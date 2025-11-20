Παράθυρο logo
Εκσυγχρονίζεται η Κυπριακή Βιβλιοθήκη με απόφαση του Υπουργικού
Δημοσιεύθηκε 20.11.2025 12:57
«Η έγκριση του σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί ιστορική τομή και επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση να αποκτήσει η Κύπρος μια εθνική βιβλιοθήκη που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, επενδύοντας ουσιαστικά στον πολιτισμό, την παιδεία, την έρευνα και τη συλλογική μας μνήμη»

To Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη, το «Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Κυπριακής Βιβλιοθήκης», μια στρατηγική μεταρρύθμιση που σηματοδοτεί τη σταθερή πολιτική δέσμευση της πολιτείας για τον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των πολιτιστικών θεσμών της χώρας, σύμφωνα με ανακοίνωση του Υφυπουργείου Πολιτισμού.

Οπως αναφέρει το Υφυπουργείο,  το εν λόγω σχέδιο, «αποτελεί οδηγό και κείμενο βάσης για την εξασφάλιση των απαραίτητων προϋποθέσεων για την έναρξη συγκεκριμένων δράσεων και λειτουργιών με άμεσα, ορατά και μετρήσιμα αποτελέσματα, εκπονήθηκε μέσα από μια ολοκληρωμένη και συστημική προσέγγιση και αναγνωρίζει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη ως εθνικό θεσμό υψίστης σημασίας, θεμέλιο της πολιτιστικής μας ταυτότητας και βασικό πυλώνα της δημοκρατίας της γνώσης».

Επίσης, «στηριζόμενο στην ένταξη της Βιβλιοθήκης στο Υφυπουργείο Πολιτισμού και καθορίζοντας το σαφή προσανατολισμό της προς τον εκσυγχρονισμό και την εξωστρέφεια, το σχέδιο καταδεικνύει τη βούληση της Κυβέρνησης να θέσει τη βιβλιοθηκονομική πολιτική σε νέα βάση, σύγχρονη, αποτελεσματική και ευθυγραμμισμένη με τα ευρωπαϊκά πρότυπα».

Οπως αναφέρει η ανακοίνωση με το σχέδιο που εγκρίθηκε, «προωθείται ο εκσυγχρονισμός του θεσμικού πλαισίου που διέπει την Κυπριακή Βιβλιοθήκη, ξεπερνώντας χρόνιες αδυναμίες και χαράσσοντας μια σταθερή θεσμική προοπτική, τίθενται σαφείς προτεραιότητες για την άμεση ανάπτυξη κρίσιμων λειτουργιών και αξιοποιούνται στο έπακρο υφιστάμενες συνέργειες, με στόχο την ταχεία παραγωγή απτών και ορατών αποτελεσμάτων προς όφελος των πολιτών».

Επίσης, «αναγνωρίζονται οι διαχρονικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι βιβλιοθήκες της χώρας και ανοίγει ο δρόμος για μια συνολική πολιτική αναβάθμιση σε ακαδημαϊκό, δημοτικό και σχολικό επίπεδο».

Το Υφυπουργείο Πολιτισμού, αναφέρει, ότι, «η έγκριση του σχεδίου από το Υπουργικό Συμβούλιο αποτελεί ιστορική τομή και επιβεβαιώνει την πολιτική βούληση να αποκτήσει η Κύπρος μια εθνική βιβλιοθήκη που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του 21ου αιώνα, επενδύοντας ουσιαστικά στον πολιτισμό, την παιδεία, την έρευνα και τη συλλογική μας μνήμη». 

Προσθέτει ότι «η Κυπριακή Βιβλιοθήκη μετατρέπεται πλέον σε σημείο αναφοράς της εθνικής μας πολιτικής για τον πολιτισμό και σε σύγχρονο φορέα γνώσης για όλους τους πολίτες»

Σημειώνεται ότι το Σχέδιο συντάχθηκε από την Ομάδα «Στρατηγικού Σχεδίου για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη» που ορίστηκε από την Υφυπουργό Πολιτισμού, Βασιλική Κασσιανίδου, κατά την πρώτη συνεδρία της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Κυπριακή Βιβλιοθήκη που διεξήχθη στις 23 Οκτωβρίου 2024.

