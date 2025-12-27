Ανδρέας Μαυρογιάννης: Για την αγάπη της λογοτεχνίας

Δημοσιεύθηκε 27.12.2025 12:11

Μια συγγραφέας, ένας διπλωμάτης και μια πολιτική αναλύτρια μιλούν στον «Π» για την αξία του βιβλίου μέσα στη γιορτινή βαβούρα και την καταναλωτική υπερβολή. Από την ποίηση και την πεζογραφία μέχρι την Ιστορία και τη φιλοσοφία, οι επιλογές των άλλων έχουν κάτι και για τους υπόλοιπους.

Το να κοιτάς τι διαβάζουν οι άλλοι είναι πάντα συναρπαστικό. Το να εισχωρείς λίγο στις λογοτεχνικές τους προτιμήσεις μοιάζει με μια ματιά στο μυαλό και την ψυχή τους: σου αποκαλύπτει κάτι. Από την ποίηση και την πεζογραφία μέχρι την Ιστορία και τη φιλοσοφία, οι επιλογές των άλλων έχουν κάτι και για τους υπόλοιπους.

Μέρες που είναι, της βιασύνης, της γιορτινής υπερκατανάλωσης και της θορυβώδους καθημερινότητας, το βιβλίο παραμένει ένα δώρο που αντιστέκεται στον χρόνο, επιμένει να τον σταματά. Ο Πολίτης ζητά από τους συνεργάτες του, ανθρώπους που ζουν με τις λέξεις, ακαδημαϊκούς, δημοσιογράφους, ραδιοφωνικούς παραγωγούς, να μιλήσουν για το βιβλίο ως επιλογή δώρου.

Και όλοι συμφωνούν πως ένα βιβλίο παραμένει το δώρο par excellence: ένα δώρο που κουβαλά σκέψη, φροντίδα και τη χαρά της ανακάλυψης. Ένας κόσμος που προσφέρεται, μια εμπειρία που ανοίγει και μια στιγμή που μένει μαζί σου.

Είναι από τις λίγες πολιτικές προσωπικότητες που μπορεί κανείς να συναντήσει σε θέατρο ή έκθεση τέχνης ως πραγματικό λάτρη και όχι για λόγους δημοσίων σχέσεων. Για τον Ανδρέα Μαυρογιάννη(πρέσβη επί τιμή και πρώην διαπραγματευτή), «τα βιβλία είναι το δώρο par excellence».

«Με εξαίρεση γάμους και βαφτίσια, όπου υπερισχύουν άλλες παράμετροι, πιστεύω ότι το βιβλίο είναι πάντα ένα ευγενικό και προσεγμένο δώρο», εξηγεί. «Είναι ακόμη πιο ξεχωριστό όταν επιλέγεται με αγάπη και σκέψη για τον παραλήπτη».

Για τις φετινές γιορτές, ο κ. Μαυρογιάννης επιλέγει το βιβλίο της Κύπριας βραβευμένης συγγραφέως Νάσιας Διονυσίου, «Μη γράφετε Αρθούρος», το οποίο θα μεταφραστεί και στα Γαλλικά.

«Μου άρεσε πάρα πολύ και χαίρομαι όταν και άλλοι γύρω μου έχουν την ευκαιρία να το ανακαλύψουν», λέει.

Του είναι, ωστόσο, αδύνατο να επιλέξει ένα αγαπημένο βιβλίο. «Αγαπώ το διάβασμα και απολαμβάνω τη λογοτεχνία σε όλες της τις μορφές, τόσο την ποίηση όσο και την πεζογραφία. Αυτή την περίοδο ξαναδιαβάζω το The Cure at Troy: A Version of Sophocles’ Philoctetes του Seamus Heaney. Παράλληλα, διαβάζω άρθρα για τρέχοντα ζητήματα και βιβλία Ιστορίας, διεθνών σχέσεων και φιλοσοφικών στοχασμών. Αυτή την περίοδο εξερευνώ το Χάσμα Σεισμούτου Δημήτρη Λιαντίνη».

Τα βιβλία φτάνουν σε εκείνον και ως δώρα. «Είμαι τυχερός που λαμβάνω αρκετά κάθε χρόνο, συχνά με χειρόγραφες αφιερώσεις από τους ίδιους τους συγγραφείς. Τις τελευταίες εβδομάδες έλαβα τη Λύτρωση του Πέτρου Τσερκέζη, την Αυτοπροσωπογραφία της Λίλης Μιχαηλίδου, τη Μάνα Γάτα του Κώστα Λυμπουρή, το The Trawler της Ανδριάνας Ιεροδιακόνου και το Νίνα-Η ιστορία μου της Νίνας Χατζημιλτή».