Στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής δημιουργίας αναφέρθηκε η Υφυπουργός Πολιτισμού
Δημοσιεύθηκε 21.11.2025 12:05
Στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής δημιουργίας αναφέρθηκε η Υφυπουργός Πολιτισμού

Στις προσπάθειες που καταβάλλονται από το Υφυπουργείο Πολιτισμού για την ανάπτυξη της κινηματογραφικής δημιουργίας και εκπαίδευσης στην Κύπρο, αναφέρθηκε η Υφυπουργός Βασιλική Κασσιανίδου στην παρουσίαση της ταινίας μικρού μήκους «CATWALK», στο Πανεπιστήμιο Λευκωσίας την Πέμπτη.

Η κ. Κασσιανίδου είπε ότι το Υφυπουργείο διαχειρίζεται ένα ευρύ φάσμα από προγράμματα χρηματοδότησης για την ανάπτυξη της τοπικής κινηματογραφικής βιομηχανίας και την ενίσχυση της κινηματογραφικής παραγωγής, έχει διαμορφώσει ειδικά προγράμματα, χρηματοδοτεί ταινίες μεγάλου μήκους, μικρού μήκους, ντοκιμαντέρ και κινούμενα σχέδια και εφαρμόζει το πρόγραμμα μειοψηφικών συμπαραγωγών για την υποστήριξη της κυπριακής συμμετοχής σε διεθνείς συμπαραγωγές, καθώς και ένα ξεχωριστό πρόγραμμα στήριξης που αφορά τον ανεξάρτητο κινηματογράφο.

Αναφέρθηκε σε παρουσία στις σημαντικότερες κινηματογραφικές αγορές παγκοσμίως και της συνεργασίας με διεθνή κινηματογραφικά φεστιβάλ, καθώς και με τις διπλωματικές αποστολές της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η Υφυπουργός αναφέρθηκε εξάλλου στην ανάπτυξη της κινηματογραφικής εκπαίδευσης και της κινηματογραφικής κουλτούρας μέσα από θεσμούς, όπως είναι οι Κινηματογραφικές Μέρες Κύπρος, το Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους, το Φεστιβάλ Εναλλακτικού Κινηματογράφου και ο Μαραθώνιος Θερινών Προβολών.

Η κ. Κασσιανίδου είπε ότι μέσω του Προγράμματος «Πολιτισμός» παρέχεται οικονομική στήριξη σε θεματικά κινηματογραφικά φεστιβάλ, κινηματογραφικές λέσχες και άλλους πολιτιστικούς οργανισμούς που προσφέρουν κινηματογραφική εκπαίδευση και επιμελημένα προγράμματα προβολών.

Επιπρόσθετα, σε συνεργασία με τοπικούς και διεθνείς καταρτισμένους φορείς, υλοποιούνται ειδικά προγράμματα για επαγγελματική κατάρτιση, για την ανάπτυξη κοινού και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον κινηματογραφικό τομέα.

Περαιτέρω, είπε η Υφυπουργός Πολιτισμού, η χώρα μας διατηρεί θεσμική εκπροσώπηση σε διεθνείς και ευρωπαϊκούς οργανισμούς για τον κινηματογράφο και τα οπτικοακουστικά μέσα, όπως είναι η EFAD (European Film Agency Directors association), το Eurimages (European Cinema Support Fund), το EFP (European Film Promotion) και η Ευρωπαϊκή Ακαδημία Κινηματογράφου, «με στόχο τη μεγαλύτερη δυνατή εκπροσώπηση του κυπριακού κινηματογραφικού προϊόντος στο εξωτερικό και την προώθησή του παγκοσμίως».

Η μικρού μήκους ταινία της Μαρίας Μιχαήλ, «Catwalk» καταπιάνεται με ζητήματα που απασχολούν τους νέους καλλιτέχνες, τις προσπάθειες καταξίωσης και επιβίωσής τους μέσα στη δίνη της σύγχρονης εποχής.

Όπως είπε η κ. Κασσιανίδου, η ταινία έχει ήδη ταξιδέψει σε διάφορα φεστιβάλ κινηματογράφου.

 

 

 

 

 

 

 

