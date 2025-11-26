Παράθυρο logo
Ο Παναγιώτης Αλεξάνδρου κυκλοφορεί το νέο του single “Περπατάω”
Δημοσιεύθηκε 26.11.2025 16:05
Φωτογραφία από unicornvisuals.

Το “Περπατάω” κυκλοφορεί την Παρασκευή 28/11 σε όλες τις ψηφιακές πλατφόρμες.

Ο Παναγιώτης Αλεξάνδρου παρουσιάζει το νέο του single “Περπατάω”, ένα τραγούδι που αποτυπώνει την καθημερινότητα μέσα από προσωπικό βλέμμα και μιλά για τη δύναμη της επιμονής ακόμη και στις πιο δύσκολες στιγμές.

Ένα τραγούδι για τη δύναμη να συνεχίζεις

Το single λειτουργεί ως μια αληθινή και άμεση υπενθύμιση πως, όσα κι αν συμβαίνουν γύρω σου, στο τέλος συνεχίζεις να προχωράς. Ο Παναγιώτης Αλεξάνδρου μεταφέρει μέσα από τη μουσική του την προσπάθεια να μένεις όρθιος μέσα στη ρουτίνα και τις δυσκολίες της καθημερινότητας.

Τι λέει ο ίδιος:

«Στο ‘Περπατάω’ αντικατοπτρίζεται η ζωή και η ρουτίνα μέσα από τα μάτια μου. Είναι ένα κομμάτι που μιλά για την καθημερινή προσπάθεια να μένεις όρθιος, ακόμα κι όταν όλα γύρω σου πάνε στραβά. Είναι η πιο απλή υπενθύμιση πως ό,τι κι αν γίνεται, στο τέλος εσύ συνεχίζεις να περπατάς.» 

Συντελεστές

Οι ηχογραφήσεις πραγματοποιήθηκαν στη Elbow Room Records and Productions, της Μικαέλας Τσαγγάρη, στη Λευκωσία.

Συμμετέχουν οι μουσικοί:

·      Μιχάλης Φραντζέσκου – Κιθάρες

·      Πέτρος Παπακωνσταντίνου – Μπάσο

·      Στέφανος Πολυμνίου – Ντραμς

 Το music video του “Περπατάω” θα κυκλοφορήσει σύντομα στο YouTube και αποτελεί δημιουργία της Unicon Visuals.

 

Ακούστε & ακολουθήστε τον καλλιτέχνη

Spotify:

https://open.spotify.com/artist/6wlJdgPO36UqYETm4zB8HI?si=rNUVgPNlRvSila8YNiiNdA

YouTube:

https://www.youtube.com/@Panayiotis_AlexandrouOfficial

Instagram:

https://www.instagram.com/panayiotis__alexandrou?igsh=NXE4ODNxNWtsdHl4

 

