«Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής»: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου για την Αλεξία Παπαλαζάρου

Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής και υπηρέτησε με συνέπεια τον χώρο του Θεάτρου και των Τεχνών, δήλωσε μέσω ανάρτησής του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την σπουδαία Κύπρια σκηνοθέτιδα και άνθρωπο που συνέβαλε σε πολλά πεδία του θέατρου, Αλεξία Παπαλαζάρου, η οποία απεβίωσε σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.
Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Πρόεδρος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου.
Η ανάρτηση:
Η Αλεξία Παπαλαζάρου υπηρέτησε με συνέπεια τον χώρο του Θεάτρου και των Τεχνών. Πρωτίστως, όμως, έδωσε την προσωπική της μάχη με ήθος και αξιοπρέπεια. Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής, όπως αρμόζει στα μέλη της τιμημένης οικογένειάς της, που είναι συνώνυμο του αγώνα του λαού μας για…— President of the Republic of Cyprus (@PresidentCYP) November 4, 2025