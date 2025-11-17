Παράθυρο logo
«75 χρόνια ζωής και δημιουργίας»:Συναυλία Φαίδρου Καβαλλάρη
Δημοσιεύθηκε 17.11.2025 07:38
«75 χρόνια ζωής και δημιουργίας»:Συναυλία Φαίδρου Καβαλλάρη

Μια επιλογή έργων του Κύπριου συνθέτη από όλη την 57χρονη μουσική δημιουργία και παρουσία του στην Κύπρο και στο εξωτερικό. Συνθέσεις σε σύγχρονη Ευρωπαϊκή έκφραση βασισμένα στη μουσική παράδοση και την ιστορία της Κύπρου, όπως και στην Αρχαία Ελληνική ποίηση και μουσική, και στις μελέτες του στην Ανατολή.

Πρόγραμμα:

 

● ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΑΡΧΑΪΚΟ (2001 - 2017)

εκδοχή για σόλο λαούτο

 

● ΑΡΧΑΪΚΟ - Ινδοκυπριακό (2016 - 2017)

για σόλο βιολί

 

● ΥΠΕΡΒΑΣΗ Β’ (1988 - 1989)

για 2 βιολιά και βιολοντσέλο

 

● ΒΥΖΑΝΤΙΝΟ (2002)

για βιόλα και λαούτο

 

● ΑΙΛΙΝΟΣ (1986)

για βιολοντσέλο

 

● ΨΥΧΗΛΑΤΟΝ - 7 παραλλαγές συναισθήματος σε Ντο (2022 - 2025)

για σόλο βιολί, λαούτο και κουαρτέτο εγχόρδων

 

Παίζουν οι μουσικοί:

Νίκος Πίττας (βιολί)

Μάριος Ιωάννου (βιολί)

Χαράλαμπος Κωνσταντινίδης (βιολί)

Χαράλαμπος Παντελή (λαούτο)

Νικόλας Ευθυμίου (βιόλα)

Ρομπέρτας Γκροντ (βιολοντσέλο)

 

Δευτέρα, 17 Νοεμβρίου 2025, 19:30

Δημοτικό Πολιτιστικό Κέντρο Πάνος Σολομωνίδης, ΛΕΜΕΣΟΣ

Είσοδος ελεύθερη

Οργανώνεται από τον Δήμο Λεμεσού στο πλαίσιο των “Μουσικών Συναντήσεων Κλασσικής και Σύγχρονης Δημιουργίας” .

 

 

 

 

 

