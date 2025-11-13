Παρουσίαση Βιβλίου «Οικία Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη – Υπαινιγμοί για ένα νέο μοντερνισμό»

Δημοσιεύθηκε 13.11.2025 18:38

Το βιβλίο επικεντρώνεται στην εμβληματική κατοικία του ζεύγους, κτίσμα του 1960, καινοτόμο για την εποχή του, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα.

Το ίδρυμα Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη (ΙΜΝΜ) είναι στην ευτυχή θέση να παρουσιάσει στις 26 Νοεμβρίου 2025, 06:30μμ, στο αμφιθέατρο “Discovery” του Πανεπιστημίου Λευκωσίας την έκδοση “The Maria and Neoptolemos Michaelides Residence – Intimations for a New Modernity / Οικία Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη – Υπαινιγμοί για ένα νέο μοντερνισμό”, εκδόσεις Park Books, 2025, με κριτικά κείμενα του Kenneth Frampton, σε επιμέλεια του Χάρη Χατζηβασιλείου.

Κατά την εκδήλωση θα προλογίσουν η Πρόεδρος του Ιδρύματος Αθηνά Αριστοτέλους και ο Επίτιμος Πρόεδρος του Κωνσταντίνος Λοϊζίδης, ενώ το βιβλίο θα παρουσιάσει η ιστορικός / κριτικής τέχνης και επιμελήτρια εκθέσεων Θάλεια Στεφανίδου.

Η συγκεκριμένη έκδοση είναι μια από τις πρώτες δράσεις του Ιδρύματος, σκοπός του οποίου είναι η συστηματοποίηση, κατανόηση και προβολή του έργου του αρχιτέκτονα Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη (1920 – 1993), ενός από τους σημαντικότερους εκπροσώπους του μοντέρνου κινήματος στην Κύπρο, όπως και του πλούσιου, άγνωστου ακόμη, εικαστικού έργου της συζύγου του, ζωγράφου Μαρίας Τουφεξή Μιχαηλίδη (1908 – 1999).

Το βιβλίο επικεντρώνεται στην εμβληματική κατοικία του ζεύγους, κτίσμα του 1960, καινοτόμο για την εποχή του, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και ευρύτερα. Ο ιστορικός της μοντέρνας και σύγχρονης αρχιτεκτονικής καθηγητής Frampton παρουσιάζει την κατοικία αναδεικνύοντας εκείνα τα στοιχεία που την κάνουν πραγματικά μοναδική. Η οικία Μαρίας και Νεοπτόλεμου Μιχαηλίδη, που βρίσκεται στην περιοχή Αγίων Ομολογητών στη Λευκωσία, είναι ένα αριστούργημα του κριτικού τοπικισμού και αποτελεί ένα έξοχο παράδειγμα συγχώνευσης των τοπικών παραδοσιακών στοιχείων με τον σύγχρονο σχεδιασμό.

Στην έκδοση αυτή, το κτήριο αποκαλύπτεται κυρίως μέσα από τις φωτογραφίες του Ισπανού Javier Callejas, διεθνούς εικαστικού φωτογράφου που εξειδικεύεται στην αρχιτεκτονική φωτογραφία, ο οποίος αποτύπωσε τόσο το εξωτερικό, όσο και το εσωτερικό του κτηρίου, το οποίο λειτουργεί ως ένα ενιαίο έργο τέχνης.

Η έκδοση περιλαμβάνει επίσης τα αρχιτεκτονικά σχέδια της κατοικίας, ειδικά διαμορφωμένα για την έκδοση, καθώς και σκίτσα του αρχιτέκτονα όπου φαίνεται η σχεδιαστική προεργασία του.

Παράλληλα, ο καθηγητής Frampton παρουσιάζει άλλα δεκατρία από τα σημαντικότερα έργα του Μιχαηλίδη, το καθένα από τα οποία είναι εμβληματικό της δημιουργικής του πορείας και αποκαλυπτικό για την εξέλιξη της μεθοδολογίας του. Χαρακτηριστικά παραδείγματα αποτελούν η πολυκατοικία Αλέξανδρου Δημητρίου, η Δημοτική Αγορά Αθηαίνου, το Δημοτικό Σχολείο Άλωνας και η εκκλησία Αποστόλου Βαρνάβα και Αγίου Μακαρίου, τα οποία επίσης τεκμηριώνονται φωτογραφικά, με αρχειακές φωτογραφίες.

Αυτή είναι η πρώτη διεθνής προβολή του έργου του Μιχαηλίδη, αφού την έκδοση υπογράφει ο ελβετικός οίκος Park Books, ο οποίος ειδικεύεται σε βιβλία που αφορούν την αρχιτεκτονική.

Τον σχεδιασμό, την επεξεργασία εικόνας και τον συντονισμό της εκδοτικής διαδικασίας έχει ο Άκης Ιωαννίδης.

Το βιβλίο θα πωλείται στα βιβλιοπωλεία, ενώ κατά την παρουσίαση θα διατίθεται σε ειδική τιμή.