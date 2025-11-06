Παράθυρο logo
Η Ντρι Χέμινγουεϊ παραγωγός νέας ταινίας για τον Έρνεστ Χέμινγουεϊ
Δημοσιεύθηκε 06.11.2025 09:41
Το «Hemingway Files», σύμφωνα με το Deadline, θα ακολουθεί τα τελευταία χρόνια του συγγραφέα.

Η ηθοποιός και μοντέλο Ντρι Χέμινγουεϊ πρόκειται να αναλάβει την εκτελεστική παραγωγή μιας νέας ταινίας για τον θρυλικό προπάππου της, Έρνεστ Χέμινγουεϊ.

Το «Hemingway Files», σύμφωνα με το Deadline, θα ακολουθεί τα τελευταία χρόνια του συγγραφέα, καθώς οι στενότεροι φίλοι του, Α.Ε. Χότσνερ και Ντιουκ ΜακΜάλεν τον βοηθούν να ξεπεράσει τις βαθύτερες ψυχικές του δυσκολίες, την τεταμένη σχέση του με την τρανς κόρη του, Γκλόρια Χέμινγουεϊ, και την πεποίθησή του ότι το FBI, υπό τη διεύθυνση του Τζ. Έντγκαρ Χούβερ, τον παρακολουθούσε.

Η ταινία είναι παραγωγή του Τζέρεμι Μπολτ (Resident Evil) και θα σκηνοθετηθεί από την Τζέσικα Μ. Τόμσον.

Σε παραγωγή της JB Pictures και σε σενάριο των Κόρι Τοντ Γιους και Έιντριαν Σπέκετ η ταινία είναι στο στάδιο της ανάπτυξης. Οι συζητήσεις για το καστ της είναι σε εξέλιξη.

Ο Χέμινγουεϊ, Αμερικανός συγγραφέας, βραβευμένος με Νόμπελ και μια προσωπικότητα που ξεχωρίζει, γνωστός για μυθιστορήματα όπως τα «Ο Ήλιος Ανατέλλει», «Αποχαιρετισμός στα Όπλα», «Για Πoιον Χτυπάει η Καμπάνα» και «Ο Γέρος και η Θάλασσα».

Η Ντρι Χέμινγουεϊ, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει στις ταινίες «Starlet» του Σον Μπέικερ και «While We're Young» του Νόα Μπάουμπαχ, δήλωσε: «Η ιστορία του προπάππου μου έχει ειπωθεί πολλές φορές, αλλά σπάνια με αυτό το επίπεδο ενσυναίσθησης και ειλικρίνειας. Το «Hemingway Files» αφορά την κατανόησή του όχι ως είδωλο, αλλά ως πατέρα, φίλου και ενός ανθρώπου που προσπαθεί να κρατηθεί στον εαυτό του».

 

 

 

 

