Η σκηνοθέτις Γιάννα Αμερικάνου με το «My Name is Lily» στο Coprocity Development Award 2026

Δημοσιεύθηκε 27.11.2025 11:35

Το Coprocity Development Award, το οποίο τα τελευταία χρόνια έχει αναδείξει μερικές από τις πιο υποσχόμενες ευρωπαϊκές παραγωγές (μεταξύ των οποίων οι ταινίες Vermiglio, The Swedish Torpedo, The Meltdown και Malmirada), επιστρέφει δυναμικά το 2026 με δέκα υποψήφια έργα, εννέα μυθοπλασίας και ένα ντοκιμαντέρ, διεκδικώντας το σημαντικό αυτό βραβείο ενίσχυσης ανάπτυξης.

Ανάμεσα στα επιλεγμένα project ξεχωρίζει η Κύπρια σκηνοθέτις Γιάννα Αμερικάνου με τη νέα της ταινία «My Name is Lily», δεύτερο μεγάλου μήκους έργο της μετά το επιτυχημένο Dog (2021), που είχε ξεχωρίσει για την ευαισθησία και τη δυναμική του φωνή στον κυπριακό κινηματογράφο. Η ταινία αφηγήται την ιστορία της Λίλι, μιας διεμφυλικής γυναίκας, που πρέπει να αντιμετωπίσει το τραυματικό της παρελθόν για να αποτρέψει την επανάληψη της ιστορίας, όταν η διεμφυλική ανιψιά της αναγκάζεται να υποβληθεί σε διορθωτική χειρουργική επέμβαση. Η επιλογή της Γιάννας Αμερικάνου έγινε μέσω της συνεργασίας Dot.on.the.Map X Coprocity.

Η Γιάννα Αμερικάνου

Το «My Name is Lily» αναπτύσσεται από την Meraki Films (Κύπρος) σε παραγωγή της Στελάνα Κληρή, με συμπαραγωγούς την Ιωάννα Μπολομύτη (Atalante Productions – Ελλάδα) και την Elisa Heene (Mirage – Βέλγιο), δημιουργώντας ένα ισχυρό δίκτυο συνεργασίας γύρω από την ταινία. Η παρουσία της ταινίας στο Coprocity όχι μόνο ενισχύει το κύρος της Αμερικάνου ως δημιουργού, αλλά αναδεικνύει και την εντατικοποίηση της κυπριακής κινηματογραφικής παραγωγής σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Ανάμεσα στους φετινούς συμμετέχοντες περιλαμβάνονται ακόμη σημαντικά ονόματα της παγκόσμιας σκηνής όπως η Zar Amir (με το Honor of Persia), η Yelizaveta Smith, η Coline Confort, ο Eugen Jebeleanu, ο Rakan Mayasi, ο Jorge Cadena, η Catherine Maximoff, ο Kamil Krawczycki και η Ineke Smits.

Το νικητήριο έργο θα ανακοινωθεί από το Cineuropa, με την απονομή να πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Nordic Film Market (28-30 Ιανουαρίου 2026), κατά τη διάρκεια του Göteborg Film Festival.

Η συμμετοχή της Γιάννας Αμερικάνου στο Coprocity ενισχύει το προφίλ της ως μίας από τις πιο ενδιαφέρουσες νέες φωνές του ευρωπαϊκού σινεμά και αναδεικνύει το «My Name is Lily» σε ένα από τα πιο αναμενόμενα πρότζεκτ της χρονιάς.

ΠΗΓΗ: cineuropa.org