Το αρχαιολογικό μουσείο Λεμεσού συζήτησαν Υφυπουργός Πολιτισμού-Δημάρχος

Δημοσιεύθηκε 21.11.2025 08:02

Τα χρονοδιαγράμματα και το πλαίσιο συνεργασίας για την αναβάθμιση του Επαρχιακού Αρχαιολογικού Μουσείου Λεμεσού σκιαγράφησε η πρώτη επίσημη συνάντηση της Υφυπουργού Πολιτισμού, Βασιλικής Κασσιανίδου με τον Δήμαρχο Λεμεσού, Γιάννη Αρμεύτη, στο δημοτικό μέγαρο της πόλης.

Όπως ανέφερε σε δήλωση της η κ. Κασσιανίδου, η συνάντηση επικεντρώθηκε στο θέμα αναβάθμισης του Επαρχιακού Αρχαιολογικού Μουσείου, «ένα αίτημα της πόλης εδώ και πάρα πολύ καιρό», σημειώνοντας ότι και οι δυο πλευρές συμφωνούν ότι πρέπει να αναβαθμιστεί.

Υπενθυμίζοντας ότι έχει ήδη δημιουργηθεί μια τριμερείς επιτροπή με τη συμμετοχή του Υπουργείου Μεταφορών, Επικοινωνιών και Έργων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού και του Δήμου Λεμεσού, υπέδειξε πως «έχουν γίνει τα πρώτα βήματα, έχουμε σκιαγραφήσει ένα χρονοδιαγράμματα και ένα πλαίσιο αυτής της συνεργασίας».

Επιπρόσθετα, συνέχισε, «συζητήσαμε τα θέματα για τις πολιτιστικές δομές του Δήμου και το Υφυπουργείο θέλει να έχει τους Δήμους εταίρους και να δούμε πως θα συνεχίσουμε αυτή τη συνεργασία».

Από την πλευρά του ο Δήμαρχος Λεμεσού ευχαρίστησε την Υφυπουργό για τη «δημιουργική και παραγωγική συνάντηση», προσθέτοντας ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η προετοιμασία για τη διαδικασία που θα ακολουθηθεί σε σχέση με την αναβάθμιση του αρχαιολογικού μουσείου και αναμένεται η ολοκλήρωση της μουσειολογικής και κτιριολογικής μελέτης από πλευράς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

«Ανταλλάξαμε απόψεις για τα χρονοδιαγράμματα και για τις ανάγκες, το χώρο που χρειάζεται, ώστε να ξεκινήσει το συντομότερο δυνατόν η όλη διαδικασία», συμπλήρωσε.

Ο κ. Αρμεύτης ανέφερε, εξάλλου, ότι παρουσιάστηκε στην Υφυπουργό το πρόγραμμα του Δήμου για τις πολιτιστικές υποδομές του και τις προοπτικές συνεργασίας σε διάφορους τομείς και επίπεδα, ενώ εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το Υφυπουργείο «κατανοεί τα σχέδια και οράματα του Δήμου για να υπάρξει μια πιο παραγωγική συνεργασία».

Υπενθυμίζεται ότι, παράλληλα με την αναβάθμιση, ο Δήμος Λεμεσού προκρίνει την επέκταση του αρχαιολογικού μουσείου, μέσω υπέργειας γέφυρας επί της οδού Σούκρι, σε σημείο του δημόσιου κήπου, όπου σήμερα βρίσκεται ο χώρος στάθμευσης της Υπηρεσία Πρασίνου και δεν επηρεάζεται το φυσικό τοπίο.