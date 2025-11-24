Παράθυρο logo
Έξι πρωτότυπες παραγωγές στο 6ο Flash Art Festival
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 24.11.2025 12:39
Έξι πρωτότυπες παραγωγές στο 6ο Flash Art Festival

Το Θέατρο Ριάλτο παρουσιάζει για έκτη συνεχή χρονιά το Flash Art, το οποίο, από πρωτοβουλία στήριξης των Κυπρίων δημιουργών, εξελίσσεται πλέον σε φεστιβάλ σύγχρονης παραστατικής τέχνης. Το Flash Art Festival 2025 (28 – 29 Νοεμβρίου) φέρνει στη σκηνή έξι πρωτότυπες παραγωγές θεάτρου, χορού, μουσικής, σινεμά και περφόρμανς, αναδεικνύοντας τη ζωντανή και ανήσυχη σκηνή της κυπριακής δημιουργίας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση που εξέδωσε το Θέατρο Ριάλτο, την Παρασκευή 28 Νοεμβρίου θα παρουσιαστεί η μουσική performance «Έρκουμαι σαν καταρράκτης κάθετα» της Έλενας Αγαθοκλέους, η οποία αποτελεί «μια ορμητική, μια σκοτεινή παραβολή στην ελληνική κυπριακή διάλεκτο, που κινείται ανάμεσα στην προσωπική εξομολόγηση και το χορικό βίωμα». Εν συνεχεία, θα παρουσιαστεί το έργο «Constellation of Awakening» της Νεφέλης Κεντώνη, το οποίο «μέσα από ήχο, κίνηση και μεταβαλλόμενα οπτικά τοπία, ξεδιπλώνεται σαν ένα συλλογικό όνειρο που ακροβατεί στο όριο συνείδησης και ύπνου, αντίστασης και παράδοσης». Τέλος, οι Salty River, ένα indie/ alternative rock συγκρότημα από την Κύπρο, παρουσιάζουν τη μουσική παράσταση «SALTY RIVER – A Journey from Within», «μια μουσική εμπειρία γεμάτη ένταση, πάθος και απελευθέρωση».

Το Σάββατο 29 Νοεμβρίου, θα προβληθεί η βουβή ταινία «Different From the Others» (1919), μία από τις πρώτες ταινίες με θέμα την ομοφυλοφιλία στην ιστορία του κινηματογράφου, που απαγορεύτηκε κατά την κυκλοφορία της, αργότερα κάηκε από τους Ναζί και θεωρείτο χαμένη για πάνω από σαράντα χρόνια. Η Queer Wave παρουσιάζει την προβολή με ένα επί σκηνής ambient ηλεκτρονικό ηχητικό κολλάζ, ερμηνευμένο από τον Yakovlev. Εν συνεχεία, θα παρουσιαστεί η παράσταση «The New Buffer Zone» του Ηλία Κλαρκ, η οποία «διερευνά θέματα όπως οι αποικιοκρατικές κληρονομιές, οι εθνικές διασπορές και τα στρατιωτικοποιημένα κράτη, χρησιμοποιώντας το σώμα και μεταβαλλόμενους χώρους — φαντασιακές ‘’buffer zones’’ — για να ανοίξει νέους δρόμους αντίληψης και συλλογικής ύπαρξης». Τέλος, οι δίδυμοι Μιχάλης και Παντελής Καλογεράκης, με καταγωγή από την Κρήτη, οι οποίοι δημιουργούν και ερμηνεύουν μουσική με έμφαση στη φωνή, θα παρουσιάσουν μέρος από την προσωπική τους δισκογραφία. 

Οι τιμές των εισιτηρίων ανέρχονται στα €8 (ανά παράσταση), €20 (ημερήσιο πάσο για όλες τις παραστάσεις της ίδιας ημέρας) και €30 (κάρτα φεστιβάλ και για τις δύο ημέρες).

Πληροφορίες και εισιτήρια διατίθενται στην ιστοσελίδα www.rialto.com.cy και στο τηλέφωνο 77777745.

Διοργανωτής του φεστιβάλ είναι το Θέατρο Ριάλτο και Θεσμικός Χορηγός το Τμήμα Σύγχρονου Πολιτισμού του Υφυπουργείου Πολιτισμού. 

