Η Κύπρος συμμετέχει στο ευρωπαϊκό δίκτυο χορού Aerowaves

Δημοσιεύθηκε 18.11.2025 13:24

To Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού με ιδιαίτερη χαρά ανακοινώνει τη συμμετοχή της Κύπρου στο Aerowaves #Twenty26 artists, με το έργο «ΝΟ ΙΜ ΝΟΤ» του χορογράφου Πάνου Μαλακτού.

Ο Πάνος Μαλακτός επιλέχθηκε σε συνεδρία, που πραγματοποιήθηκε τον Οκτώβριο στη Βουδαπέστη, από κριτική επιτροπή που αποτελείτο από 52 επαγγελματίες χορού μέσα από εκατοντάδες έργα, ως ένας από τους πιο υποσχόμενους χορογράφους στην Ευρώπη για το έτος 2026. Το έργο είχε κάνει πρεμιέρα το 2024 στην 24η Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου, που διοργανώνεται από το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού Κύπρου και το Θέατρο Ριάλτο.

Το Aerowaves είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο χορού, μέσω του οποίου αναγνωρίζονται τα πιο υποσχόμενα νέα έργα από ανερχόμενους χορογράφους, τα οποία στη συνέχεια προωθούνται για παραστάσεις σε όλη την επικράτεια της Ευρώπης. Το δίκτυο Aerowaves αριθμεί συνεργάτες σε 34 χώρες, μεταξύ των οποίων και η Κύπρος, δίνοντας την ευκαιρία στους χορογράφους να παρουσιάσουν τα έργα τους σε νέα ακροατήρια. H Κύπρος μετέχει στο δίκτυο μέσω της Στέγης Χορού Λεμεσού.

Κάθε χρόνο τον Οκτώβριο οι συνεργάτες αυτοί συνεδριάζουν και επιλέγουν μέσα από εκατοντάδες έργα τους 20 καλλιτέχνες της επόμενης χρονιάς, τα έργα των οποίων παρουσιάζονται αρχικά στο Spring Forward Festival, το οποίο το 2026 θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 6-9 Μαΐου, στην Πορτογαλία.

Ο Πάνος Μαλακτός είναι Κύπριος χορευτής και χορογράφος που ερευνά τις διασταυρώσεις της κουήρ (queer) ταυτότητας και της μεταμόρφωσης, μέσα από μια ωμή, σωματική και συναισθηματικά φορτισμένη γλώσσα. Η πρακτική του αντλεί από καθημερινές χειρονομίες και σουρεαλιστικές εικόνες, δημιουργώντας χώρους όπου η τρυφερότητα, το παράλογο και η αμηχανία συνυπάρχουν. Βαθιά ριζωμένα στην κίνηση, αλλά ανοιχτά στη θεατρικότητα, τα έργα του ξεδιπλώνονται σαν προσωπικές συναντήσεις –οικείες, παιχνιδιάρικες και ταυτόχρονα πολιτικές. Εκπαιδευμένος στο musical theatre στο Bird College, στο μπαλέτο και σύγχρονο χορό στο Rambert School, συνδυάζει τεχνική ακρίβεια με ισχυρή performative παρουσία. Το καλλιτεχνικό του σύμπαν διαμορφώνεται από την περιέργειά του για το σώμα ως τόπο αντίφασης, μνήμης και αντίστασης. Το έργο του έχει περιοδεύσει σε όλη την Ευρώπη και τη Νέα Ζηλανδία, προσκαλώντας το κοινό σε τοπία, όπου η κίνηση γίνεται τρόπος επαναπροσδιορισμού της ταυτότητας, της ευαλωτότητας και του ανήκειν. Το 2019 είχε λάβει το Βραβείο Νέου Χορογράφου στην Πλατφόρμα Χορογραφίας Κύπρου.

Η συμμετοχή της Κύπρου στο πρόγραμμα είναι ένα σημαντικό βήμα για την περαιτέρω αναγνώριση του χορευτικής σκηνής της Κύπρου και των ταλέντων της στον ευρωπαϊκό χάρτη του χορού.

