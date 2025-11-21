«Personne» από τους Liminal Creative Productions

Δημοσιεύθηκε 21.11.2025 11:04

Μετά την ενθουσιώδη υποδοχή και τις sold-out παραστάσεις στη Λεμεσό, η θεατρική παράσταση Personne επιστρέφει δυναμικά στη σκηνή, αυτή τη φορά στη Λευκωσία, για μόνο τρεις παραστάσεις! Το κοινό της πρωτεύουσας θα έχει την ευκαιρία να απολαύσει ένα έργο για την σιωπή, την ταυτότητα και τα προσωπεία που φοράμε.

Στο πρώιμο μυθιστόρημά του «Εξομολογήσεις μιας Μάσκας», ο Mishima μας οδηγεί σε ένα οικείο ταξίδι αυτογνωσίας, πυροδοτούμενο από τη σεξουαλική του αφύπνιση, με φόντο τις τελευταίες μέρες ενός χαμένου πολέμου. Ανακαλύπτει τις απαγορευμένες επιθυμίες του για άντρες και μια σκοτεινή έλξη προς τον θάνατο και τη βία: έναν εσωτερικό κόσμο που κρύβει πίσω από μια συνειδητά κατασκευασμένη δημόσια μάσκα. Ακολουθώντας τα μονοπάτια της ιστορίας του Mishima , το Personne είναι μια αναζήτηση αυθεντικότητας μέσα από την αφήγηση και το παιχνίδι. Ετυμολογικά, η λέξη «personne» αναφέρεται στη μάσκα του ηθοποιού. Σημαίνει επίσης «άτομο του ανθρώπινου είδους, χωρίς διάκριση φύλου. Ένα άτομο που ορίζεται από τη συνείδηση της ύπαρξής του, ως βιολογικό, ηθικό και κοινωνικό ον»*. Στα γαλλικά, η λέξη «personne» σημαίνει επίσης «κανείς».

*(Theodore Jouffroy, Mélanges Philosophiques, 1833)

Διάρκεια: 65 Λεπτά

Κατάλληλο 15 ετών και άνω

Για μία μόνο παράσταση στις 23 Νοεμβρίου (with English Surtitles) στις 6:30μμ

Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΕΓΚΩΜΙΟ (Νέας Έγκωμης 8, Έγκωμη 2409-Λευκωσία). TICKETS: Ticketmaster

Πληροφορίες: 99219103

Δημιουργία: Νεκτάριος Θεοδώρου και George Siena

Σκηνοθεσία/Απόδοση κειμένου: George Siena

Video Art/Σκηνογραφία: Άννα Φωτιάδου

Μουσική: Βύρωνας Κατρίτσης

Κοστούμι: Μαρίνα Νικολαϊδου

Σχεδιασμός φωτισμού: Γιώργος Ευαγόρου

Βοηθός παραγωγής/ Υπέρτιτλοι: Χαράλαμπος Πατσαλίδης

Ερμηνεία: Νεκτάριος Θεοδώρου

Συμπαραγωγός: Κέντρο Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ

*Το έργο δημιουργήθηκε και εξελίχθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος FlashArt 2024 του θεάτρου Ριάλτο και στο πλαίσιο του καλλιτεχνικού προγράμματος φιλοξενίας the Yard.Residency.25, του Κέντρου Παραστατικών Τεχνών ΜΙΤΟΣ.