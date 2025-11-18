Φεστιβάλ ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ Ανοιχτό κάλεσμα προς επαγγελματίες καλλιτέχνες παραστατικών τεχνών

Δημοσιεύθηκε 18.11.2025 16:48

Aπό τη ν πρώτη χρονιά της διοργάνωσής του, το φεστιβάλ ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ στηρίζει έμπρακτα τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία, προσφέροντας χώρο και χρόνο σε επαγγελματίες δημιουργούς να πειραματιστούν, να εξερευνήσουν νέες σκηνικές φόρμες και να μοιραστούν τη δουλειά τους με το κοινό.

Με έμφαση στις εγχώριες παραγωγές και στις πειραματικές παραστατικές τέχνες, το φεστιβάλ λειτουργεί ως πλατφόρμα ανάδειξης της τοπικής καλλιτεχνικής δραστηριότητας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της σύγχρονης κυπριακής θεατρικής σκηνής και προσκαλώντας το κοινό να γνωρίσει τις νέες δημιουργικές φωνές του τόπου.

ΘΕΜΑΤΙΚΗ 2026

Μεταίχμιο: ανάμεσα σε κόσμους, ταυτότητες και μεταμορφώσεις

Η Κύπρος ζει στο μεταίχμιο, ανάμεσα σε κόσμους, χρόνους και τρόπους ύπαρξης. Το νησί κινείται ανάμεσα στην παράδοση και τη σύγχρονη παγκοσμιοποίηση, ανάμεσα στην Ευρώπη, την Ανατολή (politically correct: ο όρος χρησιμοποιείται εδώ συμβολικά, καθώς μπορεί να θεωρηθεί γενικευτικός ή στερεοτυπικός) και τις τοπικές του ρίζες, σχηματίζοντας μια ταυτότητα που διαρκώς μεταβάλλεται. Το «Μεταίχμιο» ανοίγει ένα πεδίο πειραματισμού, όπου το θέατρο, η performance και οι διακαλλιτεχνικές δράσεις συνυπάρχουν για να εξερευνήσουν αυτή τη ρευστότητα. Μέσα από σώματα, ήχους, κίνηση και λόγο, οι καλλιτέχνες καλούνται να διερευνήσουν πώς η σύγχρονη κυπριακή κοινωνία βιώνει αλλαγές, συγκρούσεις, συναντήσεις και νέες ισορροπίες, δημιουργώντας έναν χώρο όπου η εμπειρία της μετάβασης γίνεται ορατή και αισθητή.

Στόχοι του Φεστιβάλ

Στόχος του φεστιβάλ είναι η ενίσχυση της σύγχρονης καλλιτεχνικής δημιουργίας και η παροχή πλαισίου υποστήριξης και έρευνας για επαγγελματίες καλλιτέχνες που επιθυμούν να πειραματιστούν, να αναπτύξουν και να παρουσιάσουν τη δουλειά τους.

Το φεστιβάλ ξεκινά τις δράσεις του τον Απρίλιο του 2026, προσκαλώντας τους καλλιτέχνες να πειραματιστούν με νέες σκηνικές προσεγγίσεις και καινοτόμες φόρμες, μέσα από θεατρικούς μονόλογους που αναδύουν προσωπικές φωνές, αφηγήσεις και παραμύθια που ζωντανεύουν ιστορίες, πειραματικές παραστάσεις που αμφισβητούν τα όρια του θεάτρου, παραστάσεις βαλίτσας που ταξιδεύουν σε μικρούς και μεγάλους χώρους, καθώς και performance και διακαλλιτεχνικές δράσεις που συνθέτουν σώματα, ήχους και εικόνες σε νέες συνθέσεις.

Παράλληλα, το πρόγραμμα πλαισιώνεται από σεμινάρια, θεατρικές διαλέξεις, εργαστήρια, παρουσιάσεις έργων σε εξέλιξη (work-in-progress) και δημιουργικές συζητήσεις, δίνοντας στους καλλιτέχνες ευκαιρίες για έρευνα, συνεργασία και δικτύωση.

Κάλεσμα Συμμετοχής

Το φεστιβάλ Θεάτρου και Παραστατικών Τεχνών ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα σε επαγγελματίες καλλιτέχνες και ομάδες που δραστηριοποιούνται στους τομείς των παραστατικών, πειραματικών και διακαλλιτεχνικών τεχνών για φιλοξενία και στήριξη της δημιουργικής τους δουλειάς κατά τη διάρκεια του 2026.

Οι προτάσεις πρέπει να αντανακλούν το κοινό καλλιτεχνικό όραμα, ύφος και στυλ του ΚΤΗΡΙΟΝ 53 και του ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ, να αφορούν έργα σε εξέλιξη ή νέες δημιουργίες που μπορούν να αναπτυχθούν και να παρουσιαστούν στους χώρους του ΚΤΗΡΙΟΝ 53 και στη συνέχεια να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα του ρεπερτορίου του διήμερου φεστιβάλ ΑΝΤΙ-ΣΚΗΝΟ το καλοκαίρι του 2026.

Πλατφόρμες Συμμετοχής

Οι επιλεγμένοι καλλιτέχνες θα συμμετάσχουν σε:

Βήμα σε Νέους Καλλιτέχνες – προώθηση, στήριξη και ενδυνάμωση νέων καλλιτεχνικών φωνών Residency Καλλιτεχνών στο ΚΤΗΡΙΟΝ 53 – πρόγραμμα φιλοξενίας που παρέχει χώρο, χρόνο και καθοδήγηση για έρευνα, ανάπτυξη και παρουσίαση νέων έργων Σεμινάρια, εργαστήρια, εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις γνωριμίας για διάφορες ομάδες-στόχο (παιδιά, έφηβοι, νέοι, οικογένειες, άτομα όλων των ηλικιών, καλλιτέχνες και καλλιτεχνικές ομάδες) Φιλοξενία έτοιμων προτάσεων στο ρεπερτορίου του φεστιβάλ.

Υποβολή Προτάσεων

Οι ενδιαφερόμενοι/ες καλούνται να αποστείλουν ηλεκτρονικά στο:

antiskino.performingarts@gmail.com

Όνομα δημιουργού / ομάδας Εκπρόσωπος επικοινωνίας Τηλέφωνο / Email Τίτλο και Περιγραφή πρότασης (περιεχόμενο, διάρκεια, συμμετέχοντες) Σύντομο βιογραφικό Κατηγορία (π.χ. θέατρο, χορός, performance, μουσική, διακαλλιτεχνική δράση) Αναλυτικός προϋπολογισμός Τεχνικές ανάγκες / μορφή παρουσίασης Συμμετοχή σε παράλληλη δράση / εργαστήριο

Κριτήρια Επιλογής

Καλλιτεχνική ποιότητα και πρωτοτυπία της πρότασης • Συνάφεια με τον χαρακτήρα και τη φιλοσοφία των χώρων και του Φεστιβάλ • Ρεαλιστικότητα και δυνατότητα υλοποίησης • Πειραματική και διακαλλιτεχνική διάσταση • Συμμετοχικός ή κοινωνικός χαρακτήρας της πρότασης

Προθεσμία Υποβολής

Οι υποβολές θα παραμένουν ανοιχτές μέχρι να συμπληρωθεί το πλήρες ρεπερτόριο του φεστιβάλ. Σε περίπτωση που αυτό επιτευχθεί νωρίτερα, θα γίνει σχετική ανακοίνωση από τη διοργάνωση. Οι ενδιαφερόμενοι καλλιτέχνες μπορούν να αποστείλουν την πρότασή τους ηλεκτρονικά ή να προγραμματίσουν ραντεβού παρουσίασης με τους διοργανωτές.

Περίοδος φιλοξενίας: Κατά τη διάρκεια του 2026