Παράθυρο logo
Ατζέντα
Εικαστικά
Ο Λοΐζος Ολύμπιος παρουσιάζει μια ηχητική εμπειρία στο Pylon Art & Culture
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 24.11.2025 09:16
Ο Λοΐζος Ολύμπιος παρουσιάζει μια ηχητική εμπειρία στο Pylon Art & Culture

Η εκδήλωση σηματοδοτεί το κλείσιμο της έκθεσης 1953: Nυχτερινά Έργα και Άλλες Μελέτες του Βαλεντίνου Ιωσήφ

Το Pylon Art & Culture σας προσκαλεί στο «Death Is Not The End» μια ηχητική εμπειρία γύρω από το θάνατο και την μεταμόρφωση από τον Λοΐζο Ολύμπιο, το οποίο θα παρουσιαστεί το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, στις 17:00 (διάρκεια 60 λεπτά). Mια ατμοσφαιρική εμπειρία γύρω από τη μεταμόρφωση, τη μνήμη και την ανανέωση.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί το κλείσιμο της έκθεσης 1953: Nυχτερινά Έργα και Άλλες Μελέτες του Βαλεντίνου Ιωσήφ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, η έκθεση δεν θα λειτουργήσει κατά τις συνήθεις πρωινές ώρες (11:00–13:00). Αντ’ αυτού, θα ισχύσουν ειδικές ώρες λειτουργίας: 16:00–19:00.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το The Island Club στο Pylon Art & Culture, Aθηνών 1Α, 3041 Λεμεσός.

Image credit: Από την παράσταση «1953» σε σκηνοθεσία του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Λεπτομέρεια από φωτογραφία του Δημήτρη Λούτσιου

Για περισσότερες πληροφορίες: Instagram

 

 

 

Tags

Πολιτική Δημοσίευσης Σχολίων

Οι ιδιοκτήτες της ιστοσελίδας parathyro.politis.com.cy διατηρούν το δικαίωμα να αφαιρούν σχόλια αναγνωστών, δυσφημιστικού και/ή υβριστικού περιεχομένου, ή/και σχόλια που μπορούν να εκληφθούν ότι υποκινούν το μίσος/τον ρατσισμό ή που παραβιάζουν οποιαδήποτε άλλη νομοθεσία. Οι συντάκτες των σχολίων αυτών ευθύνονται προσωπικά για την δημοσίευση τους. Αν κάποιος αναγνώστης/συντάκτης σχολίου, το οποίο αφαιρείται, θεωρεί ότι έχει στοιχεία που αποδεικνύουν το αληθές του περιεχομένου του, μπορεί να τα αποστείλει στην διεύθυνση της ιστοσελίδας για να διερευνηθούν. Προτρέπουμε τους αναγνώστες μας να κάνουν report / flag σχόλια που πιστεύουν ότι παραβιάζουν τους πιο πάνω κανόνες. Σχόλια που περιέχουν URL / links σε οποιαδήποτε σελίδα, δεν δημοσιεύονται αυτόματα.

Τελευταία νέα

«Έρκουμαι σαν καταρράκτης κάθετα (μια αντίστροφη λιτανεία)» στο Flash Art Festival

24.11.2025 09:38

Post thumbnail or placeholder

Ο Λοΐζος Ολύμπιος παρουσιάζει μια ηχητική εμπειρία στο Pylon Art & Culture

24.11.2025 09:16

Post thumbnail or placeholder

Πολιτισμός: Η πρώτη γραμμή άμυνας της Ευρώπης

24.11.2025 09:00

Post thumbnail or placeholder

Νίκος Παναγιώτου, «Θησαύρισμα» | Αναδίφηση σε κυπριακές εφημερίδες

24.11.2025 08:00

Post thumbnail or placeholder

Ο Ντίνος Κουμπάτης στο «Π» - «Ευτυχώς ο πολιτισμός αντέχει ακόμη»

24.11.2025 07:58

Post thumbnail or placeholder

O ΘΟΚ συμμετείχε σε εκδηλώσεις για το ευρωπαϊκό θέατρο στη Ρίγα

21.11.2025 16:28

Post thumbnail or placeholder

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΗ