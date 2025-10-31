Η «BUGONIA» στο κινηματοθέατρο ΠΑΝΘΕΟΝ

Δημοσιεύθηκε 31.10.2025 10:13

Η «Μπουγκόνια» είναι εμπνευσμένη από το σύγχρονο μούδιασμα ενός ολόκληρου πλανήτη που χειραγωγείται από ψεύτικες ειδήσεις, ατελείωτη εσχατολογία και μια γενική παράνοια που επιδεινώνεται περαιτέρω από την COVID.

Ισορροπώντας με επιτυχία την κωμωδία και το δράμα, η ταινία αρχικά αφηγείται την απαγωγή και την ομηρία ενός διευθύνοντος συμβούλου μιας ισχυρής φαρμακευτικής εταιρείας από δύο άνδρες που έχουν τροφοδοτήσει το μυαλό τους με τόσες πολλές θεωρίες συνωμοσίας που είναι πεπεισμένοι ότι ο ψυχρός και αδίστακτος διευθύνων σύμβουλος είναι στην πραγματικότητα μια εξωγήινη οντότητα που έχει έρθει στον πλανήτη μας για να τον οδηγήσει ύπουλα στην καταστροφή του.

Ξεκινώντας παραληρηματικά με μια πλοκή που αμφισβητεί τους κινδύνους της παρερμηνείας της αλήθειας σε έναν κόσμο που επιμένει να την διαστρεβλώνει συνεχώς, ο Λάνθιμος στρέφει την ιστορία του προς ένα παραληρηματικό τρίτο μέρος που επιχειρεί να απαντήσει με σαρδόνιο χιούμορ στο ίδιο φλέγον ερώτημα που έχει τεθεί τόσο συχνά στον κινηματογράφο: Αξίζει πραγματικά η ανθρωπότητα να σωθεί και να της επιτραπεί να διαιωνίσει τον εαυτό της, μετά τις αμαρτίες και τα αδικήματα που έχει διαπράξει κατά συρροή.

Προβολές:

06.11 – 8.30μμ

07.11 – 8.30μμ.

08.11 - 6.00 + 8.30μμ.

09.11 - 6.00 + 8.30μμ.

11.11 – 8.30μμ.

14.11 – 8.30μμ.

15.11 - 6.00 + 8.30μμ.

16.11 - 6.00 + 8.30μμ.

18.11 – 8.30μμ.

19.11 -8.30μμ.

https://www.pantheon-theatre.com/

ΙΡΛΑΝΔΙΑ, ΝΟΤΙΑ ΚΟΡΕΑ | ΗΠΑ | 2025 | ΧΡΩΜΑ | DCP | 117’ | ΑΓΓΛΙΚΑ

Σκηνοθεσία: Γιώργος Λάνθιμος

Πρωταγωνιστούν: Έμα Στόουν, Τζέσι Πλέμονς, Έιντεν Ντέλμπις, Σταύρος Χαλκιάς, Αλίσια Σιλβερστόουν

ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΝΘΙΜΟΣ: Ένας διακεκριμένος Έλληνας σκηνοθέτης, γεννημένος το 1973. Πέντε υποψηφιότητες για Όσκαρ, ο Χρυσός Λέοντας στο Φεστιβάλ Βενετίας, το Βραβείο Σεναρίου στις Κάννες και το Βραβείο της Κριτικής Επιτροπής στο ίδιο φεστιβάλ, είναι μόνο μερικές από τις σημαντικές διακρίσεις που τον καθιστούν ίσως τον πιο τιμημένο Έλληνα σκηνοθέτη στην ιστορία. Έχει σκηνοθετήσει ταινίες, θέατρο, ταινίες μικρού μήκους, μουσικά βίντεο και διαφημίσεις. Σπούδασε στην Ελληνική Σχολή Κινηματογράφου και Τηλεόρασης Σταυράκου στην Αθήνα.