Αισιόδοξος για συμφωνία με την Ελλάδα δηλώνει ο Πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου
Δημοσιεύθηκε 08.12.2025 15:14
O Πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου Τζορτζ Όσμπορν σε εκτενή του συνέντευξη στην εφημερίδα Sunday Times δηλώνει αισιόδοξος για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα, αν και όπως επισημαίνει, πρόκειται για ένα δύσκολο ζήτημα.

Ο πρώην Υπουργός Οικονομικών της Βρετανίας απαντώντας σε ερώτηση ανέφερε ότι πάντα έλεγε ότι αυτό είναι το πιο δυσεπίλυτο πρόβλημα του Μουσείου εδώ και 200 χρόνια. 

"Οπότε πρέπει να είσαι λίγο ταπεινός όταν εμφανίζεσαι και λες ότι θα το λύσεις. Εξακολουθώ όμως να είμαι αρκετά αισιόδοξος", ανέφερε.

Ο Πρόεδρος του Μουσείου αναφέρει επίσης στη συνέντευξή του ότι αν όλοι αντιμετωπίσουμε αυτό το πρόβλημα με ανοιχτό μυαλό, υπάρχει περιθώριο προσέγγισης "που να ικανοποιεί τόσο τις  απολύτως κατανοητές απαιτήσεις του ελληνικού κράτους όσο και τις δικές μας απαιτήσεις και νόμους".

"Αν τελικά το πετύχουμε, θα έχουμε μερικά σπουδαία αντικείμενα να έρχονται εδώ", σημειώνει ο Πρόεδρος του Βρετανικού Μουσείου στην εφημερίδα Sunday Times.

