«Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής»: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου για την Αλεξία Παπαλαζάρου
Δημοσιεύθηκε 04.11.2025 16:42
«Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής»: Το αποχαιρετιστήριο μήνυμα του Προέδρου για την Αλεξία Παπαλαζάρου

«Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής, όπως αρμόζει στα μέλη της τιμημένης οικογένειάς της, που είναι συνώνυμο του αγώνα του λαού μας για Δημοκρατία και Ελευθερία».

Υπήρξε αγωνίστρια της ζωής και υπηρέτησε με συνέπεια τον χώρο του Θεάτρου και των Τεχνών, δήλωσε μέσω ανάρτησής του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, για την σπουδαία Κύπρια σκηνοθέτιδα και άνθρωπο που συνέβαλε σε πολλά πεδία του θέατρου, Αλεξία Παπαλαζάρου, η οποία απεβίωσε σήμερα, Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025.

Στο αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Πρόεδρος εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο της Αλεξίας Παπαλαζάρου.

Η ανάρτηση: 

Tags

ΘΑΝΑΤΟΣ
ΑΛΕΞΙΑ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ
