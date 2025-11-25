Επαναπατρίζεται αρχαιότητα της Κυπροαρχαϊκής περιόδου - Πώς εντοπίστηκε (φώτος)

Δημοσιεύθηκε 25.11.2025 14:39

Πρόκειται για μία Προχοΐσκη της Μελανής επί Ερυθρού ΙΙ (V) κεραμικής, ύψους περίπου 7 εκατοστών.

Μία Κυπριακή αρχαιότητα της Κυπρο-Αρχαϊκής Περιόδου (750–475 π.Χ.) παραδόθηκε στην Κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία, την Πέμπτη, 20 Νοεμβρίου 2025, σε τελετή, που πραγματοποιήθηκε στις εγκαταστάσεις του οίκου δημοπρασιών The Cotswold Auction Company στο Cirencester.

Το Τμήμα Αρχαιοτήτων, του Υφυπουργείου Πολιτισμού αναφέρει ότι εντοπίστηκε σε διαδικτυακή δημοπρασία από τις/τους υπεύθυνες/ους για την παρακολούθηση της παράνομης διακίνησης κυπριακών αρχαιοτήτων στο διαδίκτυο Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων και αποσύρθηκε έπειτα από συνεννόηση με τον οίκο δημοπρασιών.

Η αρχαιότητα είναι μία Προχοΐσκη της Μελανής επί Ερυθρού ΙΙ (V) κεραμικής, ύψους περίπου 7 εκατοστών, και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στην Κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία στο Λονδίνο, όπου θα φυλαχθεί προσωρινά μέχρι τη μεταφορά στην Κύπρο από Λειτουργούς του Τμήματος Αρχαιοτήτων.

«Ένα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης»

Την Κυπριακή Ύπατη Αρμοστεία εκπροσώπησε ο κ. Μάριος Θεοχάρους, Πολιτιστικός Σύμβουλος, ο οποίος παρέλαβε το αντικείμενο εκ μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας. Κατά την παράδοση, ο κ. Θεοχάρους εξέφρασε τη βαθιά συγκίνηση και τιμή της Κυπριακής Πολιτείας για την επιστροφή ενός ακόμη τεκμηρίου της μακραίωνης πολιτιστικής κληρονομιάς της Κύπρου. «Δεν μεταφέρουμε απλώς ένα αντικείμενο», ανέφερε χαρακτηριστικά, «αλλά ένα κομμάτι της συλλογικής μας μνήμης, το οποίο επιστρέφει στον τόπο που το γέννησε».





Ο κ. Niall Fry, Auctioneer/Valuer της Cotswold Auction Company, μαζί με συναδέλφους του, υποδέχθηκαν την κυπριακή αποστολή και παρέδωσαν το αντικείμενο, σημειώνοντας την προσήλωση της εταιρείας στην ορθή συνεργασία και τον σεβασμό προς την πολιτιστική κληρονομιά. Ο κ. Fry συνεχάρη την Κυπριακή Δημοκρατία για τις συνεχείς και συστηματικές προσπάθειες εντοπισμού και επαναπατρισμού αρχαιοτήτων, τονίζοντας ότι η συνεργασία των δύο πλευρών υπήρξε άψογη και υποδειγματική.

Ο επαναπατρισμός αυτός εντάσσεται στις πάγιες και αδιάκοπες ενέργειες της Κυπριακής Δημοκρατίας (Τμήμα Αρχαιοτήτων, Υπουργείο Εξωτερικών, Αστυνομία Κύπρου) για την προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής μας κληρονομιάς, καθώς και για την επιστροφή των αρχαιοτήτων που βρίσκονται παρανόμως εκτός της χώρας.