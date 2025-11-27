Τα βραβεία του 38ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου

Στιγμιότυπο από την παράσταση «Festen» από τη Θεατρική Ομάδα Άδωνις Ιδαλίου

Η Τελετή Απονομής θα γίνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 στις 6:30 μ.μ. στο Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους».

Ολοκληρώθηκαν με μεγάλη επιτυχία οι παραστάσεις του 38ου Παγκύπριου Φεστιβάλ Ερασιτεχνικού Θεάτρου. Χαρά, συγκίνηση, πολύ γέλιο και στιγμές που θα μείνουν ανεξίτηλα χαραγμένες! Τόσο στη μνήμη όσων ανέβηκαν στη σκηνή, όσο και αυτών που παρακολούθησαν τις παραστάσεις σε όλη την Κύπρο, από τις 6 Οκτωβρίου μέχρι και τις 20 Νοεμβρίου 2025.

Πιο κάτω μπορείτε να δείτε τα Αποτελέσματα του Φεστιβάλ όπως τα αποφάσισε η Καλλιτεχνική Επιτροπή, μέλη της οποίας ήταν οι Στέλιος Καλλιστράτης, Ηθοποιός, Μάριαν Κυπριανού, Ηθοποιός και Ανθή Παπαπερικλέους, Θεατρολόγος.

ΒΡΑΒΕΙΑ (με φιλοξενία της παράστασης σε Σκηνή του ΘΟΚ)

Α΄ΒΡΑΒΕΙΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ για την παράσταση του έργου «Festen» του David Eldridge

Β΄ΒΡΑΒΕΙΟ

άrtegω / Αrtego για την παράσταση του έργου «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» της Μάρτα Μπουτσάκα

Γ΄ΒΡΑΒΕΙΟ

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΚΙΜΩΛΙΑ» για την παράσταση του έργου «Αιδοίων μονόλογοι» της Ηβ Ένσλερ

Οι παραστάσεις θα δοθούν στις 3, 4 και 5 Δεκεμβρίου 2025 στις 8:00 μ.μ. στο Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους».

ΕΠΑΙΝΟΙ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ για την παράσταση του έργου «Ζητείται ψεύτης» του Δημήτρη Ψαθά

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «3ο ΚΟΥΔΟΥΝΙ» για την παράσταση του έργου «Οι 12 ένορκοι» του Reginald Rose

ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ για την παράσταση του έργου «Γιοι και κόρες» του Γιάννη Καλαβριανού

ΘΕΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ «ΔΙΓΕΝΗΣ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ για την παράσταση του έργου «Η γιαγιά μας η …καλή;» του Μάρκου Ιούλιου Δρουσιώτη (Αρχική ιδέα το κυπριώτικο σκετς Άγια στολίστε την γιαγιά της Μάρως Κουσιάππα που παρουσιάστηκε από το ΡΙΚ τον Δεκέμβριο του 2012)

ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ για την παράσταση του έργου «Μαίρη, μη λυπάσαι πια!» Θέατρο επινόησης

ΕΙΔΙΚΑ ΒΡΑΒΕΙΑ ΚΑΙ ΑΤΟΜΙΚΟΙ ΕΠΑΙΝΟΙ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΘΕΣΙΑΣ

Στον Μάριο Σαρπέτσα για την παράσταση του έργου «Οι 12 ένορκοι» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «3ο ΚΟΥΔΟΥΝΙ»

ΒΡΑΒΕΙΟ ΣΚΗΝΟΓΡΑΦΙΑΣ

Στον Λοΐζο Ποσείδια για την παράσταση του έργου «Festen» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΑΔΩΝΙΣ ΙΔΑΛΙΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΝΔΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

Στον Αντρέα Καδή για την παράσταση του έργου «Ράφτης κυριών» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΜΑΛΛΟΥΡΑ» ΑΘΗΕΝΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑΣ

Στην Έφη Χαραλάμπους για την παράσταση του έργου «Αιδοίων μονόλογοι» από το ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ «ΚΙΜΩΛΙΑ»

ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΙΝΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

Στην Έφη Χαραλάμπους για την παράσταση του έργου «Αν ζούσα σήμερα» από τον ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΣΥΝΟΛΟΥ

Σε όλους τους ηθοποιούς του ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΟΜΙΛΟΥ «ΔΙΓΕΝΗΣ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ για τις ερμηνείες τους στην παράσταση του έργου «Η γιαγιά μας η …καλή;»

ΒΡΑΒΕΙΟ ΠΡΩΤΟΤΥΠΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ

Στο ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΘΟΥΝΤΑΣ για την παράσταση του έργου «Μαίρη, μη λυπάσαι πια!»

ΒΡΑΒΕΙΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΡΤΙΟΤΗΤΑΣ

Στην ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΠΑΡΑΒΑΣΗ» ΛΥΜΠΙΩΝ για τον τρόπο που διαχειρίστηκε η ομάδα την τόσο απαιτητική τεχνικά παράστασή της «Άντρες έτοιμοι για όλα»

ΒΡΑΒΕΙΟ «ΨΥΣΙΗΣ» ΕΙΣ ΜΝΗΜΗ ΑΛΕΞΙΑΣ ΠΑΠΑΛΑΖΑΡΟΥ

Στην ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ για τον τρόπο που στάθηκε η ομάδα επί σκηνής, στην παράσταση του έργου «Γιοι και Κόρες» σε σκηνοθεσία Μυρσίνης Χριστοδούλου, την έγνοια του ενός για τον άλλον, και την ανάγκη να μοιραστούν την ιστορία μαζί μας.

ΒΡΑΒΕΙΟ Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στη Μελίνα Δημητρίου για τον ρόλο της ως «Μηλιά» στην παράσταση του έργου «Η γιαγιά μας η …καλή;» από τον ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «ΔΙΓΕΝΗΝ» ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΑΣ ΞΥΛΙΑΤΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΙ Α΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στη Χριστιάνα Αντωνίου για τον ρόλο της ως «Μητέρα» στην παράσταση του έργου «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» από τη θεατρική ομάδα άrtegω/Artego και στη Νίκη Παύλου για τον ρόλο της ως «Αννού» στην παράσταση του έργου «Οι γαλίνες του Νικόλα» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΡΩΝ

ΒΡΑΒΕΙΟ Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στη Μαρίνα Κασκίρη, στην παράσταση του έργου «Γιοι και κόρες» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝΑΣ

ΕΠΑΙΝΟΙ Β΄ΓΥΝΑΙΚΕΙΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στην Ελισάβετ Σκιτίνη για τον ρόλο της ως «Άννα» στην παράσταση του έργου «Τι έχω γιατρέ;» από τον ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ «ΤΡΙΔΑΤΑ» ΛΙΒΑΔΙΩΝ και στην Πωλίνα Αργυρού για τον ρόλο της ως «Σταυρού» στην παράσταση του έργου «Το βάσανο της Μαρουλλούς» από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΑΚΡΩΤΗΡΙΟΥ

ΒΡΑΒΕΙΟ Α΄ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στον Χρίστο Χαρίτου για τον ρόλο του ως «Φρεντερίκ» στην παράσταση του έργου «Η μέθοδος του Δρ Παλομέρο» από την ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΙ Α΄ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στον Σωτήρη Χατζηδημητρίου για τον ρόλο του ως «Τόνυ» στην παράσταση «Τα κορίτσια δεν πρέπει να παίζουν ποδόσφαιρο» από την θεατρική ομάδα άrtegω/Artego και στον Χρίστο Κουλουμά για τον ρόλο του ως «Άρης» στην παράσταση Elizadeth από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ, «OBITER DICTA»

ΒΡΑΒΕΙΟ Β΄ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στον Παναγιώτη Χριστοδούλου για τον ρόλου του ως «Μίκαελ» στην παράσταση «Festen» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «ΑΔΩΝΙΣ» ΙΔΑΛΙΟΥ

ΕΠΑΙΝΟΙ Β΄ΑΝΤΡΙΚΟΥ ΡΟΛΟΥ

Στον Γιώργο Κουμανταρή για τον ρόλο του ως «Βρασίδας» στην παράσταση «Ζητείται ψεύτης» από τον ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΟΜΙΛΟ ΟΜΟΝΟΙΑ ΑΡΑΔΙΠΠΟΥ, και στον Λάμπρο Θεοδώρου για τον ρόλο του ως «Ένορκος 1» στην παράσταση «Οι 12 ένορκοι» από τη ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ «3ο ΚΟΥΔΟΥΝΙ»

Η Τελετή Απονομής θα γίνει το Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 στις 6:30 μ.μ. στο Θέατρο ΘΟΚ, Νέα Σκηνή «Νίκος Χαραλάμπους».

Πληροφορίες: 22864321 (8:00 π.μ. - 2:00 μ.μ.).

Ο ΘΟΚ εκφράζει τα συγχαρητήριά του σε όλους τους συμμετέχοντες για το πάθος και τη δημιουργικότητα που επέδειξαν.