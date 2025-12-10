Έκθεση του Μιχάλη Μανουσάκη στην Alpha C.K. Art Gallery

Δημοσιεύθηκε 10.12.2025 14:25

Η ατομική έκθεση του ιστορικού Έλληνα ζωγράφου με τίτλο «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» περιλαμβάνει σαράντα τρία έργα ζωγραφικής μικρών και μεγάλων διαστάσεων

Η Alpha C.K. Art Gallery παρουσιάζει ατομική έκθεση του ιστορικού Έλληνα ζωγράφου Μιχάλη Μανουσάκη. Η έκθεση με τίτλο «Ανέσπερων Σωμάτων Ύλη Πάσχουσα» εγκαινιάζεται την Τετάρτη, 10 Δεκεμβρίου. Η έκθεση περιλαμβάνει σαράντα τρία έργα ζωγραφικής μικρών και μεγάλων διαστάσεων αποτελώντας τη συνέχεια μιας ενότητας που πρωτοπαρουσιάστηκε στην ατομική έκθεση του καλλιτέχνη στην ΑΣΚΤ της Αθήνας και την Πινακοθήκη Χανίων.

Ο εικαστικός Μιχάλης Μανουσάκης, για μια ακόμη φορά, μάζεψε τις ανείπωτες ιστορίες του και τις ταξίδεψε έως εδώ, στην Κύπρο (όπως λέει ο ίδιος, στο άλλο μισό της νήσου Κρήτης, σαν ένα ταξίδι στον τόπο του, τα Χανιά).

Στην πρώτη ενότητα, καταθέτει ιστορίες ανθρώπων που ίσως κάποτε συνάντησε ή θα συναντήσει, φανταστικά, στο μέλλον. Ο Μιχάλης Μανουσάκης είναι ζωγράφος του μη τόπου και του μη χρόνου. Σε αυτόν που ο καθένας μας κατοικεί, αθόρυβα, γαλήνια αλλά και μυστηριωδώς σκοτεινά. Και ξάφνου, απρόσμενα το χρώμα, έρχεται να δηλώσει την εκκωφαντική παρουσία του, ελπίζοντας στο ξημέρωμα μιας άλλης μέρας με φως ανέσπερο, ηλιόλουστο. Οι ιστορίες, σαν ανεκδιήγητες, φορές αλλόκοτες. Οι ήρωες του σα να απέδρασαν για τόπους αλλότριους, αποτρόπαιους αλλά και οικείους, γνωρίζοντας όμως, ότι τίποτα δεν θα άλλαζε τις συνήθειες τους, αυτές του πάθους, του έρωτα, της απέλπιδης μοναξιάς, της τρυφερής ευλογίας στο άγγιγμα του άλλου, στην υφή της σάρκας, στη μαγεία του βλέμματος, στο φως. Και όλα αυτά, από τα βαθιά σκοτάδια του υπόγειου δωματίου του, εκεί όπου κρατά σημειώσεις στου μυαλού του τα όρια, σαν απολογισμό της μέρας που πέρασε, της κάθε μέρας, της ζωής που κυλά και τον δηλώνει παρόντα, στα απουσιολόγια του κόσμου.

Στη δεύτερη ενότητα, ο Μιχάλης Μανουσάκης σα να θέτει ερωτήματα, όπως, τι είναι θύτης ή ποιος αβάστακτος ουρανός, ποιός χώρος ερμητικά κλειστός θα δώσει ελπίδα σε αυτόν που αδίκησε τον άλλο. Πόσο θάνατο χωρά αυτός ο θάνατος του θύματος; Πόσο ο θύτης γίνεται θύμα του εαυτού του και ανελέητα στροβιλίζεται στης νύχτας του τον αθεράπευτο χρόνο; Ποτάμια οι αριθμοί, μπροστά, για την ταυτότητά του και οι χαρακιές πίσω, μάλλον, με βουβές πληγές, της σάρκας του, μοιάζουν.

Εγκαίνια: Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου στις 7:00μμ

Διάρκεια έκθεσης: 10-23 Δεκεμβρίου 2025

Πληροφορίες επικοινωνίας τηλ.: +357 22751325 και στο email: info@ackgallery.com

Ο κατάλογος της έκθεσης είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα www.ackgallery.com.