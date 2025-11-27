«Η Γυναίκα με τα Mαύρα» του Stephen Mallatratt ανεβαίνει στην Πάνω σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου

Δημοσιεύθηκε 27.11.2025 10:17

Το παγκοσμίου φήμης θεατρικό αριστούργημα «Η ΓΥΝΑΙΚΑ ΜΕ ΤΑ ΜΑΥΡΑ» ανεβαίνει στην Πάνω Σκηνή του Σατιρικού Θεάτρου. Ένα έργο σταθμός που έχει καθηλώσει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο, επιστρέφει με νέα, συναρπαστική σκηνοθετική ματιά και ερμηνείες που κόβουν την ανάσα.

Μια μοναδική παράσταση με πρωταγωνιστές τον Χάρη Αριστείδου και τον Γιώργο Αναγιωτό, σε σκηνοθεσία Μαριάννας Καυκαρίδου.

Το έργο είναι βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Susan Hill, “The Woman In Black” και παρουσιάστηκε για 34 συνεχόμενα χρόνια στο West End του Λονδίνου. Στον κινηματογράφο έγινε μεγάλη επιτυχία το 2012 με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Ράντκλιφ.

Μια παραγωγή που ξεπερνά τα όρια του θεάτρου και μετατρέπεται σε ανεπανάληπτη εμπειρία.

Συντελεστές:

Ηθοποιοί : Χάρης Αριστείδου , Γιώργος Αναγιωτός , Μαριαλένα Παπαδοπούλου

Σκηνοθεσία: Μαριάννα Καυκαρίδου

Μετάφραση – Μουσική επιμέλεια : Χάρης Αριστείδου

Σκηνικά – Κοστούμια: Λάκης Γενεθλής

Φωτισμοί: Βασίλης Πετεινάρης

Βοηθός Σκηνοθέτη: Μαριαλένα Παπαδοπούλου

Χειρισμός Ήχου και Φωτισμού: Μαρία Βοσκού

Η υπόθεση του έργου:

Ο Άρθουρ Κιπς, δικηγόρος στο επάγγελμα, στην ηλικία των 35 ετών είχε ταξιδέψει σε μια απομονωμένη επαρχιακή πόλη της Αγγλίας για να τακτοποιήσει τις υποθέσεις μιας θανούσας πελάτισσάς του. Εκεί, είχε έρθει αντιμέτωπος με ένα σκοτεινό μυστικό που στοίχειωνε τον τόπο και με μια μυστηριώδη φιγούρα ντυμένη στα μαύρα.

Σήμερα, ο ώριμος πλέον 45χρονος Κιπς, αποφασίζει να αφηγηθεί την τρομερή και απίστευτη ιστορία του, θέλοντας να εξιλεωθεί και να απαλλαγεί από τους εφιάλτες που τον βασανίζουν. Για να τα καταφέρει, ζητά τη βοήθεια ενός νεαρού ηθοποιού, ο οποίος καλείται να ζωντανέψει στη σκηνή όσα ο Κιπς έζησε. Έτσι, η αφήγηση μετατρέπεται σε «θέατρο μέσα στο θέατρο», κάνοντας το κοινό μάρτυρα μιας

εμπειρίας που ξεπερνά τα όρια της φαντασίας. Καθώς το παρελθόν ξετυλίγεται, το ανεξήγητο γίνεται πραγματικότητα και η αλήθεια αποκαλύπτεται με τρόπο που δεν ξεχνιέται ποτέ.

Avant Premiere: Πέμπτη 27/11/2025, 20:30 | Πάνω Σκηνή Σατιρικού Θεάτρου

Πρεμιέρα: Παρασκευή 28/11/2025, 20:30

Παραστάσεις:

Σάββατο 29/11/2025, 20:30

Κυριακή 30/11/2025, 18:30

Παρασκευή 5/12/2025, 20:30

Σάββατο 6/12/2025, 20:30

Κυριακή 7/12/2025, 18:30

Εισιτήρια:

€15.00 | Δωρεάν για θεατές με κινητικά προβλήματα. Από www.soldoutticketbox.com και όλα τα καταστήματα STEPHANIS

Πληροφορίες: 22312940, 22421609

Διάρκεια: 85 λεπτά

Ηλικίες: 12 ετών και άνω