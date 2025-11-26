Η Alexa Michael κυκλοφορεί το πρώτο της music video “Crush”

Η ανερχόμενη Κύπρια τραγουδοποιός Alexa Michael ολοκληρώνει το 2025 με μια σημαντική στιγμή: την πρεμιέρα του πρώτου της music video, “Crush”, που κυκλοφόρησε στο YouTube και ήδη κερδίζει τις εντυπώσεις. Με τα βελούδινη soulful φωνή της, τις jazzy κιθάρες και τους ειλικρινείς - συχνά παιχνιδιάρικους - στίχους, η Alexa συνεχίζει να ξεχωρίζει τόσο στην Κύπρο όσο και εκτός συνόρων.

Ένα ονειρικό, κινηματογραφικό ντεμπούτο

Σε σκηνοθεσία του CJ George Spyris και παραγωγή της Spyriki Company, το video clip μετατρέπει το τραγούδι σε μια ονειρική, κυκλική ιστορία όπου ο χρόνος λυγίζει, τα συναισθήματα μπλέκουν και δύο νεαροί πρωταγωνιστές κυνηγούν έναν μυστηριώδη ξένο - αλλά και τα ίδια τους τα συναισθήματα. Το video αποτελεί ένα σημαντικό καλλιτεχνικό βήμα για την Alexa, αποτυπώνοντας ιδανικά την ατμόσφαιρα και την ευαισθησία του EP της Different Worlds.

Δείτε το εδώ: “Crush” (Official Music Video)

https://www.youtube.com/watch?v=deJgN3XX6wQ

Διεθνής αναγνώριση στα Βαλκάνια

Τον Οκτώβριο του 2025, η Alexa παρουσίασε τη μουσική της στο SoAlive Music Conference & Festival στη Σόφια, ένα από τα κορυφαία music conferences και showcase festivals των Βαλκανίων. Η ερμηνεία της άφησε εξαιρετικές εντυπώσεις στους επαγγελματίες της μουσικής βιομηχανίας, που τη χαρακτήρισαν «μια συγκλονιστική εμπειρία για την ψυχή» και την αποκάλεσαν «τη νέα Olivia Dean».

Νέες κυκλοφορίες στον ορίζοντα

Ακριβώς πριν, η Alexa συμμετείχε στο Bridging Balkan Borders Songwriting Camp 2025, όπου συνεργάστηκε με δημιουργούς από όλη τη ΝΑ Ευρώπη. Από αυτή τη συμμετοχή προέκυψαν δύο ολοκαίνουργια singles, τα οποία αναμένεται να κυκλοφορήσουν σύντομα.

Το πρώτο της άλμπουμ έρχεται μέσα στο 2026

Η Alexa βρίσκεται ήδη στη δημιουργική διαδικασία για το πρώτο της άλμπουμ, δουλεύοντας με τον σταθερό συνεργάτη και παραγωγό της Λευτέρη Μουμτζή, καθώς και τον Αθηναίο παραγωγό Βασίλη Ντοκάκη.

Ποια είναι η Alexa Michael

Από το 2022 που παρουσίασε για πρώτη φορά δικά της τραγούδια live, η Alexa έχει διαμορφώσει ένα ξεχωριστό μουσικό ύφος: soulful φωνητικά, jazzy κιθάρες, smooth basslines και στίχοι γεμάτοι ευαισθησία, αυτοσαρκασμό και προσωπικότητα.

Το ντεμπούτο EP της, Different Worlds (Απρίλιος 2025), την καθιέρωσε ως μία από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές της κυπριακής σκηνής, η οποία κάνει σταθερά τα πρώτα της διεθνή βήματα.

