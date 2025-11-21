Παράθυρο logo
Ατζέντα
Κινηματογράφος
Προβολή της βραβευμένης ταινίας Στο Γραφείο Καθηγητών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας»
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 21.11.2025 12:30
Προβολή της βραβευμένης ταινίας Στο Γραφείο Καθηγητών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας»

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας», που διοργανώνεται από τις Πρεσβείες της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας, καθώς και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Γερμανική Πρεσβεία σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου παρουσιάζει τη βραβευμένη ταινία «Στο Γραφείο Καθηγητών – Das Lehrerzimmer».

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Κάρλα Νόβακ, μιας ιδεαλίστριας νεαρής δασκάλας που ξεκινά την πρώτη της επαγγελματική χρονιά σε ένα γερμανικό γυμνάσιο. Όταν μια σειρά κλοπών οδηγεί σε μια αβάσιμη κατηγορία εναντίον ενός μαθητή της, η ίδια αποφασίζει να διερευνήσει την υπόθεση. Η προσπάθειά της όμως σύντομα πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις, αποκαλύπτοντας τις εύθραυστες ισορροπίες ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και συναδέλφους. Η κατάσταση κλιμακώνεται, δημιουργώντας ένα καταιγιστικό ηθικό και κοινωνικό δίλημμα.

Σε σκηνοθεσία του Ιlker Çatak και με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη Leonie Benesch, η ταινία αποτελεί ένα καθηλωτικό κοινωνικό δράμα που ανατέμνει τη σύγκρουση μεταξύ κανόνων, ηθικής και ανθρώπινης αδυναμίας. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στην ενότητα Panorama της 73ης Berlinale τον Φεβρουάριο του 2023, όπου έτυχε εξαιρετικών κριτικών.

Η ταινία κέρδισε πέντε βραβεία στα Γερμανικά Βραβεία Κινηματογράφου 2023, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Καλύτερης Ταινίας, και αποτέλεσε τη γερμανική υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2024.

Πληροφορίες Προβολής

Πότε: Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025, ώρα 20:30 Πού: Pantheon Theater

Γλώσσα: Γερμανικά με ελληνικούς υπότιτλους Trailer: Das Lehrerzimmer

 

 

 

Tags

Τελευταία νέα

Προβολή της βραβευμένης ταινίας Στο Γραφείο Καθηγητών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας»

21.11.2025 12:30

Post thumbnail or placeholder

Το Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας παρουσιάζει ένα ταξίδι στον χρόνο με τον Δημήτρη Μεσημέρη

21.11.2025 11:25

Post thumbnail or placeholder

Η οπτικοακουστική θεατρική περφόρμανς “AND/DNA” της Άννας Φωτιάδου έρχεται στο Διεθνές Φεστιβάλ Λευκωσίας 2025

21.11.2025 11:15

Post thumbnail or placeholder

«Personne» από τους Liminal Creative Productions

21.11.2025 11:04

Post thumbnail or placeholder

Το αρχαιολογικό μουσείο Λεμεσού συζήτησαν Υφυπουργός Πολιτισμού-Δημάρχος

21.11.2025 08:02

Post thumbnail or placeholder

Ένας χαμένος ναός, μια λάρνακα και ίχνη βιοτεχνίας: Τι έφερε στο φως η ανασκαφή σε Κοφίνου και Μενόγεια

20.11.2025 15:10

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ