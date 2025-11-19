Φωταγώγηση Χριστουγεννιάτικου Δέντρου με Ήβη Αδάμου και Stavento

Δημοσιεύθηκε 19.11.2025 10:25

O Δήμος Λευκωσίας ανακοινλωνει την επίσημη έναρξη των χριστουγεννιάτικων εκδηλώσεων του Δήμου που θα πραγματοποιηθεί την Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 και ώρα 18:00 με τη φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου και συναυλία στο πάνω διάζωμα της Πλατείας Ελευθερίας.

Οι εορταστικές δράσεις θα ξεκινήσουν από τις 17:30, με δύο ταυτόχρονες παρελάσεις που θα εκκινούν από τις οδούς Στασικράτους και Φανερωμένης, πλαισιωμένες από μπάντες προσκόπων, μαζορέττες, μασκότ και τον Άγιο Βασίλη, δημιουργώντας μια ζωντανή και χαρούμενη γιορτινή ατμόσφαιρα στο κέντρο της πόλης.

Στο κεντρικό σημείο της εκδήλωσης, στην Πλατεία Ελευθερίας, θα πραγματοποιηθεί από τις 16:00 έως τις 17:30 live link, ενώ από τις 17:30 έως τις 18:00 η Φιλαρμονική της Αστυνομίας Κύπρου θα παρουσιάσει μουσικό πρόγραμμα επί σκηνής.

Στις 18:00, τα δύο παιδιά που θα εκπροσωπήσουν την Κύπρο στη Junior Eurovision 2025, ο Χρίστος Γεωργίου και η Ραφαέλλα Παντελή, θα παρουσιάσουν ζωντανά τη συμμετοχή της χώρας μας με τίτλο «Away».

Θα ακολουθήσει φαντασμαγορικό drone show και στη συνέχεια η επίσημη φωταγώγηση του Χριστουγεννιάτικου δέντρου και της πόλης.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με μεγάλη συναυλία από τους Stavento και Ήβη Αδάμου, συνοδευόμενους από 12μελές μουσικό σχήμα, σηματοδοτώντας επίσημα την έναρξη της εορταστικής περιόδου στη Λευκωσία.

Την εκδήλωση παρουσιάζει η Χριστιάνα Αρτεμίου .