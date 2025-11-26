«In Parallel: Conversations on Love, Life & Light » : Ομαδική έκθεση στο 125 Space

Δημοσιεύθηκε 26.11.2025 11:57

Το 125 Space παρουσιάζει την έκθεση In Parallel: Conversations on Love, Life & Light, μια ομαδική παρουσίαση που συγκεντρώνει έργα των Fernando de Ana, Antonia Figueiredo, David Hanley (DaHexd) και Kiama Lisani. Με εγκαίνια στις 5 Δεκεμβρίου 2025, η έκθεση εξερευνά τέσσερις διακριτές καλλιτεχνικές πρακτικές οι οποίες, όταν τοποθετούνται σε διάλογο, επικαλούνται κοινά θέματα οικειότητας, αντίληψης και της συναισθηματικής απήχησης της καθημερινότητας.

Παρόλο που διαφοροποιούνται ως προς το μέσο και την προσέγγιση, κάθε καλλιτέχνης συναντά τον κόσμο μέσα από τη δική του ευαισθησία: προς τις προσωπικές τους ιστορίες, προς τα εσωτερικά τοπία, και προς τους λεπτούς τρόπους με τους οποίους το φως—κυριολεκτικό και μεταφορικό—διαμορφώνει την πράξη της θέασης.

Fernando de Ana

Ο Ισπανός καλλιτέχνης Fernando de Ana παρουσιάζει μια σειρά έργων που συγχέουν τα όρια ανάμεσα στη ζωγραφική και τη γλυπτική. Χρησιμοποιώντας φως, ρητίνη και ανακλαστικές επιφάνειες, δημιουργεί αντικείμενα που λειτουργούν ως κατώφλια αντίληψης—χώρους που καλούν τον θεατή σε έναν αργό, στοχαστικό τρόπο παρατήρησης. Τα έργα του De Ana δεν απεικονίζουν· περιέχουν. Η παρουσία τους ανοίγει έναν οικείο διάλογο ανάμεσα στο υλικό και το άυλο, ενθαρρύνοντας στιγμές περισυλλογής που κινούνται ανάμεσα στο βλέπειν και στο αισθάνεσθαι.

Antonia Figueiredo

Η Antonia Figueiredo, Βραζιλιάνα καλλιτέχνις που ζει στη Λισαβόνα, παρουσιάζει ζωηρές, πολυεπίπεδες ζωγραφικές συνθέσεις όπου η παιγνιώδης αμεσότητα συνυπάρχει με εσωτερικό βάθος. Χρησιμοποιώντας ακρυλικό, λαδοπαστέλ και κολάζ, δημιουργεί εικόνες στις οποίες βοτανικά μοτίβα, κλασικές σιλουέτες και σύμβολα με ποπ αναφορές συνυπάρχουν σε ένα χαρούμενο, αλλά λεπτοδουλεμένο εικαστικό πεδίο. Κάτω από την έντονη παλέτα βρίσκεται μια πιο ήσυχη διερεύνηση της ελευθερίας, της ανθεκτικότητας και των συναισθηματικών υφών που συνοδεύουν την προσωπική μεταμόρφωση.

David Hanley (DaHexd)

Ο David Hanley (DaHexd) είναι ένας καλλιτέχνης από το Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος συνδυάζει στη δουλειά του τη ζωγραφική, την δημιουργική τεχνολογία και την περφόρμανς με ενσωματωμένα δεδομένα EEG. Με τη χρήση εγκεφαλικών κυμάτων διαμορφώνει τόσο περιβάλλοντα projection mapping όσο και τη δομή των αφηρημένων συνθέσεών του, διερευνώντας θέματα ψυχικής υγείας, εσωτερικής έντασης και των πιέσεων της σύγχρονης ζωής. Με μια διαρκώς αναπτυσσόμενη διεθνή παρουσία και μια πρακτική που γεφυρώνει την τεχνολογία με την ενδοσκοπική έκφραση, ο DaHexd συνεχίζει να καλλιεργεί μια ιδιαίτερη εικαστική γλώσσα που διαμορφώνεται από συναισθηματικά και βιολογικά δεδομένα.

Kiama Lisani

Η καλλιτέχνις Kiama Lisani, γεννημένη στην Αυστραλία και εγκατεστημένη στις Βρυξέλλες, παρουσιάζει ζωγραφικά έργα εμπνευσμένα από την ήσυχη ποίηση της καθημερινότητας. Οι συνθέσεις της μεταμορφώνουν απλές στιγμές—εσωτερικά καφέ, κοινά γεύματα, μεταβολές στη χρωματική ατμόσφαιρα—σε σκηνές που αποπνέουν ζεστασιά και οικειότητα. Με έντονο χρώμα και παιχνιδιάρικη σύνταξη, αποτυπώνει την τρυφερότητα που κρύβεται στις απλές εμπειρίες, προσφέροντας θραύσματα προσωπικής ζωής που αντανακλούν πιο καθολικά αισθήματα σύνδεσης και χαράς.

Η έκθεση In Parallel: Conversations on Love, Life & Light τοποθετεί τέσσερις πρακτικές δίπλα-δίπλα, επιτρέποντας στις διακριτές εικαστικές τους γλώσσες να συνομιλήσουν μέσα από κοινά πεδία:

· Η Αγάπη (Love) ως προσανατολισμός προς την οικειότητα και την κατανόηση,

· Η Ζωή (Life) ως αστερισμός φευγαλέων, αλλά βαθιά αντηχούντων στιγμών, και

· Το Φως (Light) ως υλική παρουσία και ως μεταφορά της αντίληψης.

Η έκθεση προσκαλεί τους θεατές να κινηθούν ρευστά ανάμεσα σε αυτές τις οπτικές, ανακαλύπτοντας τα νήματα—λεπτά, συναισθηματικά και φωτεινά—που τις συνδέουν.

Εγκαίνια έκθεσης:

Παρασκευή, 5 Δεκεμβρίου 2025, από 11:30 έως 19:30

(με την παρουσία των Fernando de Ana & David Hanley)

Διάρκεια έκθεσης:

5 Δεκεμβρίου 2025 – 28 Φεβρουαρίου 2026

Ακολουθήστε μας στο Instagram [@125space_] [@fernando_de_ana] [@af.illustrations] [@dahexd] [@kiamasophia] για ενημερώσεις.

Σχετικά με το 125 Space

Το 125 Space είναι ένας συνεχώς εξελισσόμενος δημιουργικός χώρος—ρευστός, ευπροσάρμοστος και διαμορφωμένος από τη μοναδική ταυτότητα κάθε πρότζεκτ. Αντί να επιβάλλουμε μια σταθερή δομή, μεταμορφωνόμαστε ώστε να αγκαλιάσουμε τους καλλιτέχνες και το έργο τους, αφήνοντας τη δημιουργικότητα να μας δείχνει τον δρόμο.

Γεωργίου Α’ 125, Γερμασόγεια, Λεμεσός 4048 | Τρίτη - Σάββατο | 11:00 – 18:00

+357-25733994 - +357 99 008867 | www.125space.com