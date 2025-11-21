Προβολή της βραβευμένης ταινίας Στο Γραφείο Καθηγητών στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας»

Δημοσιεύθηκε 21.11.2025 12:30

Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ «Εβδομάδες Γερμανικής Γλώσσας», που διοργανώνεται από τις Πρεσβείες της Αυστρίας, της Γερμανίας και της Ελβετίας, καθώς και το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, η Γερμανική Πρεσβεία σε συνεργασία με τον Όμιλο Φίλων Κινηματογράφου παρουσιάζει τη βραβευμένη ταινία «Στο Γραφείο Καθηγητών – Das Lehrerzimmer».

Η ταινία αφηγείται την ιστορία της Κάρλα Νόβακ, μιας ιδεαλίστριας νεαρής δασκάλας που ξεκινά την πρώτη της επαγγελματική χρονιά σε ένα γερμανικό γυμνάσιο. Όταν μια σειρά κλοπών οδηγεί σε μια αβάσιμη κατηγορία εναντίον ενός μαθητή της, η ίδια αποφασίζει να διερευνήσει την υπόθεση. Η προσπάθειά της όμως σύντομα πυροδοτεί έντονες αντιδράσεις, αποκαλύπτοντας τις εύθραυστες ισορροπίες ανάμεσα σε μαθητές, γονείς και συναδέλφους. Η κατάσταση κλιμακώνεται, δημιουργώντας ένα καταιγιστικό ηθικό και κοινωνικό δίλημμα.

Σε σκηνοθεσία του Ιlker Çatak και με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη Leonie Benesch, η ταινία αποτελεί ένα καθηλωτικό κοινωνικό δράμα που ανατέμνει τη σύγκρουση μεταξύ κανόνων, ηθικής και ανθρώπινης αδυναμίας. Η ταινία έκανε πρεμιέρα στην ενότητα Panorama της 73ης Berlinale τον Φεβρουάριο του 2023, όπου έτυχε εξαιρετικών κριτικών.

Η ταινία κέρδισε πέντε βραβεία στα Γερμανικά Βραβεία Κινηματογράφου 2023, συμπεριλαμβανομένου του Βραβείου Καλύτερης Ταινίας, και αποτέλεσε τη γερμανική υποψηφιότητα για το Όσκαρ Καλύτερης Διεθνούς Ταινίας 2024.

Πληροφορίες Προβολής

Πότε: Δευτέρα, 24 Νοεμβρίου 2025, ώρα 20:30 Πού: Pantheon Theater

Γλώσσα: Γερμανικά με ελληνικούς υπότιτλους Trailer: Das Lehrerzimmer