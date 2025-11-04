COMING OUT: Επετειακή προβολή σε διοργάνωση Ινστιτούτου Γκαίτε και queer wave με τη στήριξη του Styx Film Encounters

Δημοσιεύθηκε 04.11.2025 13:24

Η ταινία Coming Out, η μόνη επίσημη ταινία για την ομοφυλοφιλία που έχει παραχθεί στην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ) από την DEFA, έκανε πρεμιέρα στις 9 Νοεμβρίου 1989, την ίδια βραδιά που έπεσε το Τείχος του Βερολίνου.

Το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου σε συνεργασία με το Queer Wave και τη στήριξη του STYX Film Encounters διοργανώνει την προβολή της ταινίας Coming Out του Heiner Carow στην 36 επέτειο της πρεμιέρας της ταινίας, την Κυριακή 9 Νοεμβρίου στις 5:30μμ στο Πάνθεον στη Λευκωσία.

Η ταινία Coming Out, η μόνη επίσημη ταινία για την ομοφυλοφιλία που έχει παραχθεί στην Λαοκρατική Δημοκρατία της Γερμανίας (ΛΔΓ) από την DEFA, έκανε πρεμιέρα στις 9 Νοεμβρίου 1989, την ίδια βραδιά που έπεσε το Τείχος του Βερολίνου. Παρά τα χρόνια που έχουν περάσει από την πρεμιέρα της, το θέμα της παραμένει επίκαιρο.

Την προβολή πλαισιώνει μια συζήτηση μεταξύ του Diego Aparicio (Queer Wave) και Ανδρέα Καραγιάν. Ο Ανδρέας Καραγιάν, βραβευμένος Κύπριος ζωγράφος και συγγραφέας, εκτός από αυτόπτης μάρτυρας της πτώσης του Τείχους του Βερολίνου, είχε πάρει συνέντευξη από τον σκηνοθέτη Heiner Carow.

Το Coming Out είναι μια συγκλονιστική ταινία που εξερευνά τα θέματα της ταυτότητας και της αυτοαντίληψης με φόντο ένα μεταβαλλόμενο κοινωνικό τοπίο. Η ιστορία επικεντρώνεται σε έναν δάσκαλο, ο οποίος έρχεται αντιμέτωπος με τη σεξουαλικότητά του και την πραγματικότητα των σχέσεών του, καθώς παλεύει με προσωπικές και κοινωνικές συγκρούσεις. Η ταινία παρουσιάζει μια ευαισθησία στην απεικόνιση της αγάπης και της φιλίας, ένα προσωπικό ταξίδι και έναν προβληματισμό σχετικά με τους αγώνες που αντιμετώπιζαν τα άτομα ΛΟΑΤΚΙ+ κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου.

Καθώς η πρεμιέρα της ταινίας συνέπεσε με την πτώση του Τείχους του Βερολίνου, η ταινία αρχικά δεν έλαβε καμία προσοχή. Αργότερα η ταινία περιόδευσε σε φεστιβάλ σε όλο τον κόσμο και κέρδισε το βραβείο Teddy και την Αργυρή Άρκτο στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale) το 1990.

Ο Heiner Carow (1929-1997) θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σκηνοθέτες της DEFA. Στα έργα του ασχολήθηκε με θέματα της καθημερινής ζωής στην ΛΔΓ, τα οποία προκάλεσαν συζητήσεις. Ένα από τα έργα του λογοκρίθηκε και μπόρεσε να προβληθεί μόνο σχεδόν είκοσι χρόνια αργότερα.

Από το 2013, το Ίδρυμα DEFA απονέμει το Βραβείο Heiner Carow σε μια γερμανική ταινία μεγάλου μήκους ή ντοκιμαντέρ στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Βερολίνου (Berlinale). Μεταξύ των προηγούμενων νικητών του βραβείου Heiner Carow είναι η Ivo Trobisch με την ταινία της Ivo το 2024, η οποία προβλήθηκε από το Ινστιτούτο Γκαίτε Κύπρου στο πλαίσιο της Berlinale Selection 2025, και ο Fabian Stumm με την ταινία του Knochen und Namen (Οστά και ονόματα) το 2023, η οποία ήταν διαθέσιμη για streaming μέσω του επιμελημένου προγράμματος 2025 «Lots of Love» στο Goethe-on-Demand. Στο πλαίσιο του ίδιου προγράμματος streaming, για τον μήνα Νοέμβριο του 2025 είναι διαθέσιμο για streaming ένα παλαιότερο έργο του Heiner Carow, The Legend of Paul and Paula.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 9 Νοεμβρίου 2025 στις 5:30 μ.μ.

ΤΟΠΟΣ: Πάνθεον, Διαγόρου 29, Λευκωσία

ΓΛΩΣΣΑ: Προβολές με διαλόγους στην πρωτότυπη γλώσσα και αγγλικούς υπότιτλους. Συζητήσεις στα αγλλικά.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ: Ελεύθερη είσοδος.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: +357 22 674606, kultur-nikosia@goethe.de, www.goethe.de/kypros