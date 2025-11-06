Έκθεση της Σάρα Lee Μιχαηλίδου στην γκαλερί Γκλόρια

Δημοσιεύθηκε 06.11.2025 09:00

Η Γκαλερί Γκλόρια έχει τη χαρά να παρουσιάσει την ατομική έκθεση της Σάρα Lee Μιχαηλίδου με τίτλο «Γραμμή, Επανάληψη, Προοπτική», που αποτελεί την πέμπτη προσωπική της παρουσίαση στη Γκλόρια.

Στη νέα αυτή ενότητα έργων, η Σάρα συνεχίζει τη μακρόχρονη διερεύνησή της γύρω από τη γραμμή, την επανάληψη και τη χωρική δομή — τα βασικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τη γλώσσα της. Το σχέδιο παραμένει η βάση της δημιουργικής της διαδικασίας, λειτουργώντας ταυτόχρονα ως εργαλείο μελέτης και ως ολοκληρωμένο έργο. Μέσα από τη συστηματική επανάληψη και διασταύρωση γραμμών, γεννιούνται χώροι και μορφές που υποβάλλουν αρχιτεκτονικές ή φανταστικές δομές, επεκτεινόμενες μέσω της προοπτικής προς ένα αίσθημα απείρου.

Η έκθεση περιλαμβάνει σχέδια, χαλκογραφίες, κολάζ, ανάγλυφα και γλυπτά, όπου η αρχιτεκτονική ακρίβεια συνδυάζεται με την ποιητική αφαίρεση. Οι πρόσφατες μελέτες της πάνω σε δύο ρωμαϊκούς έφιππους ανδριάντες εντείνουν αυτόν τον διάλογο ανάμεσα στη μορφή και τον χώρο. Εμπνευσμένη από τις αόρατες γεωμετρίες που υπονοούν τα αγάλματα, η καλλιτέχνης δημιούργησε μια σειρά κολάζ που αναδεικνύουν τις νοητές γραμμές και τις χωρικές σχέσεις που αυτές γεννούν.

Οι χαλκογραφίες λειτουργούν ως προέκταση του σχεδίου — η γραμμή εδώ αποκτά μεγαλύτερη ευκρίνεια και μόνιμο χαρακτήρα, αποτυπωμένη σε ένα αυστηρό και διαρκές μέσο. Τα ανάγλυφα και τα γλυπτά, σε ξύλο, πηλό, γύψο και κεραμικό, προκύπτουν από το ίδιο σχεδιαστικό λεξιλόγιο, μεταφέροντας τη δισδιάστατη επιφάνεια στον χώρο. Οι τέσσερις γλυπτές συνθέσεις με σκάλες, κατασκευασμένες από γύψο, υπογραμμίζουν την αρχιτεκτονική της προσέγγιση, ενώ οι κεραμικές συνθέσεις με επαναλαμβανόμενους κύβους εισάγουν μια νέα υλική διάσταση στο έργο της.

Η έκθεση επιβεβαιώνει τη διαχρονική αφοσίωση της Σάρα Lee Μιχαηλίδου στη σχέση μεταξύ σχεδίου και γλυπτικής — μια συνεχή διερεύνηση όπου η απλότητα της γραμμής συναντά την πολυπλοκότητα του χώρου.

Σχετικά με την καλλιτέχνιδα

Η Σάρα Lee Μιχαηλίδου γεννήθηκε στο Λονδίνο το 1951. Σπούδασε στην Camberwell School of Arts and Crafts (BA Hons, 1973) και συνέχισε μεταπτυχιακές σπουδές στη Manchester Polytechnic. Το 1974 έλαβε την υποτροφία Gulbenkian για τη Βρετανική Σχολή της Ρώμης, όπου έζησε και εργάστηκε μέχρι το 1982. Στη συνέχεια εγκαταστάθηκε στην Κύπρο, αρχικά στην Πάφο και αργότερα στη Λευκωσία, όπου ζει και δημιουργεί μέχρι σήμερα.

Έργα της έχουν παρουσιαστεί διεθνώς και περιλαμβάνονται σε ιδιωτικές και δημόσιες συλλογές στην Κύπρο, Ιταλία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Ολλανδία, Χονγκ Κονγκ, Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και Ηνωμένες Πολιτείες. Ανάμεσα στους θεσμούς που διατηρούν έργα της συγκαταλέγονται η Ιατρική Σχολή Accra (Γκάνα), το Πολιτιστικό Ίδρυμα Τραπέζης Κύπρου, η Εθνική Πινακοθήκη Κύπρου, το Ίδρυμα Κώστα και Ρίτας Σεβέρη, και η Ερευνητική Μονάδα Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Εγκαίνια: Πέμπτη, 13 Νοεμβρίου 2025, στις 7:30 μ.μ.

Διεύθυνση: Γκαλερί Γκλόρια, Ζήνωνος Σώζου 3, Λευκωσία 1075.- Τηλ. 22762605.

Email: gloriagallery1@gmail.com

Instagram: https://www.instagram.com/gloria_gallery_nicosia.

Ώρες Λειτουργίας: Τρίτη – Σάββατο, 10.30-12.45 π.μ. Δευτέρα - Παρασκευή, 5.30 – 8.00 μ.μ.

Website: https://www.gloriagallery.com

Facebook: https://www.facebook.com/GloriaGalleryNicosia