Η οπτικοακουστική θεατρική περφόρμανς “AND/DNA” της Άννας Φωτιάδου έρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

Δημοσιεύθηκε 21.11.2025 11:15

Δίνοντας ιδιαίτερη ώθηση στην τέχνη των οπτικοακουστικών μέσων, το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025 παρουσιάζει στην έκτη έκδοσή του την οπτικοακουστική θεατρική περφόρμανς “AND/DNA” της Anna Fo (Άννα Φωτιάδου), τo Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025, στο Δημοτικό Θέατρο Λευκωσίας. Δύο παραστάσεις, στις 20:00 και 22:00, έρχονται να ταράξουν τα καλλιτεχνικά νερά, προτείνοντας ένα θέαμα που έξω από τα συνηθισμένα.

Το AND/DNA γράφτηκε από την Άννα Φωτιάδου, εικαστικό, video artist και σκηνοθέτιδα, με αφορμή τις κοινωνικοπολιτικές και οικονομικές αναταράξεις του 2003. Διερευνά τα όρια ανάμεσα σε εικόνα, κείμενο και σκηνική δράση, αξιοποιώντας βιντεοτέχνη, ηχητικά τοπία και ζωντανή παρουσία. Επιχειρεί τη διάδραση ανάμεσα στη θεατρική και κινηματογραφική συνθήκη, τον εσωτερικό μικρόκοσμο με τον εξωτερικό κόσμο, τους θεατές με τη δράση, μετατρέποντάς την απαθή αποστασιοποίηση σε συλλογική συμμετοχή.

Πρόκειται για μια παράσταση που πραγματεύεται τον κίνδυνο της περιστολής της ελευθερίας. Της χειραγώγησης της έκφρασης μέσω του φόβου, της βίαιης καταστολής της όποιας αντίστασης, που απειλεί όχι μόνο την ελευθερία του ατόμου, αλλά και αυτή την ίδια την ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Το κείμενο αναφέρεται σε μια κοινωνία όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Οι τρεις χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με τον εσωτερικό τους κόσμο, αλλά και με τις εξωτερικές παρεμβολές και βιαιοπραγίες που συμβαίνουν εκτός του χώρου όπου βρίσκονται. Πρόκειται για άτομα που παλεύουν με τις ιδέες, τα συναισθήματα τους, τις ηθικές τους αξίες. Μια εσωτερική πάλη γύρω από το τι πρέπει, τι μπορούμε και αν τελικά είμαστε ικανοί να κάνουμε κάτι για να βγούμε στο φως. Η φρικαλεότητα της αναμετάδοσης σε ζωντανή σύνδεση τόσο αποτρόπαιων γεγονότων δεν μας είναι κάτι ξένο. Δυστυχώς έχουμε οικειοποιηθεί την κατανάλωση της φρίκης, ενώ ταυτόχρονα τρώμε άνετοι το βραδινό μας στον καναπέ.

Το κείμενο αναφέρεται σε μια δυστοπική κοινωνία όπου ο χρόνος έχει σταματήσει. Οι τρεις χαρακτήρες έρχονται αντιμέτωποι με τον εσωτερικό τους κόσμο, αλλά και με τις εξωτερικές παρεμβολές και βιαιοπραγίες που συμβαίνουν εκτός του χώρου όπου βρίσκονται. Άτομα που παλεύουν με τις ιδέες, τα συναισθήματα τους, τις ηθικές τους αξίες. Μια εσωτερική πάλη γύρω από το τι πρέπει, τι μπορούμε και αν τελικά είμαστε ικανοί να κάνουμε κάτι για να βγούμε στο φως.

«Στόχος δεν είναι ο διδακτισμός, αλλά να αντιληφθούμε ότι η αδράνεια οδηγεί στο σκοτάδι. Καθέν@ από εμάς, από τη δική του πλευρά και αντοχή, μπορεί να συμβάλει στη δημιουργία ενός κόσμου όπου η ισότητα, η αλληλεγγύη και ηελευθερία δεν θα αποτελούν πια ζήτημα διεκδίκησης δικαιωμάτων, αλλά είναι η κανονικότητα για όλους μας», αναφέρει η Άννα.

Ένα έργο για όλους

Σκηνή, εικόνα, ήχος και κίνηση συνδυάζονται σε έναν ζωντανό καμβά που μεταφέρει το κοινό σε μια ρευστή, εσωτερικά συγκρουσιακή πραγματικότητα.

Η περφόρμανς σχεδιάστηκε με στόχο τη συμπερίληψη: πολυκαναλικός ήχος, υπότιτλοι και ειδικά εφέ κάνουν την εμπειρία προσβάσιμη σε άτομα με προβλήματα όρασης ή ακοής.

Η Anna Fo

Γνωστή για τη δουλειά της στη βιντεοτέχνη και τα διακαλλιτεχνικά projects, ενώνει την τεχνολογία με την performance σε ένα έργο που αποδομεί τα παραδοσιακά αφηγηματικά μοντέλα.

Βραβευμένη εικαστικός, σπούδασε Γραφικές και Καλές Τέχνες και είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου (MA) στον Σχεδιασμό και Πρακτική Παραστατικών Τεχνών. Σκηνοθέτης της βραβευμένης ταινίας «Αφαίμαξη», έχει παρουσιαστεί σε Μπιενάλε, εκθέσεις και φεστιβάλ σε Ευρώπη και Αμερική, με σταθερή παρουσία στον χώρο των σύγχρονων εικαστικών και παραστατικών τεχνών.

Το AND/DNA γράφτηκε το 2003 στο Λονδίνο επηρεασμένο από τις κοινωνικές αναταράξεις και εξεγέρσεις ενάντια σε πολέμους και κοινωνικές ανισότητες, ως μια κριτική σκέψη στις ανελευθερίες που μας επιβάλλονται με το πρόσχημα της ελεύθερης βούλησης και αυτονομίας. Παραμένοντας δυστοπικά σύγχρονο, το 2021 συμμετείχε στο "PLAY#5 - PLAY again!” το πρόγραμμα για ενίσχυση της κυπριακής θεατρικής δημιουργίας, που συνδιοργανώνουν το Κυπριακό Κέντρο του Διεθνούς Ινστιτούτου Θεάτρου (ΚΚΔΙΘ) και ο Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (ΘΟΚ). Το “AND/DNA” ήταν ανάμεσα στα δύο έργα που κρίθηκε ότι είναι έτοιμα να περάσουν απ’ ευθείας σε σκηνοθετημένη ανάγνωση, χωρίς περαιτέρω επεξεργασία. Παρουσιάστηκε σε σκηνοθετημένο αναλόγιο στις 17 Σεπτεμβρίου 2021 στη Νέα Σκηνή του ΘΟΚ. Με το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας συνεργάστηκε το 2023, ως σκηνοθέτρια στο The 24 hour plays: Cyprus, με το έργο «Γραμμές» και ως video-visual artist στην βραβευμένη «Still-Ένα άγαλμα που γύρισε τον κόσμο» (2021) και την παράσταση «Η κούκλα του Φραντζ Κάφκα» (2025).

Συντελεστές

Κείμενο/ σκηνοθεσία: Άννα Φωτιάδου

Συνεργάτης σκηνοθέτης: Σταύρος Σολωμού

Σχεδιασμός ήχου: Resonant Echo

Σχεδιασμός εικαστικού χώρου & video art: Άννα Φωτιάδου

Κινηματογράφηση video: Mr Panda Studio

Σχεδιασμός φωτισμού: Χρίστoς Χαραλάμπους

Κινησιολογία/ χορογραφία: Άννη Χούρη

Σχεδιασμός κοστουμιών: Χριστόδουλος Κάιζερ

Hair art: Αντρέας Χριστοδούλου

Make up art: Ιωάννα Νίκα

Φωτογραφίες-content video: Μαρία Ανδρονίκου

Ηθοποιοί: Άθως Αντώνιου, Βασιλική Κυπραίου, Άννη Χούρη

Διάρκεια: 70΄

Ηλικίες: 18+

* Η παράσταση περιλαμβάνει τη χρήση στροβοσκοπικού φωτισμού.

Εισιτήρια: Από την ιστοσελίδα more.com: http://bit.ly/4grNxB8 και το ταμείο του Δημοτικού Θεάτρου Λευκωσίας (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00).

Τιμές εισιτηρίων: €15/ €13

Δικαιούχοι μειωμένων εισιτηρίων: Παιδιά, μαθητές, στρατιώτες, φοιτητές, συνταξιούχοι, πολύτεκνοι, άνεργοι, ηθοποιοί, ΑΜΕΑ (δωρεάν) με παρουσίαση σχετικής ταυτότητας.

Πληροφορίες: 22797979 (Δευτέρα - Παρασκευή 10:00-13:00) & http://bit.ly/3VjZ0ZG