Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία - Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής
ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Δημοσιεύθηκε 25.11.2025 21:33
Ο γιος του Μάνου Χατζιδάκι προσφεύγει στη Δικαιοσύνη για την παγκόσμια περιοδεία - Τι απαντά η εταιρεία παραγωγής

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι

Σε νέα τροπή εξελίσσεται η προγραμματισμένη παγκόσμια περιοδεία–αφιέρωμα στο έργο του Μάνου Χατζιδάκι, με ερμηνευτές τη Νατάσσα Μποφίλιου και τον Γιάννη Χαρούλη. Ο γιος του συνθέτη, Γιώργος Χατζιδάκις, ανακοίνωσε ότι προχωρά σε νομικές ενέργειες, καταγγέλλοντας ότι η παραγωγή προχωρά χωρίς την έγκριση και παρά τη ρητή άρνηση της οικογένειας.

Η περιοδεία, υπό την καλλιτεχνική διεύθυνση του Πάνου Λιαρόπουλου και με την 21μελή Hellenic Music Ensemble, είναι προγραμματισμένη να ξεκινήσει στις 11 Ιανουαρίου 2026 από το ιστορικό Theatre Royal Drury Lane στο Λονδίνο, πριν ταξιδέψει σε 22 πόλεις και 9 χώρες. Στις συναυλίες της Βόρειας Αμερικής θα συμμετέχει ως ειδική προσκεκλημένη η Judy Kuhn.

Ο Γιώργος Χατζιδάκις αναφέρει ότι το αίτημα για την περιοδεία είχε απορριφθεί «ρητά», καθώς «δεν ανταποκρίνεται στις προδιαγραφές και στο καλλιτεχνικό ήθος» του Μάνου Χατζιδάκι. Παρά ταύτα, όπως σημειώνει, ο Πάνος Λιαρόπουλος «προχώρησε μονομερώς στην οργάνωσή της», αναθέτοντας την υλοποίηση σε βρετανική εταιρεία παραγωγής και παρακάμπτοντας την άρνηση της οικογένειας.

«Ως γιος και μοναδικός κληρονόμος του, είναι ευθύνη μου να διαφυλάξω το έργο του όπως ο ίδιος όρισε», υπογραμμίζει, τονίζοντας ότι η οικογένεια ενημερώθηκε εκ των υστέρων για την προώθηση της περιοδείας.

Τι απαντά η GTP Touring Limited

Η εταιρεία παραγωγής, από την πλευρά της, χαρακτηρίζει τη στάση του Ιδρύματος Χατζιδάκι «νομικά αδιάφορη». Υποστηρίζει ότι το Ίδρυμα δεν έχει δικαίωμα να εγκρίνει ή να απορρίπτει δημόσιες εκτελέσεις δημοσιευμένου έργου εκτός Ελλάδας, εφόσον υπάρχουν έγκυρες άδειες από τους αντίστοιχους οργανισμούς συλλογικής διαχείρισης.

«Δεν υπάρχει καμία νομική υποχρέωση για συγκατάθεση του Ιδρύματος», αναφέρει η εταιρεία, επιμένοντας ότι η περιοδεία θα πραγματοποιηθεί κανονικά υπό τις νόμιμες άδειες.

Πηγή: lifo.gr

