«Η Σκηνή της Φύσης »: Έκθεση της Amy Stephens στην γκαλερί ArtSeen

Δημοσιεύθηκε 19.11.2025 11:58

Στην τρίτη ατομική της έκθεση στη γκαλερί Art Seen, η Amy Stephens σκηνοθετεί δυναμικές συναντήσεις ανάμεσα στο κυπριακό τοπίο, τα γλυπτικά υλικά και το ανθρώπινο σώμα.

Η Amy Stephens είναι μια «συγγραφέας μορφών». Καθημερινά υλικά δομούνται προσεκτικά σε αντικείμενα που μεταμορφώνουν και διαταράσσουν το φυσικό τοπίο. Στην έκθεση αυτή, τα έργα έχουν συγκροτηθεί σταδιακά, χωρίς περιορισμούς. Η αρχιτεκτονική διεισδύει στα αντικείμενα, η φύση εισχωρεί στη γλυπτική και τα ορυκτά επαναπροσδιορίζουν τον χώρο.

Σε αρκετά έργα, μεταλλικές κατασκευές αγκυρώνονται από κομμάτια πλεονάζοντος κυπριακού ασβεστόλιθου, επεκτείνοντας την υπάρχουσα αρχιτεκτονική και λειτουργώντας ως πύλες ανάμεσα στο ανθρώπινο και το φυσικό. Στο έργο Nature’s Stage, ένα βέλος από λείο ατσάλι διαπερνάται από έναν ακατέργαστο λίθο. Το έργο δημιουργεί μια ένταση μεταξύ μορφής και λειτουργίας, με την μεταβαλλόμενη πατίνα του να υποδηλώνει τις πολυπλοκότητες της συμβιωτικής σχέσης ανθρώπου και περιβάλλοντος.

Το Theatre of Things καταγράφει μια μονοχρωματική φωτογραφία επιβλητικών κατεστραμμένων δωρικών κιόνων, παρουσιάζοντάς την ως μια φανταστική σκηνή ιστορικής και ατμοσφαιρικής εξερεύνησης. Το συγκολλημένο πλαίσιο από ορείχαλκο μετατρέπει την εικόνα σε ένα πολυτελές αντικείμενο.

Το my heart leaps up είναι μια μικροσκοπική έγχρωμη φωτογραφία ενός κυπριακού ουράνιου τόξου, με τον τίτλο να παραπέμπει σε έναν στίχο του William Wordsworth, καθώς η εικόνα καταγράφει τη φευγαλέα στιγμή της φύσης ως σκηνικού. Το The path not taken απεικονίζει ένα πεσμένο δέντρο στα όρια του Τροόδους, υποδηλώνοντας τις πολλαπλές πιθανές διαδρομές που ανοίγονται μέσα στο τοπίο.

Σε πολλά από τα έργα, οι βραχώδεις μάζες εμφανίζονται αποσπασματικές — μια αναφορά στις τεκτονικές κινήσεις που διαμόρφωσαν τη γη κάτω από τα πόδια μας. Εδώ, οι πράξεις γείωσης και επανασύνδεσης με τη γη δεν οδηγούν σε στατικότητα, αλλά σε μια λεπτή βύθιση στην κίνηση, τη μεταμόρφωση και την ισορροπία.

Στις μινιμαλιστικές παρεμβάσεις της Stephens, η φύση παρουσιάζεται ως σκηνή όπου στιγμές στον χρόνο, περιβαλλοντικά φαινόμενα και έμβια όντα συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν. Θέτοντας σε κίνηση μια συνεχή δραματουργία μεταμόρφωσης και μετάβασης, τα έργα καλούν σε μια χωρική επαναπροσέγγιση της γης που μας περιβάλλει.

Κείμενο: Anna Souter

Σύντομο Βιογραφικό

Η Amy Stephens ζει και εργάζεται στο Ηνωμένο Βασίλειο. 2019 Fellow of the Royal Society of Sculptors, London (FRSS)· 2008 MA Fine Art, Chelsea College of Art and Design, London · 2006 Postgraduate Diploma (Distinction) Fine Art, Chelsea College of Art and Design, London · 2001–2005 BA (Hons) Fine Art, University of Reading.

Επιλεγμένες ατομικές εκθέσεις

Permanence of Space, Galerie Kandlhofer, Βιέννη, Αυστρία (2024)· Persistence of Land, Bo Lee and Workman Gallery, Bruton, UK (2023)· Nature knows only colours, Art Seen Maria Stathi, Λευκωσία, Κύπρος (2021)· fig-futures, Grundy Art Gallery, Blackpool, UK (2018)· Land | Reland [Portland], Upfor Gallery, Portland, Oregon, US (2018)· fig2, 35/50, ICA Studio, London, επιμέλεια Fatoş Üstek (2015).

Επιλεγμένες ομαδικές εκθέσεις

Lovington Sculpture Meadow, Dulwich Picture Gallery, London (2025)· Frieze Sculpture 2023, Regent’s Park, London (2023)· If Not Now, When? Generations of Women in Sculpture in Britain, 1960–2022, Saatchi Gallery, London & The Hepworth Wakefield Gallery, UK (2023)· New Things, Grundy Art Gallery, Blackpool, UK (2023)· I miss the land but does the land miss me?, Art Seen Maria Stathi, Λευκωσία, Κύπρος (2022)· Psychotropics, New Art Centre, Roche Court, επιμέλεια Iwona Blazwick OBE (2020)· Synergia, Museo Federico Silva, Μεξικό (2019).

Βραβεία

Mtec Bursary, Frieze Sculpture (2023)· The Henry Moore Foundation Research and Travel Grant, UK (2022)· NiMAC Residency, Λευκωσία, Κύπρος (2022)· UV estudios Residency, Μπουένος Άιρες, Αργεντινή (2016)· Villa Lena Residency, Ιταλία (2015)· Triangle Award, Μουσκάτ, Ομάν με την Gasworks Gallery (2013)· Irish Museum of Modern Art Residency, Δουβλίνο, Ιρλανδία (2011).

Διεθνείς Συλλογές

Apollo Global Management, Νέα Υόρκη· Canary Wharf Group, Λονδίνο· David Ross Foundation, Λονδίνο· Groucho Club, Λονδίνο· Grundy Art Gallery Collection, Blackpool· Helmut Marko Collection, Αυστρία· Irish Office of Public Works State Collection· Modern Forms Collection, Λονδίνο· Museo Federico Silva Collection, Μεξικό· Orbit Partners Collection, Λονδίνο· Oval Group Collection, Λονδίνο· Rothschild Collection, Ηνωμένο Βασίλειο· Soho House Collection, Λονδίνο & Βομβάη· Villa Lena Foundation, Ιταλία· Zabludowicz Collection, Ηνωμένο Βασίλειο.

Παράλληλες Δράσεις

Ξεναγήσης της Έκθεσης

Γνωρίζοντας την καλλιτέχνιδα και τη νέα της δουλειά μέσα από την τρίτη ατομική έκθεση Nature’s Stage στην Κύπρο. Μια συζήτηση γύρω από την εξέλιξη της πρακτικής της και τις κατευθύνσεις της τα τελευταία χρόνια.

Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025 | 18:00–19:00

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025 | 11:00–13:00

Παράλληλο Εικαστικό Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα για Παιδιά 6–10 ετών

Σάββατο, 17 Ιανουαρίου 2026, 16:00- 17:30

Σχεδιασμός & Υλοποίηση: Έλενα Παναγιώτου (Μουσειοπαιδαγωγός)

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6–10 ετών.

Κόστος συμμετοχής: €15

Επιμέλεια: Μαρία Στάθη

Διάρκεια: 21.11.2025 > 16.01.2026

Εγκαίνια: Παρασκευή, 21 Νοεμβρίου 2025 στις 19:00

Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 16:00 – 19:00 ή κατόπιν ραντεβού

Σάββατο, 22 Νοεμβρίου 2025 στις 11:00-13:00

