές Επικίνδυνες σε γυναίκες που θαυμάζει. «Το πρώτο είναι μια συλλογή δοκιμίων από 100 Ελληνίδες -ανάμεσά τους κι εγώ- καθεμία εξηγώντας γιατί είναι “επικίνδυνη”. Το δεύτερο περιλαμβάνει ιστορίες από έφηβες και νεαρές γυναίκες σε όλη την Ελλάδα, που αντιμετωπίζουν με θάρρος τη ζωή όπως τη γνωρίζουν. Και τα δύο είναι στα Ελληνικά αλλά τα θέματα είναι παγκόσμια».

Για την Άννα, τα βιβλία είναι δώρα που μεταφέρουν ιδέες, παράθυρα προς την έμπνευση και τη σύνδεση.