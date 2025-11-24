Ο Λοΐζος Ολύμπιος παρουσιάζει μια ηχητική εμπειρία στο Pylon Art & Culture

Δημοσιεύθηκε 24.11.2025 09:16

Το Pylon Art & Culture σας προσκαλεί στο «Death Is Not The End» μια ηχητική εμπειρία γύρω από το θάνατο και την μεταμόρφωση από τον Λοΐζο Ολύμπιο, το οποίο θα παρουσιαστεί το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, στις 17:00 (διάρκεια 60 λεπτά). Mια ατμοσφαιρική εμπειρία γύρω από τη μεταμόρφωση, τη μνήμη και την ανανέωση.

Η εκδήλωση σηματοδοτεί το κλείσιμο της έκθεσης 1953: Nυχτερινά Έργα και Άλλες Μελέτες του Βαλεντίνου Ιωσήφ.

Παρακαλούμε σημειώστε ότι το Σάββατο, 29 Νοεμβρίου, η έκθεση δεν θα λειτουργήσει κατά τις συνήθεις πρωινές ώρες (11:00–13:00). Αντ’ αυτού, θα ισχύσουν ειδικές ώρες λειτουργίας: 16:00–19:00.

Η εκδήλωση πραγματοποιείται σε συνεργασία με το The Island Club στο Pylon Art & Culture, Aθηνών 1Α, 3041 Λεμεσός.

Image credit: Από την παράσταση «1953» σε σκηνοθεσία του Χριστόδουλου Παναγιώτου. Λεπτομέρεια από φωτογραφία του Δημήτρη Λούτσιου

Για περισσότερες πληροφορίες: Instagram